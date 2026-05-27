Không còn cố mua nhà bằng mọi giá

Tốt nghiệp đại học, vào TPHCM làm việc gần 7 năm, Minh Anh (29 tuổi, nhân viên marketing tại phường Bình Thạnh) từng đặt mục tiêu trước tuổi 35 phải mua được một căn hộ nhỏ để an cư. Với mức lương khoảng 23 triệu đồng/tháng, cô từng tin rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc, tiết kiệm và vay thêm ngân hàng là có thể sở hữu nhà. Nhưng sau nhiều năm, giấc mơ ấy dần trở nên xa vời.

“Lúc mới đi làm, thấy căn hộ khoảng 1,5-2 tỷ đồng mình vẫn còn có hy vọng. Vài năm sau, giá tăng lên 3-4 tỷ đồng, trong khi thu nhập tăng không tương ứng. Mình nhận ra càng cố mua nhà càng áp lực”, cô nói.

Hiện tại, Minh Anh thuê một căn hộ mini gần nơi làm việc với giá gần 9 triệu đồng/tháng và bắt đầu nghĩ đến chuyện ở thuê dài hạn thay vì cố gắng mua nhà bằng mọi giá.

Câu chuyện trên phản ánh tâm lý của không ít người trẻ tại TPHCM hiện nay. Trong bối cảnh giá bất động sản liên tục leo thang, thu nhập không theo kịp và áp lực vay nợ ngày càng lớn, nhiều người đang thay đổi tư duy, chấp nhận ở thuê dài hạn.

Trên thực tế, giá căn hộ tại TPHCM hiện vượt xa tốc độ tăng thu nhập của phần đông lao động trẻ. Phần lớn dự án từng được xem là "vừa túi tiền" đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng mỗi căn.

Thống kê của Avison Young cho thấy, trong quý I/2026, giá sơ cấp căn hộ trung cấp tại TPHCM đạt khoảng 62 triệu đồng/m2, trong khi phân khúc cao cấp đã lên tới 120 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá sau mỗi đợt mở bán tiếp tục được điều chỉnh tăng, trung bình khoảng 3% so với quý IV/2025.

“Giá bán khó giảm sâu do nhiều dự án vẫn áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc. Bên cạnh đó, việc áp dụng bảng giá đất mới tiệm cận giá thị trường cũng khiến giá nhà khó giảm”, ông David Jackson - Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam, nhận định.

Do đó, người trẻ hiện nay không còn đặt nặng việc phải sở hữu nhà bằng mọi giá. Họ ưu tiên chất lượng sống, sự linh hoạt và hiệu quả tài chính hơn là mang gánh nặng vay nợ trong thời gian quá dài, TS Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, nhận xét.

Ông Khương cho rằng thị trường đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong tư duy nhà ở của thế hệ trẻ.

Theo ông, tại nhiều đô thị phát triển trên thế giới, ở thuê dài hạn là xu hướng phổ biến nhờ thị trường cho thuê chuyên nghiệp và chính sách bảo vệ người thuê rõ ràng. Còn tại Việt Nam, tư duy “phải sở hữu nhà” vẫn còn rất nặng nề.

An cư không đồng nghĩa với sở hữu nhà

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Võ Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc DKRA Group, cho rằng mô hình phát triển nhà ở tại Việt Nam nhiều năm qua chủ yếu xoay quanh việc bán sản phẩm. Nhà ở dần được xem là tài sản đầu tư, tích lũy bên cạnh là không gian để sống. Điều này khiến nguồn cung căn hộ vừa túi tiền ngày càng biến mất, còn giá nhà liên tục bị đẩy lên cao.

"Đây là thời điểm cần thay đổi căn bản tư duy phát triển thị trường. Nếu cứ lấy mục tiêu sở hữu nhà làm trung tâm cho mọi chính sách thì rất khó giải quyết bài toán an cư tại các đô thị lớn. Nhà ở cho thuê phải trở thành một cấu phần quan trọng của thị trường, được phát triển bài bản như nhà để bán.

Điều quan trọng nhất của đô thị không phải tỷ lệ người dân sở hữu nhà cao đến đâu, mà là người dân có được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn và phù hợp khả năng chi trả hay không", ông Thắng nhận định.

Áp lực nhà ở hiện nay cũng đang tạo ra những hệ lụy xã hội rõ rệt. Không ít người trẻ trì hoãn kết hôn, ngại sinh con vì chi phí nhà ở quá lớn. Nếu giá nhà tiếp tục vượt xa thu nhập, các đô thị lớn có nguy cơ mất dần sức hút với lực lượng lao động trẻ.

Tuy nhiên, thị trường nhà cho thuê tại Việt Nam hiện vẫn phát triển manh mún. Phần lớn nguồn cung là nhà trọ nhỏ lẻ hoặc căn hộ cho thuê tự phát. Các mô hình nhà cho thuê chuyên nghiệp, dài hạn, giá hợp lý gần như rất hiếm. Trong khi đó, nhu cầu thuê nhà ở vẫn tăng mạnh.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, lý giải, giá căn hộ tại TPHCM tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng thu nhập, buộc nhiều người phải chuyển từ tâm lý “mua để an cư” sang “thuê để ở lâu dài”.

Ngoài ra, thị trường lao động phục hồi sau giai đoạn khó khăn đã kéo theo làn sóng người nhập cư quay lại thành phố, khiến nhu cầu thuê phòng trọ và căn hộ tăng mạnh trở lại.

Ở khía cạnh doanh nghiệp, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, cho rằng nguyên nhân lớn nằm ở chính sách phát triển thị trường. “Doanh nghiệp hiện chưa mặn mà với nhà cho thuê vì thời gian thu hồi vốn dài, trong khi chưa có cơ chế ưu đãi đủ mạnh. Chính sách lâu nay chủ yếu khuyến khích bán nhà chứ chưa thật sự khuyến khích phát triển thị trường thuê”, ông Châu nói.

Theo ông Châu, muốn phát triển nhà ở cho thuê bền vững thì cần thay đổi đồng bộ từ cơ chế đất đai, tín dụng đến chính sách thuế. Đồng thời, Nhà nước cần xem đây là một bộ phận quan trọng của hệ thống an sinh đô thị.

Ông Võ Hồng Thắng đề xuất TPHCM cần có chiến lược riêng, bao gồm dành quỹ đất phát triển nhà cho thuê với giá phù hợp; ưu đãi tín dụng, thuế cho doanh nghiệp đầu tư; đồng thời phát triển các khu nhà ở cho thuê gần tuyến metro, khu công nghiệp và trung tâm việc làm.

Bên cạnh đó, cần chuẩn hóa hợp đồng thuê dài hạn để người thuê có cảm giác ổn định như sở hữu nhà, thay vì tâm lý “ở tạm” như hiện nay.

“Trong một đô thị hiện đại, an cư không nhất thiết đồng nghĩa với sở hữu. Với nhiều người trẻ TPHCM hôm nay, được sống trong một không gian an toàn, hợp túi tiền và đầy đủ tiện ích đã là một giấc mơ không hề nhỏ”, vị phó tổng giám đốc nói.