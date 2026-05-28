Hạ tầng - nền tảng tạo chu kỳ tăng trưởng mới

Không phải mọi hạ tầng đều tạo ra chu kỳ tăng giá. Nếu các tuyến giao thông đơn lẻ chủ yếu giúp rút ngắn thời gian di chuyển và cải thiện kết nối thì TOD - Metro - Vành đai lại là một cấu trúc hoàn toàn khác. Không đơn thuần là hạ tầng giao thông, mà là hệ trục chiến lược có khả năng mở rộng biên độ phát triển đô thị, hình thành các trung tâm mới và tái định hình quỹ đạo tăng trưởng toàn khu vực.

Các trục Metro giúp gia tăng khả năng kết nối giao thông, nhưng TOD mới là yếu tố dẫn dắt quá trình phát triển đô thị. Khi Metro, vành đai và các hạ tầng chiến lược vận hành đồng bộ, giá trị tạo ra không chỉ nằm ở khả năng di chuyển thuận tiện hơn, mà còn mở ra một quỹ đạo tăng trưởng mới, nơi dân cư dịch chuyển, thương mại phát triển và hệ sinh thái sống hiện đại dần hoàn thiện.

Điểm khác biệt lớn nhất của các khu vực hưởng lợi từ TOD nằm ở tính khan hiếm. Không phải nơi nào cũng đủ điều kiện phát triển đô thị xoay quanh giao thông công cộng. Vì vậy, các khu vực nằm trong lõi TOD thường sở hữu dư địa tăng trưởng nổi bật hơn, khi giá trị không chỉ đến từ hạ tầng mà còn được cộng hưởng bởi một chu kỳ phát triển mới. Trên thực tế, dòng tiền luôn có xu hướng đi trước, tìm đến những nơi quỹ đạo tăng trưởng vừa được thiết lập.

Chu kỳ phát triển mới đang mở ra cho Dĩ An

Thị trường từng chứng kiến một chu kỳ tăng trưởng mạnh tại Quận 9 (cũ) giai đoạn 2015 - 2021, khi Metro số 1, Xa lộ Hà Nội mở rộng và Khu Công nghệ cao TP.HCM đồng loạt hình thành. Từ một khu vực vùng ven, Quận 9 (cũ) nhanh chóng trở thành cực tăng trưởng mới của khu đông, kéo theo sự dịch chuyển mạnh mẽ của dân cư, hạ tầng và dòng vốn đầu tư.

Ở thời điểm hiện tại, Dĩ An không chỉ hưởng lợi trực tiếp từ Metro Suối Tiên - Tân Vạn và Vành đai 3 TP.HCM, khu vực này còn nằm trong trục kết nối chiến lược với TP. Thủ Đức trung tâm phát triển mới của khu đông.

Trong bối cảnh mặt bằng giá tại TP. Thủ Đức dần thiết lập vùng neo cao, dư địa tăng trưởng cũng không còn quá lớn. Trong khi đó, Dĩ An vẫn duy trì mặt bằng giá dễ tiếp cận hơn đáng kể dù cùng hưởng lợi từ hệ hạ tầng chiến lược.

Chính sách tài chính trở thành “đòn bẩy” hút dòng tiền

Trong bối cảnh dòng tiền ngày càng ưu tiên các tài sản sở hữu hạ tầng hiện hữu, khả năng khai thác thực tế và chính sách tài chính an toàn, những dự án nằm trong lõi TOD đang trở thành tâm điểm của thị trường.

Nổi bật trong số đó là The Aspira, dự án tọa lạc tại cửa ngõ TP. Thủ Đức - Dĩ An, nằm trong lõi TOD quy mô 18,8ha, kết nối trực tiếp Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và tuyến Metro mở rộng Suối tiên - Tân Vạn cùng Vành đai 3 TP.HCM.

Dự án đồng thời đạt chứng chỉ công trình xanh quốc tế EDGE do IFC chứng nhận, tiêu chuẩn đang được nhóm khách hàng trẻ và người mua ở thực đặc biệt quan tâm trong xu hướng sống bền vững hiện nay.

Theo đại diện đơn vị phát triển dự án, The Aspira còn gia tăng sức hút nhờ chính sách tài chính được thiết kế theo hướng tối ưu dòng tiền cho người mua. Dự án áp dụng chương trình hỗ trợ lãi suất lên đến 36 tháng, ân hạn gốc tới 6 năm cùng chính sách hỗ trợ cho thuê lên đến 96 triệu đồng trong 12 tháng. Những chính sách này giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch tài chính dài hạn và giảm áp lực dòng tiền ở giai đoạn đầu.

Đáng chú ý, khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm với mức thanh toán dự kiến từ khoảng 6,8 triệu đồng mỗi tháng theo phương thức không vay. Bên cạnh đó, chương trình booking "X3 giá trị" tiếp tục gia tăng lợi thế cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư trung - dài hạn đang tìm kiếm sản phẩm vừa có khả năng khai thác thực tế, vừa duy trì dòng tiền ổn định trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.

Theo giới chuyên gia, trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ mới, những dự án hội tụ đồng thời lợi thế hạ tầng, nhu cầu ở thực và chính sách tài chính linh hoạt sẽ duy trì sức hút dài hạn.

