Chị Thủy thu hoạch rau củ trong khu vườn trên sân thượng của mình

Thỏa nỗi nhớ quê

Buổi chiều, sau giờ làm, chị Đào Thị Thanh Thủy (SN 1982, Quảng Ninh) cầm rổ lên sân thượng tầng 4 thu hoạch những ngọn muống, rau dền, mùng tơi xanh non cho bữa tối.

Ngoài các loại rau xanh, khu vườn còn có nhiều loại cây ăn trái đang lúc lỉu quả như: hồng socola, chuối, lê, roi, sung Mỹ, ổi, na, quất ngọt, lựu, cam, đu đủ…

Chị bắt đầu trồng cây từ năm 2015 và đã phủ xanh sân thượng, ban công ngôi nhà 4 tầng bằng nhiều loại cây trái

Chị Thủy cho biết, khu vườn là kết quả của nỗi nhớ quê nhà Kim Động, Hưng Yên cũ sau khi chuyển lên phố thị sinh sống.

Chị chia sẻ: “Tôi xuất thân từ nông thôn. Vì nhớ 'vị quê' nên dù sống giữa thành phố du lịch phát triển, lúc nào tôi cũng nhớ vườn cây, ao cá, con gà, con vịt…

Để vơi bớt nỗi nhớ quê nhà, tôi quyết định trồng cây, rau, hoa… trên sân thượng, ban công. Tôi bắt đầu trồng cây trên sân thượng từ năm 2015 đến nay.

Mùa nào thức đó, chị trồng các loại rau quả để phục vụ bữa ăn trong gia đình

Tôi hiện có 5 cháu nhỏ nên luôn ưu tiên sử dụng thực phẩm tự nhiên, cố gắng hạn chế tối đa những thứ có hóa chất để đảm bảo sức khỏe cho các con và cả nhà.

Vì vậy, trên sân thượng, tôi trồng các loại rau củ theo mùa để phục vụ bữa cơm gia đình hằng ngày. Ngoài rau củ, tôi cũng trồng một số loại cây ăn quả để các con có trái cây sạch, chất lượng thưởng thức”.

Các loại rau đều được chị trồng, chăm sóc theo tiêu chí sạch, an toàn

Hiện nay, không chỉ sân thượng, các ban công trong nhà chị cũng được phủ xanh bởi những gốc chanh vàng, khế ngọt đang vào mùa cho quả.

Khu vực tầng 1 được che mát bởi giàn chanh leo sai trĩu quả xanh, tím. Xen giữa các luống rau và chậu trồng cây ăn trái là những khóm hoa tươi đang bung nở, tạo nên không gian sinh động.

Để hoàn thiện khu vườn, chị nhờ chồng cải tạo, gia cố lan can và mái nhà làm nơi trồng cây; đồng thời hỗ trợ vận chuyển đất, phân bón, chậu trồng và cây giống lên những vị trí cao.

Ngoài rau củ, chị còn trồng nhiều loại cây ăn trái ở sân thượng, ban công

Chị tự tay trộn đất, gieo hạt, trồng và chăm sóc vườn cây. Vốn xuất thân từ nông dân, chị Thủy có những kinh nghiệm nhất định trong việc trồng, chăm sóc cây.

Ngoài ra, chị nghiên cứu, học tập thêm kinh nghiệm trong các hội nhóm trồng rau trên mạng xã hội. Suốt 11 năm qua, chị chăm sóc gia đình, các con bằng rau sạch nhà trồng, không phải đi chợ mua.

Là nơi chữa lành…

Với mục đích có được nguồn thực phẩm sạch, khi làm vườn, chị Thủy không sử dụng phân bón hóa học mà ưu tiên dùng phân hữu cơ và các chế phẩm từ tự nhiên.

Chị trộn đất theo tỉ lệ 50% đất thịt cùng trấu hun, vỏ lạc, trùn quế… để có chất trồng tơi xốp, sạch mầm bệnh, thoát nước tốt, đủ dinh dưỡng. Các loại rác nhà bếp được chị tận dụng, ủ thành phân bón.

Các loại cây ăn trái hiện đều lúc lỉu quả

Chị cũng tự tạo ra các loại phân bón hữu cơ bằng cách mua thêm chuối, trứng hỏng, sữa hết hạn, cá ôi… về ủ. Để trừ sâu bệnh, chị phun định kỳ baking soda và nước vôi trong cho tất cả các loại cây trong vườn.

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, chị Thủy có được khu vườn xanh mát với đủ loại rau củ quả. Khu vườn không chỉ giải quyết nhu cầu thực phẩm sạch cho gia đình chị Thủy mà còn là điểm vui chơi, hòa mình cùng thiên nhiên của chị và các con.

Chị Thủy cho biết, khu vườn không chỉ là nguồn cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình mà còn là chốn để chị chữa lành cho mình

Chị chia sẻ: “Hiện nay, các con tôi bận học cả ngày nên cuối tuần, tôi lại cùng các cháu ra vườn chăm cây, thu hoạch rau củ quả.

Với tôi, khu vườn có nhiều ý nghĩa. Đây là không gian riêng, nơi tôi được là chính mình. Khi hòa mình cùng cây trái, tôi cảm nhận rõ nhịp sống chậm lại giữa đô thị vội vã.

Tôi cũng xem khu vườn như một nơi chữa lành. Sau những mệt mỏi, căng thẳng thường ngày, chỉ cần bước lên vườn, chạm vào đất, nhìn cây lớn lên từng ngày… lòng tôi tự nhiên dịu lại”.

Ảnh: NVCC