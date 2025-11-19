Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trong ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và tràn vào đến Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Thời tiết Hà Nội giảm mưa, trời tiếp tục rét. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ hôm nay, ở Quảng Trị và Huế đêm và sáng trời rét.

Dự báo chi tiết các vùng những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 19/11, có mưa, mưa rào; trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ.

Theo các chuyên gia khí tượng, đêm 18-19/11 là thời gian Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ lạnh nhất. Nhiệt độ đêm 18/11 có thể xuống mức 13-15 độ; từ khoảng 8-9h sáng nay, mưa sẽ hết, trời khô ráo nhưng vẫn rét, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 16-18 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, ngày 19-20/11, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Khu vực TP Huế và phía Nam Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Ngoài ra, ngày 19/11, khu vực cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm; khu vực Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và giông rải rác từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Dự báo, đêm 20-21/11, khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa vẫn có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Thời tiết rét có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là ở người già và trẻ nhỏ, do nhiệt độ giảm đột ngột; đồng thời tác động đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Thời tiết trên biển: Ở Vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Gia Lai đến TPHCM gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng 3-5m; biển động.

Dự báo thời tiết ngày 19/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-18 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Lai Châu - Điện Biên trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ, có nơi trên 17 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi và trung du 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 13-16 độ; phía Nam 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 17-20, phía Nam 21-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.