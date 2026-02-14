Ca sĩ Mỹ Linh biến tổ ấm thành không gian sum vầy đầy ắp sắc xuân. Nữ ca sĩ cùng ông xã Anh Quân tranh thủ ra chợ Sóc Sơn tìm mua cây đào đỏ rực để trang hoàng nhà cửa.

Cây đào trong nhà Mỹ Linh.

Chị kể chậu lan hồ điệp hồng tươi thắm do con gái út Mỹ Anh chăm sóc đang khoe sắc rực rỡ, thêm phần tươi vui cho ngôi nhà. Những chiếc bánh chưng vuông vức còn nghi ngút hơi nóng vừa mới được vớt lên mang theo hương vị truyền thống của ngày Tết.

Không gian nhà Mỹ Linh còn có những món đồ trang trí độc đáo như tượng ngựa giấy ngũ sắc cùng phong bao lì xì đỏ thắm sẵn sàng cho dịp sum họp. Giọng ca Khúc giao mùa chia sẻ gia đình chỉ còn chờ con gái cả Anna và con rể về là Tết đã đủ đầy, thể hiện nỗi mong mỏi được quây quần bên người thân yêu trong dịp xuân về.

MC Hoàng Trang khoe quà Tết từ khắp mọi miền "ùa" về, từ gạo và ngô tím Điện Biên, nem Phùng và dưa hành muối, đến thịt bò khô, cá tươi miền Nam. Căn hộ hiện đại của nữ MC được VTV đủ đầy '' ngắm cũng mê' khi trang hoàng cây quất, câu đối đỏ chữ Phúc, vòng ngựa giấy ngũ sắc, hoa đào, hoa cúc...

MC Hoàng Trang vui vẻ thừa nhận vai trò của mình trong Tết này chỉ là dọn dẹp, trồng cây, cắm hoa và nấu ăn, trong khi chồng đảm nhận vai trò ngoại giao tặng quà hai bên nội ngoại.

Không gian sống nhà MC Hoàng Trang.

Nữ MC háo hức chờ đợi bố mẹ từ quê mang bánh chưng lên để gia đình thật sự đủ đầy trong dịp xuân sum vầy.

NSND Tự Long trang hoàng ngôi nhà tràn ngập sắc xuân và hương vị truyền thống. Không gian được điểm xuyết bởi những chậu lan hồ điệp tím, cành đào phai nhẹ nhàng, cùng cây quất mini sai trĩu quả vàng óng trong chậu gốm. Không gian phòng khách sang trọng với đèn chùm pha lê lấp lánh và những món đồ gỗ quý được chạm khắc tinh xảo.

NSND Tự Long.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý biến biệt thư ven sông TPHCM thành không gian đón xuân công phu theo phong cách truyền thống Á Đông. Cổng biệt thự trở thành tâm điểm với những khối mây đan đỏ rực uốn lượn như những dải lụa, tạo nên mái vòm ấn tượng. Bông lau đỏ, hoa giấy nhiều màu sắc hồng cam rực rỡ trải dài trên giàn mang đến không khí tươi mới của năm mới.

Gia đình Hà Hồ - Kim Lý.

Dọc lối đi, những chậu hoa cúc vàng tươi trong giỏ mây được bày trí cân đối hai bên, điểm thêm cây lá đỏ tía tạo sự tương phản màu sắc hài hòa. Hồ Ngọc Hà diện áo dài cam đất thanh lịch, trong khi Kim Lý khoác áo thể thao năng động, cả hai tay trong tay tạo dáng trước cổng nhà trong bức ảnh Tết ấm cúng.

Mỗi năm, gia đình ca sĩ lại thay đổi cách trang trí nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống với màu sắc rực rỡ, câu đối, lồng đèn và những món đồ mây tre đan. Không gian này không chỉ là nơi đón Tết mà còn là điểm chụp hình yêu thích của cả gia đình, đặc biệt là hai con Leon và Lisa thể hiện sự trân trọng với không khí sum họp đầu xuân đầm ấm tình thân.

Từ Mỹ, ca sĩ, diễn viên Y Phụng chia sẻ với VietNamNet coi Tết là dịp gìn giữ và truyền dạy văn hóa truyền thống Việt Nam cho thế hệ con em xa quê hương. Chị xuất hiện tại chợ Tết cộng đồng người Việt trong trang phục áo dài, tranh thủ sắm những cành hoa xuân, giống không khí chợ hoa ngày Tết như ở quê nhà.

Chị đặc biệt nhấn mạnh việc dạy con gái hiểu về phong tục người Việt, từ món thịt kho trứng nước dừa truyền thống cho ngày giao thừa đến việc mặc áo dài mỗi dịp Tết để phân biệt Tết phương Tây và Tết Việt. Y Phụng chia sẻ ở Mỹ, gia đình người Việt Nam ai cũng cho con và bản thân đều mặc áo dài dịp Tết.

Ca sĩ, diễn viên Y Phụng.

Dù xa quê hương, chị vẫn cố gắng tái hiện những nét văn hóa Việt Nam qua cách nấu ăn, ăn mặc và kể cho con về tập tục ngày xưa khi các chợ đóng cửa trong 3 ngày Tết, khiến mỗi gia đình phải chuẩn bị món ăn dự trữ, tạo nên ký ức đậm đà về một cái Tết trọn vẹn giữa đất khách.

Trúc Nhân hát "Vạn sự như ý":

Ảnh: FBNV, NVCC, video: TN