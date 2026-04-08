Ẩn mình bên rìa vùng Cotswolds, thuộc hạt Wiltshire (Anh), ngôi làng Lacock từ lâu được xem là một trong những điểm đến đẹp nhất nước Anh.

Nhiều cảnh trong phim Harry Potter được quay tại ngôi làng Lacock. Ảnh: Express

Không chỉ gây ấn tượng bởi khung cảnh cổ kính, nơi đây còn đặc biệt ở chỗ gần như giữ nguyên trạng diện mạo suốt hàng trăm năm, điều mà người dân địa phương luôn nỗ lực bảo tồn bằng mọi giá.

Lacock được coi là một viên ngọc quý, hình mẫu hoàn hảo của một ngôi làng Anh truyền thống. Những con đường lát đá, các dãy nhà cổ và tu viện nổi tiếng đều được bảo vệ nghiêm ngặt bởi National Trust – tổ chức chuyên gìn giữ các di sản văn hóa và thiên nhiên tại Anh.

Lacock trông giống như một khung cảnh trong thiệp Giáng sinh khi tuyết rơi. Ảnh: Bristolpost

Quy định nghiêm ngặt để giữ nguyên vẻ đẹp xưa

Lacock được coi như một cỗ máy thời gian, phần lớn nhờ vào chính sách bảo tồn khắt khe, những quy định nghiêm ngặt.

Kể từ khi National Trust tiếp quản phần lớn ngôi làng vào năm 1958, mọi yếu tố hiện đại đều bị hạn chế tối đa. Các biển báo đường phố kiểu mới, dây điện trên cao, cột đèn hiện đại hay các vật dụng “đô thị hóa” đều không được phép xuất hiện, theo Express.

Bên cạnh đó, các công trình nhà ở cũng chịu sự kiểm soát chặt chẽ. Ngay cả những thay đổi nhỏ nhất cũng cần được cấp phép. Việc sửa chữa mái nhà, mở rộng không gian, ốp tường hay lắp đặt chảo vệ tinh đều phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt.

Nhờ những quy định này, Lacock giữ được vẻ đẹp gần như nguyên vẹn qua thời gian, trở thành một “bức tranh sống” hoàn hảo của nước Anh cổ.

Ngôi làng được bảo vệ nghiêm ngặt nên vẫn giữ được nét cổ kính. Ảnh: Express

Phim trường tự nhiên của Harry Potter

Chính sự nguyên bản ấy đã biến Lacock thành bối cảnh lý tưởng cho nhiều bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng. Thay vì dựng bối cảnh giả, các nhà làm phim có thể tận dụng trực tiếp không gian cổ kính của ngôi làng.

Nổi bật nhất là loạt phim Harry Potter, khi tu viện Lacock trở thành một phần của ngôi trường phép thuật Hogwarts. Các hành lang mái vòm được dùng làm hành lang trường học, trong khi nhiều căn phòng khác được biến thành lớp học của các giáo sư. Ví dụ như lớp học của Giáo sư Quirrell - dạy môn Phòng thủ Chống lại Nghệ thuật Hắc ám, phòng học bào chế thuốc của Giáo sư Snape…

Hành lang tu viện Lacock từng xuất hiện trong phim Harry Potter. Ảnh: Bristolpost

Tu viện 800 năm tuổi – trái tim của Lacock

Tâm điểm của ngôi làng là tu viện Lacock – nơi lưu giữ phần lớn giá trị lịch sử và cũng là địa điểm quay phim nổi tiếng. Được xây dựng trên nền một tu viện nữ từ thế kỷ XIII, công trình này mang trong mình sự pha trộn độc đáo giữa kiến trúc trung cổ và phong cách nhà đồng quê.

Trải qua hơn 800 năm, tu viện từng là nơi sinh hoạt tôn giáo trước khi bị đóng cửa vào năm 1539 theo lệnh của Vua Henry VIII.

Sau đó, công trình được bán cho Sir William Sharington, người đã cải tạo nơi này thành một dinh thự. Qua nhiều thế hệ của gia đình Sir William Sharington, tu viện vẫn được gìn giữ cẩn thận cho đến khi được trao lại cho National Trust vào năm 1994.

Ngày nay, ngôi làng trở thành điểm đến mơ ước của hàng triệu người hâm mộ Harry Potter trên khắp thế giới. Nhiều du khách khi đến đây đã không giấu được sự ấn tượng trước vẻ đẹp cổ kính và không gian đậm chất điện ảnh.

Một du khách chia sẻ trên TripAdvisor: “Khung cảnh thật tuyệt vời, khu vườn rất đẹp. Các hành lang tu viện mang đậm dấu ấn lịch sử và còn gắn liền với Harry Potter. Việc tham quan mất khá nhiều thời gian vì có nhiều điều thú vị để khám phá”.