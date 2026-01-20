Hội thảo do Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì. Tham dự và đóng góp ý kiến tại hội thảo có đại diện lãnh đạo các Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ, đại diện các chức sắc, chức việc, đại diện cơ sở tín ngưỡng phía Nam từ Huế trở vào.

Tư duy quản lý mới

Trình bày tham luận đề dẫn, ông Nguyễn Tiến Trọng - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ - cho biết, dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) được xây dựng dựa trên 4 trụ cột chính sách lớn bao gồm xác lập nguyên tắc hoạt động trên không gian mạng, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, bổ sung biện pháp quản lý nhà nước và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Các đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Quốc Ngọc

Với kết cấu 9 chương, 65 điều, dự thảo luật lần này thể hiện tư duy quản lý mới khi bãi bỏ yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp trong nhiều thủ tục và chuyển đổi cơ chế từ “đề nghị” sang “đăng ký” nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức tôn giáo.

Đáng chú ý, theo ông Trọng, dự luật cho phép thực hiện phân quyền mạnh mẽ khi chuyển giao quyền hạn từ cấp bộ về UBND cấp tỉnh và tăng cường thẩm quyền cho UBND cấp xã giải quyết các thủ tục sát sườn với nhu cầu người dân, tín đồ thay vì cấp huyện như trước đây.

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi xoay quanh hồ sơ dự án luật, chỉ rõ những vướng mắc pháp lý như bất cập liên quan đến đất đai, quy hoạch và sự chồng chéo giữa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với các luật chuyên ngành khác như Luật Đất đai, Luật Di sản, Luật Doanh nghiệp.

Đặc biệt tại khu vực phía Nam, do yếu tố lịch sử để lại qua nhiều thời kỳ, vấn đề giấy tờ bằng khoán cũ, hồ sơ thất lạc hay sự hiện diện dày đặc của các cơ sở tôn giáo đang tạo ra thách thức lớn trong công tác quản lý và thực thi.

“Cởi trói” thủ tục hành chính và định danh hoạt động tôn giáo trên không gian số

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đặt ra bài toán cấp thiết về việc xác định tư cách pháp nhân phi thương mại, minh bạch hóa tài sản giữa tổ chức và cá nhân, cũng như tháo gỡ vướng mắc về hóa đơn, chứng từ, thuế trong hoạt động xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự.

Ngoài ra, các thủ tục hành chính như lý lịch tư pháp trong bổ nhiệm, suy cử và việc quản lý hoạt động tín ngưỡng dân gian cũng là những vấn đề trọng tâm đã được ban soạn thảo ghi nhận để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện.

Ông Vũ Hoài Bắc - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ - phát biểu bế mạc. Ảnh: Quốc Ngọc

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Vũ Hoài Bắc - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ - đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, bám sát thực tiễn quản lý cũng như thực hành tôn giáo, tín ngưỡng của các đại biểu. Ông cam kết ban soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết này để hoàn thiện dự án luật.

Đồng thời, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu của lần sửa đổi này là tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, cũng như giải quyết triệt để các bài toán quản lý mới như hoạt động tôn giáo trên không gian mạng hay vấn đề phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương.

Trên cơ sở ý kiến của các tỉnh phía Nam từ Huế trở vào, cùng với kết quả từ các hội thảo trước đó tại Hà Nội và kênh lấy ý kiến công khai, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ đúng tiến độ, đảm bảo luật sửa đổi vừa có tính khả thi cao, vừa tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.