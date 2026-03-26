Dựa trên các báo cáo hiện tại, chưa rõ khi nào chiếc iPhone sở hữu màn hình tràn viền thực sự mới xuất hiện. Tin đồn cụ thể nhất chỉ ra rằng Apple có thể trang bị camera selfie ẩn dưới màn hình vào năm 2027. Trong khi đó, “táo khuyết” hiện đang tập trung toàn lực cho mẫu iPhone màn hình gập dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay.

Vấn đề cốt lõi nằm ở "Dynamic Island" - khu vực chứa cả camera selfie và cụm cảm biến Face ID. Việc ẩn camera dưới màn hình chỉ giải quyết được một nửa bài toán. Việc giấu cụm cảm biến Face ID lại là một thách thức kỹ thuật khó hơn rất nhiều và cho đến nay, chưa có bất kỳ báo cáo uy tín nào đưa ra mốc thời gian cụ thể cho công nghệ này. Do đó, với những ai đang thắc mắc "khi nào iPhone tràn viền ra mắt", câu trả lời thành thật nhất lúc này là: Vẫn chưa có ngày định trước.

Tại sao tin đồn năm 2027 chỉ là một nửa sự thật?

Tin đồn đáng chú ý nhất xuất phát từ một bài đăng trên Weibo của tài khoản Digital Chat Station, được trang tin công nghệ CNET phân tích vào tháng 11/2025. Nguồn tin cho rằng Apple có thể trang bị camera selfie dưới màn hình trên mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm, khả năng cao là iPhone 20, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Một chiếc iPhone màn hình tràn viền vẫn khó xuất hiện trong tương lai gần. Ảnh: Macrumors

Ngay cả khi tin đồn này chính xác, nó chỉ mô tả một thiết bị có camera selfie ẩn. Cụm Face ID vẫn sẽ hiện diện cho đến khi ai đó giải quyết được bài toán hóc búa hơn: giấu máy chiếu điểm hồng ngoại và đèn chiếu sáng cường độ cao dưới màn hình. Tính đến nay, chưa có nhà sản xuất nào trên thế giới làm được điều này. Do đó, một chiếc iPhone với mặt trước hoàn toàn không tì vết có lẽ sẽ xuất hiện sau năm 2027.

Công nghệ camera ẩn hoạt động bằng cách giảm mật độ điểm ảnh phía trước ống kính để ánh sáng đi qua cảm biến. Sự đánh đổi ở đây là chất lượng quang học bị suy giảm. CNET ví von điều này giống như việc chụp ảnh qua một khung cửa chớp đang mở.

Trong khi đó, Face ID là một hệ thống thiết lập bản đồ khuôn mặt 3D, đòi hỏi không gian vật lý và tầm nhìn không bị cản trở. Giải quyết camera selfie chỉ loại bỏ một phần khoét màn hình. Chưa giải quyết được cụm cảm biến, Dynamic Island sẽ vẫn còn tồn tại.

Thực tế, Samsung đã đưa camera ẩn dưới màn hình lên Galaxy Z Fold 3 từ năm 2021. Bốn năm sau, camera ẩn trên Galaxy Z Fold 6 vẫn chỉ dừng ở mức 4MP do những hạn chế về cấu trúc màn hình cản trở ánh sáng lọt vào cảm biến. Đến thế hệ Z Fold 7, Samsung từ bỏ hoàn toàn công nghệ này và quay lại thiết kế "đục lỗ" truyền thống.

Trong khi đó, camera selfie hiện tại của Apple sở hữu độ phân giải 18MP với cảm biến hình vuông. Việc hãng chấp nhận một hệ thống ẩn dưới màn hình nhưng cho ra những bức ảnh selfie tệ hơn là điều đi ngược lại với cam kết chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, chuỗi cung ứng OLED của Apple hiện cũng đang chịu áp lực lớn. Cuối năm 2025, cơ sở sản xuất màn hình AMOLED B11 của BOE gặp sự cố, buộc Apple phải khẩn cấp chuyển hướng đơn đặt hàng màn hình cho các mẫu iPhone 15, 16, 17 và 16e sang Samsung Display.

Việc phát triển một cụm cảm biến ẩn dưới màn hình tích hợp hoàn toàn - đòi hỏi kỹ thuật khắt khe hơn bất kỳ sản phẩm nào hiện có - song song với việc ra mắt điện thoại gập và nỗ lực phục hồi của BOE, sẽ làm tăng rủi ro cho toàn bộ chuỗi cung ứng.

Về mặt thương mại, Apple cũng không có lý do gì để phải vội vã. Doanh số dòng iPhone 16 vẫn tăng trưởng tốt, đặc biệt là các mẫu Pro, loại bỏ áp lực thị trường buộc hãng phải tung ra sản phẩm trước khi công nghệ thực sự chín muồi.

Tóm lại, nếu tin đồn về "iPhone 20" năm 2027 trở thành sự thật, nó cũng chỉ giải quyết được vấn đề camera selfie. Việc loại bỏ hoàn toàn Dynamic Island vẫn là một bài toán chưa có lời giải và chiếc iPhone tràn viền trong mơ vẫn là câu chuyện của tương lai xa.

(Theo gadgethacks)