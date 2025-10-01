Theo Red Star News, Chi Guangying, 21 tuổi, một mình đến Ai Cập từ ngày 9/8. Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau, nữ du khách Trung Quốc bất ngờ mất tích đầy bí ẩn.

Nữ du khách 21 tuổi người Trung Quốc được gia đình báo mất tích ở Ai Cập. Ảnh: HK01

Trong bài đăng tìm con trên mạng xã hội, mẹ của Chi Guangying tiết lộ con gái say mê Ai Cập và kim tự tháp. Sau khi tốt nghiệp đại học và chưa tìm được việc làm ưng ý, cô quyết định độc hành đến "vùng đất của các Pharaoh" du lịch, khám phá văn hóa, kỳ quan thiên nhiên.

Theo thông tin từ gia đình và bạn bè của Chi Guangying, lần cuối họ nhận được tin nhắn của cô là vào 7h11 sáng 21/9. Vụ việc ngay sau đó được thông báo tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Ai Cập để hỗ trợ tìm kiếm.

Thông tin chính thức từ Bộ Nội vụ Ai Cập liên quan tới vụ việc. Ảnh chụp màn hình

Tới rạng sáng ngày 30/9, trên trang mạng xã hội chính thức của Bộ Nội vụ Ai Cập đã cập nhật kết quả điều tra ban đầu về vụ việc của Chi Guangying.

Điều bất ngờ là hiện nữ du khách đang bị cảnh sát nước sở tại bắt giữ vì liên quan đến băng đảng lừa đảo trực tuyến. Nhóm tội phạm gồm 8 thành viên, trong đó 3 người mang quốc tịch Trung Quốc (bao gồm Chi Guangying).

Cũng theo bài đăng, đường dây của băng đảng trên bắt đầu từ hành vi dụ dỗ nạn nhân đến Ai Cập, bắt cóc, sau đó yêu cầu gia đình đưa tiền chuộc qua các nền tảng điện tử. Thời điểm bị bắt tại một căn hộ, các nghi phạm tàng trữ nhiều vũ khí gồm súng gây mê, dao và điện thoại chứa bằng chứng phạm tội.

Hiện vụ án đã được cảnh sát bàn giao cho Văn phòng Công tố Ai Cập để tiếp tục mở rộng điều tra.