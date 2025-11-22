Tại triển lãm HVACR 2025, CESCO đã giới thiệu nhiều thành tựu công nghệ phục vụ cuộc sống tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn về kiểm soát chất lượng không khí và vệ sinh môi trường. Sự hiện diện của đông đảo khách tham quan quốc tế và các đối tác trong nước tại gian hàng CESCO cho thấy những nhu cầu này không ngừng tăng cao đối với hầu hết doanh nghiệp từ nhà hàng, khách sạn, resort cho đến văn phòng, căn hộ cao cấp.

Điểm nhấn công nghệ: BST máy lọc không khí diệt khuẩn PANTHEON

Ngay tại buổi sáng đầu tiên sự kiện triển lãm, sự chú ý của khách tham quan đổ dồn về BST máy lọc không khí diệt khuẩn PANTHEON. Đây là dòng sản phẩm chiến lược được CESCO giới thiệu nhằm giải quyết bài toán ô nhiễm không khí phức tạp hiện nay. Với phiên bản cao cấp nhất “PANTHEON True Air Sterilizer EADS731”, thiết bị có thể xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm và đảm bảo chất lượng không khí trong khu vực lên đến 90m2. Nhờ những ưu điểm vượt trội, PANTHEON đã vinh dự được lựa chọn phục vụ tại Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC 2025 diễn ra tại Gyeongju (Hàn Quốc) tháng 10 vừa qua.

Máy lọc không khí diệt khuẩn PANTHEON sở hữu tính năng "2 trong 1" ưu việt, hoạt động mạnh mẽ với cơ chế bảo vệ kép:

- Lọc bụi chuyên sâu: Hệ thống màng lọc đa lớp không chỉ xử lý bụi thường mà còn lọc sạch bụi mịn và bụi siêu mịn - những tác nhân vô hình gây hại trực tiếp đến hệ hô hấp mà mắt thường không thể nhìn thấy.

- Diệt khuẩn không khí: Khác biệt với các dòng máy thông thường, PANTHEON tích hợp công nghệ UV-C, giúp tiêu diệt hiệu quả các loại vi khuẩn và virus trong không khí, mang lại môi trường sống khỏe mạnh, an toàn.

Giải pháp hương thơm và kháng khuẩn: AirPerfume & AirGenic

Bên cạnh PANTHEON, CESCO cũng giới thiệu bộ đôi thiết bị giúp nâng tầm trải nghiệm không gian là AirPerfume & AirGenic. Cả hai đều sở hữu công năng khử khuẩn không khí và tạo hương thơm dễ chịu, tuy nhiên được thiết kế để phục vụ những nhu cầu riêng biệt:

- AirGenic: Dòng thiết bị tiêu chuẩn, phù hợp để duy trì sự sạch sẽ, thoáng mát và vệ sinh cho các không gian vừa và nhỏ.

- AirPerfume: Dòng sản phẩm cao cấp hơn với công suất lớn, được thiết kế chuyên biệt cho những không gian rộng (sảnh khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng lớn), mang lại vẻ sang trọng và đẳng cấp khác biệt.

Đèn bắt côn trùng công nghệ độc quyền - Giải pháp thuê tối ưu

Một thế mạnh khác được CESCO giới thiệu là hệ thống đèn bắt côn trùng bay thế hệ mới. Các sản phẩm này được nghiên cứu và phát triển trực tiếp bởi CESCO Hàn Quốc, sử dụng công nghệ dẫn dụ độc quyền giúp tăng hiệu suất bắt côn trùng tối đa nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm năng lượng.

Các dòng máy nổi bật bao gồm:

- BlueOn Art: Thiết kế tinh tế, thẩm mỹ cao phù hợp cho không gian dịch vụ, trưng bày.

- Phoenix Pro & Thunder Blue: Các dòng máy hiệu suất cao chuyên dụng cho khu vực sản xuất, nhà máy, nhà kho.

Đặc biệt, CESCO hiện cung cấp các thiết bị này dưới hình thức cho thuê. Mô hình này giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận công nghệ kiểm soát côn trùng tiên tiến mà không cần chi phí đầu tư ban đầu lớn, đồng thời được đảm bảo dịch vụ bảo trì, thay thế định kỳ chính hãng.

Dịch vụ kiểm soát côn trùng tiêu chuẩn Hàn Quốc

Song song với mảng thiết bị, CESCO tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ kiểm soát côn trùng và sinh vật gây hại dành cho khối khách hàng B2B (nhà máy, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn).

Toàn bộ quy trình từ khảo sát đến xử lý đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường của Hàn Quốc. Điều này giúp các doanh nghiệp đối tác không chỉ xử lý triệt để vấn đề côn trùng mà còn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế.

Thông tin liên hệ để được tư vấn giải pháp phù hợp:

Hotline: 090 119 1199

Website: CESCOvietnam.com.vn

(Nguồn: CESCO Việt Nam)