Giữa làn nước mênh mông của hồ Victoria – hồ nước lớn nhất châu Phi – tồn tại ngôi làng Migingo nhỏ bé đến khó tin. Với diện tích chỉ khoảng 2.000m2, thậm chí còn nhỏ hơn một sân bóng đá tiêu chuẩn, ngôi làng có gần 1.800 người sinh sống, theo Diario AS.

Cuộc sống chen chúc, nhịp sống không ngừng

Migingo nhỏ đến mức khách có thể đi bộ vòng quanh trong chưa đầy 10 phút. Được ví như mê cung với những con hẻm hẹp, hầu như chỉ đủ rộng cho hai người đi qua.

Những ngôi nhà làm từ tôn được dựng sát nhau, tạo thành một khu dân cư dày đặc, gần như không có khoảng trống.

Cư dân trên đảo đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Kenya, Uganda và Tanzania, cùng hội tụ vì cơ hội mưu sinh. Chính điều kiện sống khắc nghiệt đã tạo nên một cộng đồng gắn bó chặt chẽ, nơi mọi người dựa vào nhau để tồn tại trong môi trường thiếu thốn cơ sở hạ tầng.

Điểm đặc biệt của Migingo không chỉ nằm ở diện tích khiêm tốn, mà còn ở cách con người thích nghi với không gian chật hẹp.

Nơi đây có cả nhà hàng, quán bar, hiệu thuốc, tiệm làm đẹp, và thậm chí cả sòng bạc ngoài trời. Vào ban đêm, sau một ngày dài trên hồ, Migingo trở nên sống động với tiếng trò chuyện, âm nhạc và nhậu, theo Islands.

Ở làng cũng có một phòng khám nhỏ, có y tá điều trị các vấn đề nhỏ, như khâu vết thương và xét nghiệm sốt đơn giản. Đối với các vấn đề y tế lớn hơn, cư dân phải đi vào đất liền.

Tuy nhiên, các điều kiện cơ bản như vệ sinh môi trường hay an ninh vẫn còn nhiều hạn chế. Việc thiếu sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng khiến cuộc sống nơi đây tiềm ẩn không ít rủi ro.

Dẫu vậy, người dân Migingo vẫn duy trì tinh thần đoàn kết đáng nể. Trong bối cảnh khó khăn, họ hỗ trợ lẫn nhau, cùng chia sẻ nguồn lực và vượt qua những thử thách thường nhật. Các phong tục, truyền thống khác nhau cùng tồn tại, hòa quyện tạo nên một bản sắc riêng biệt cho Migingo.

Nguồn sống từ lòng hồ Victoria

Đánh bắt cá là huyết mạch của Migingo. Loài cá rô sông Nile – đặc sản có giá trị kinh tế cao – là động lực chính giúp duy trì cuộc sống nơi đây.

Mỗi ngày, các ngư dân lại lênh đênh hàng giờ trên mặt hồ, mang về những mẻ cá được tiêu thụ ngay trên đảo hoặc chuyển đến các chợ lân cận.

Hơn một trăm chiếc thuyền cập bến Migingo mỗi sáng, giao hàng để cân, bán và vận chuyển. Hòn đảo này về cơ bản hoạt động như một căn cứ đánh bắt cá khổng lồ.

Tuy nhiên, không gian hạn chế khiến Migingo gần như không có cơ hội phát triển ngoài ngành thủy sản. Bị bao quanh bởi mặt nước rộng lớn, hòn đảo phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung và hỗ trợ từ các khu vực xung quanh.