Ba tháng sau khi được công bố lần đầu, Samsung chính thức ngừng sản xuất chiếc Galaxy Z TriFold trị giá 2.899 USD. Thông tin này được tờ Donga (Hàn Quốc) đăng tải, khẳng định Samsung đã đưa ra quyết định vào đầu tuần này.

Theo đó, quá trình sản xuất sẽ chấm dứt và việc bán hàng nội địa tại Hàn Quốc sẽ kết thúc ngay trong ngày 17/3. Một người phát ngôn của Samsung chia sẻ với Bloomberg rằng doanh số bán hàng tại Mỹ sẽ tiếp tục cho đến khi cạn kiệt nguồn cung hiện tại.

Samsung Galaxy Z TriFold dừng bán chỉ sau ba tháng. Ảnh: Tom's Guide

Sau khi giải phóng hàng tồn kho, người dùng sẽ không còn cơ hội mua một chiếc Galaxy Z TriFold mới từ hãng. Thị trường bán lại vẫn sẽ hoạt động, nhưng khi không có nguồn cung mới, mức giá khó có khả năng giảm mạnh trong thời gian tới.

Hiện chưa có lý do chính thức nào được đưa ra. Tuy nhiên, các nguồn tin trong ngành tiết lộ với Donga về nguyên nhân đằng sau quyết định này. Cụ thể, TriFold "giống một sản phẩm mang tính biểu tượng được tạo ra để phô diễn năng lực công nghệ hơn là để tạo ra doanh thu". Một nguồn tin khác khẳng định hãng nhận ra chiếc điện thoại này đã "hoàn thành vai trò của mình, chứng minh đầy đủ sức mạnh công nghệ với thị trường".

Nói cách khác, Samsung chưa từng có ý định biến Galaxy Z TriFold thành sản phẩm bán chạy. Thay vào đó, đây là cách để hãng trình diễn khả năng và bù đắp một phần chi phí phát triển. Rõ ràng Galaxy Z TriFold ngay từ đầu đã được xác định là một sản phẩm rất ngách. Điện thoại gập đôi vốn đã kén người dùng, thể hiện qua số liệu thực tế.

Các báo cáo cho thấy Samsung đặt mục tiêu xuất xưởng 7 triệu điện thoại gập trong năm 2026, trong khi dòng Galaxy S25 đã bán được khoảng 20,2 triệu chiếc chỉ trong nửa đầu năm ngoái. Sự kiện ra mắt Galaxy Z Fold 7 được xem là "đợt ra mắt mạnh mẽ nhất từng có đối với một thiết bị Z Fold", nhưng mục tiêu doanh số vẫn thấp hơn đáng kể so với điện thoại dạng thanh truyền thống.

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở giá thành đắt đỏ, đặc biệt là các mẫu dạng gập cuốn sách kích thước lớn. Galaxy Z Fold 7 có giá khởi điểm 1.999 USD, mức giá vốn đã ngoài tầm với của nhiều người. Với mức 2.899 USD mà Samsung đưa ra cho TriFold tại Mỹ, đây là thiết bị mà chỉ một bộ phận cực nhỏ người dùng cân nhắc chọn mua hoặc đủ khả năng chi trả.

Do đó, theo Tom’s Guide, không có gì bất ngờ khi Samsung không kỳ vọng "hốt bạc" từ sản phẩm này. Hãng dường như đã chọn cách tiếp cận hợp lý: sản xuất số lượng ít và phát hành theo từng đợt để theo dõi nhu cầu. Khi cơn sốt hạ nhiệt và nhu cầu giảm, họ có thể ngừng sản xuất để tránh tình trạng tồn kho khổng lồ.

Thêm vào đó, với sự gia tăng của chi phí linh kiện, đặc biệt là RAM, chi phí sản xuất thực tế của Galaxy Z TriFold sẽ ngày càng đắt đỏ. Samsung hoặc phải tự gánh khoản phát sinh này và hy sinh biên lợi nhuận, hoặc đẩy phần chi phí đó sang người tiêu dùng. Điều này sẽ khiến một thiết bị vốn đã đắt và kén khách càng trở nên kém hấp dẫn, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số.

Việc ra mắt và khai tử một mẫu điện thoại quá chóng vánh có thể gây bất ngờ, nhưng lại hoàn toàn hợp lý khi Samsung quyết định dừng đúng lúc để tập trung nguồn lực vào những dòng sản phẩm đang bán chạy. Điều này không đồng nghĩa dòng TriFold đã hết tương lai, nhưng khó có thể kỳ vọng vào sự xuất hiện của Galaxy Z TriFold 2 trong thời gian ngắn sắp tới.

(Theo Tom’s Guide)