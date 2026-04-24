Giữa lòng London (Anh) nhộn nhịp, có một địa chỉ tưởng chừng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng nhưng lại trở thành điểm đến có thật. Ngôi nhà số 221B phố Baker – nhà của thám tử lừng danh Sherlock Holmes, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Ngôi nhà số 221B phố Baker, nơi ở của thám tử Sherlock Holmes. Ảnh: Outlooktraveller

Được sáng tạo bởi nhà văn Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes và người bạn đồng hành Dr. Watson, lần đầu xuất hiện vào năm 1887 qua tiểu thuyết A Study in Scarlet.

Kể từ đó, mức độ nổi tiếng ngày càng gia tăng. Mặc dù các câu chuyện về Sherlock Holmes không phải là những tiểu thuyết trinh thám hư cấu đầu tiên, nhưng lại là những tác phẩm nổi tiếng nhất, theo Georgebarnsdale.

Sự nổi tiếng của nhân vật này lớn đến mức nhiều người tin rằng ông là một con người có thật. Và ông từng sống trong ngôi nhà ở địa chỉ số 221B phố Baker, London, Anh.

Ngôi nhà số 221B trên phố Baker

Trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle, địa chỉ số 221B phố Baker là nơi thám tử Sherlock Holmes và người bạn đồng hành Dr. Watson sống và làm việc. Trong truyện, bà Hudson là chủ nhà, chăm sóc sinh hoạt cho hai người.

Điều thú vị là thời Arthur Conan Doyle viết truyện, địa chỉ số 221B phố Baker chưa tồn tại ngoài đời. Khi đó, London có con phố tên là Baker nhưng các ngôi nhà chưa đánh số tới 221B.

Việc lựa chọn địa chỉ đặc biệt này đã tạo thêm yếu tố chân thực cho các câu chuyện, khiến độc giả có cảm giác rằng vị thám tử này thực sự tồn tại.

Hình ảnh quen thuộc của vị thám tử với chiếc mũ và tẩu thuốc xuất hiện ở trạm tàu điện ngầm phố Baker. Ảnh: Outlooktraveller

Nằm ở khu Marylebone, London, phố Baker có lịch sử từ thế kỷ 18. Ban đầu là khu dân cư cao cấp, con phố này đã dần phát triển thành một trục đường nhộn nhịp.

Năm 1930, phố được đánh số lại và địa chỉ 221B của Sherlock Holmes cuối cùng đã xuất hiện trong thế giới thực. Ngôi nhà mang số 221B nằm giữa 2 số nhà 237 và 241 trên phố Baker, theo Outlooktraveller.

Năm 1990, bảo tàng Sherlock Holmes được mở tại địa chỉ này, tái hiện ngôi nhà theo mô tả trong truyện.

Bảo tàng Sherlock Holmes

Bảo tàng Sherlock Holmes nhằm tôn vinh di sản của vị thám tử hư cấu này. Bảo tàng tái hiện tỉ mỉ căn hộ của Sherlock Holmes như được mô tả trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle. Bảo tàng Sherlock Holmes mở cửa cho công chúng.

Bên trong bảo tàng Sherlock Holmes. Ảnh: Ianvisits

Du khách có thể tham quan phòng làm việc, phòng khách và phòng ngủ, tất cả đều được bài trí bằng các vật dụng phù hợp với thời kỳ đó.

Bảo tàng có 4 tầng. Tầng 1 là nơi bán vé ra vào bảo tàng kiêm quầy lưu niệm - nơi bạn có thể mua mọi thứ liên quan đến Holmes. Các tầng trên là phòng khách và phòng ngủ của thám tử, phòng cho Dr. Watson và bà chủ nhà Hudson. Trên cùng là nơi trưng bày các bức tượng sáp của các nhân vật từng xuất hiện trong tác phẩm.

Nổi bật nhất là phòng khách kiêm phòng làm việc nổi tiếng nhìn ra phố Baker của Sherlock Holmes với chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, bàn giấy ngổn ngang hồ sơ, cây đàn violin quen thuộc cùng chiếc tẩu, nhiều bộ trang phục cải trang khác nhau. Tất cả đều là những chi tiết gắn liền với hình ảnh vị thám tử lừng danh.

Hàng năm, người hâm mộ trên toàn thế giới vẫn gửi thư về địa chỉ nhà của Sherlock Holmes. Tổ chức Abbey National Building Society, từng đặt trụ sở gần bảo tàng, đã thuê người làm thư ký để trả lời các lá thư gửi đến.