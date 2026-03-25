Dữ liệu mạng di động từ hãng nghiên cứu Ookla chỉ ra iPhone Air đang được ưa chuộng gấp đôi so với iPhone 16 Plus, khi so sánh trong cùng khung thời gian mở bán của thế hệ iPhone 17 và dòng iPhone 16 năm ngoái.

Dữ liệu của Ookla được tổng hợp từ nguồn dữ liệu cộng đồng, bao gồm các phân tích thu thập từ quá trình sử dụng thực tế ứng dụng Speedtest trên iPhone.

Doanh số của iPhone Air và iPhone Plus được ước tính bằng cách so sánh số lượng mẫu thử Speedtest của từng thiết bị. Trong giai đoạn mở bán cuối năm 2024, iPhone 16 Plus chỉ chiếm chưa tới 3% lượng thiết bị sử dụng. Con số này tụt lại phía sau mức 5,9% của iPhone 16 tiêu chuẩn và cách rất xa độ phổ biến của 16 Pro (34%) cùng 16 Pro Max (56%).

So sánh lượng sử dụng của dòng iPhone 16 và iPhone 17 trong cùng khung thời gian. Ảnh: Ookla

Bước sang kỳ mở bán năm 2026, thị phần của iPhone 17 tiêu chuẩn và Pro Max gần như không thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm. Bước nhảy vọt lớn nhất nằm ở mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước giữa dòng Plus và Air. Cụ thể, iPhone Air vươn lên chiếm 6,8% lượng sử dụng, gần gấp ba lần những gì dòng Plus đạt được. Sự gia tăng này dường như lấy đi thị phần của iPhone 17 Pro, vốn giảm từ 34,9% xuống còn 30,6%.

Tỷ lệ này đặt iPhone Air ở vị thế ngang ngửa với iPhone 17 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhóm khách hàng mua dòng Air thường là những người đam mê công nghệ và người dùng tiên phong - những người có xu hướng lên đời máy ngay khi mở bán. Do đó, khoảng cách giữa bản Air và bản tiêu chuẩn có thể nới rộng theo thời gian.

Dù vậy, đây vẫn là những tín hiệu tích cực với Apple nếu xét đến các mẫu tiền nhiệm như Mini và Plus đều ghi nhận hiệu suất kém trên thị trường. Ngược lại, iPhone Air dường như đã tạo ra được một thị trường ngách thực sự giá trị.

Dữ liệu của Ookla cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt về nhu cầu iPhone Air theo khu vực địa lý. Các tỷ lệ phần trăm kể trên thuộc về thị trường nội địa Mỹ. Thực tế, dòng Air chiếm thị phần lớn hơn đáng kể ở các quốc gia khác, điển hình là chiếm tới 11,2% tại Hàn Quốc. Thiết bị này cũng được ưa chuộng tại Nhật Bản, Thụy Điển và Singapore.

Xét về độ phổ biến, theo Ookla, iPhone Air đã đánh bại hoàn toàn đối thủ Samsung Galaxy S25 Edge. Tại thị trường Mỹ, bản Air ghi nhận số lượng mẫu thử cao gấp 3 lần so với S25 Edge.

Ngoài ra, dữ liệu chỉ ra modem C1X của Apple trên iPhone Air là một bước tiến lớn so với thế hệ C1 gốc. Tốc độ tải xuống trên mạng 5G của bản Air gần tiệm cận với sức mạnh của modem Qualcomm trên các mẫu iPhone 17 Pro và vượt xa hiệu suất của modem C1 trên iPhone 16e.

Trong các điều kiện sử dụng thực tế thông thường, tốc độ tải xuống gần như đạt mức ngang bằng, dù tốc độ tải lên của thiết bị vẫn chậm hơn.

(Theo 9to5mac)