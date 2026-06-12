Chính xác

Năm 1974, ở tuổi 19, Steve Jobs đã tích lũy tiền lương từ công việc thiết kế game tại Atari để thực hiện chuyến đi kéo dài 7 tháng tới Ấn Độ cùng người bạn thân Dan Kottke. Mục đích ban đầu của ông là tìm gặp đạo sư nổi tiếng Neem Karoli Baba, nhưng vị này đã viên tịch trước khi họ đến nơi.

Dù trải qua nhiều gian khổ, chịu đựng cái nóng gay gắt và bệnh kiết lỵ, chuyến đi này đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của ông. Tại đây, ông tiếp xúc sâu sắc với các giáo lý phương Đông, trải nghiệm sự buông bỏ vật chất và nhận ra tầm quan trọng của trực giác. Trở về California, Steve Jobs cạo trọc đầu, mặc trang phục truyền thống của Ấn Độ và bắt đầu hành trình thực hành Phật giáo nghiêm túc.