Khi đoàn tàu đến gần, nữ du khách vẫn thản nhiên tạo dáng. Chỉ khi tàu lao sát tới với tốc độ cao, người này mới vội vàng đứng dậy, lùi ra xa.

Đoạn video đang được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút gần 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận.

Hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội

Theo tìm hiểu, khu vực xuất hiện trong đoạn video thuộc địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trao đổi với PV VietNamNet, Trung tá Quách Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, căn cứ vào hình ảnh bề mặt đường sắt trong video, cơ quan chức năng xác định đoạn clip đã được quay từ lâu. Hiện nay, bề mặt đường sắt tại khu vực này đã được xử lý nhằm hạn chế tình trạng du khách tiến sát đường ray.

Vị này cũng cho hay, khu vực phố cà phê đường tàu đã được chốt chặn, bố trí lực lượng canh gác tại tất cả các khung giờ tàu chạy, vì vậy không còn tình trạng người dân và du khách tự ý ra vào khu vực đường ray khi tàu lưu thông.

Các hộ kinh doanh dọc tuyến đều đã ký cam kết, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Ngoài lực lượng công an, địa phương còn huy động cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và tổ dân phố tham gia tuyên truyền, giám sát.

Hồi tháng 6/2025, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống mất an toàn giao thông đường sắt tại khu vực phố cà phê đường tàu Hà Nội, đoạn Phùng Hưng - Trần Phú.

Cụ thể, khi đoàn tàu đang chạy qua, một nam du khách nước ngoài mải dùng điện thoại ghi hình thì trượt chân, ngã về phía tàu. Rất may, những người xung quanh đã kịp thời kéo nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Một số bàn ghế, cốc uống nước bị hất văng.

Trước đó, vào tháng 6/2024, mạng xã hội cũng lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ du khách liều mình bước ra giữa đường ray để tạo dáng chụp ảnh, trong khi tàu hỏa đang lao tới rất gần.

Phố đường tàu thu hút rất đông du khách. Ảnh chụp vào tháng 11/2025

Đầu tháng 1/2026, UBND TP Hà Nội có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam điều chỉnh phương án tổ chức chạy tàu. Theo đề xuất, tàu khách từ phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội, tàu khách từ phía Bắc sẽ kết thúc hành trình tại ga Gia Lâm.

Nếu phương án này được chấp thuận, đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Long Biên sẽ không còn tàu khách chạy qua. Điều này tác động trực tiếp đến khu vực được gọi là "phố cà phê đường tàu".