Yêu cầu được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đưa ra sau khi nhận được phản ánh trên truyền thông về sản phẩm sữa Hikid quảng cáo vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm.

Công ty nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm này tại Việt Nam nằm trên địa bàn Hà Nội. Do đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi quảng cáo sản phẩm vi phạm.

Hàm lượng CBP được ghi trên bao bì hộp sữa Hikid. Ảnh: Fanpage Hikid Việt Nam

Trên một số fanpage giới thiệu sữa Hikid xuất hiện cụm từ "Hikid - số 1 chiều cao". Trong một clip, hình ảnh hộp sữa Hikid được so sánh trực tiếp với sữa tươi qua câu quảng cáo: “100g Hikid = 2mg CBP = 20 lít sữa tươi”. Hình ảnh nhiều người nổi tiếng cũng được sử dụng để tăng độ tin cậy cho sản phẩm.

Trên fanpage Hikid Vietnam, một số video còn sử dụng hình ảnh người mặc áo blouse trắng, tự giới thiệu là bác sĩ, khuyên dùng sữa Hikid để tăng chiều cao cho trẻ.

Theo quy định, Việt Nam nghiêm cấm sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Sữa Hikid do Công ty TNHH XNK & TM Phương Linh nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Trong thông cáo phát đi trên fanpage Hikid Việt Nam, công ty này "nhìn nhận sự thiếu sót" khi đưa ra thông tin so sánh “hàm lượng 2mg CBP/100g bột sữa tương đương hàm lượng CBP có trong 20 lít sữa tươi” khi chưa có cơ sở khoa học hoặc tài liệu quy đổi chính thức từ các cơ quan chức năng xác nhận con số cụ thể.