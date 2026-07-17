Cuộc đua “giữ suất” VF 2 nóng trước hạn chót

Những giờ cuối trước thời điểm kết thúc ưu đãi vào ngày 17/7 đang chứng kiến cuộc đua “giữ suất” VinFast VF 2 kịch tính. Sau khi đặt lên bàn cân bài toán chi phí và giá trị sử dụng thực tế, nhiều khách hàng không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này để sở hữu xe với mức giá tốt nhất.

Hiện tại, VinFast VF 2 có giá niêm yết là 188 triệu đồng. Tuy nhiên, trong “3 ngày vàng” từ 15-17/7, khách hàng chỉ cần đặt cọc sớm 10 triệu đồng là được nhận ngay ưu đãi giảm thẳng 8 triệu đồng vào giá bán.

Đặc biệt, những khách hàng đang sở hữu xe xăng VinFast còn được hưởng đặc quyền nhân đôi khi áp dụng voucher tri ân chuyển đổi sang xe điện (giá trị voucher linh hoạt tùy thuộc vào từng dòng xe đang sử dụng). Đơn cử, một khách hàng đang đi VinFast Lux SA2.0 có thể áp dụng ngay voucher trị giá 80 triệu đồng để mua thêm VF 2. Cộng gộp cả hai ưu đãi, mức giá thực tế để rinh xe về nhà chỉ còn tròn 100 triệu đồng. Giới quan sát nhận định, đây là mức chi phí hiếm có để sở hữu một chiếc ô tô điện hoàn toàn mới.

Là một trong những người tiên phong xuống cọc ngay từ ngày đầu tiên mở cổng đăng ký, chị Trần Thùy Anh (thành viên Cộng đồng yêu xe điện miền Bắc) đồng tình với quan điểm này. “Chưa bao giờ tôi nghĩ chỉ với hơn 100 triệu đồng lại có thể sở hữu một chiếc ô tô mới tinh. Tính ra, số tiền này chỉ ngang tiền mua một chiếc xe máy tay ga cao cấp, mà chở được tận 4 người”, chị Thùy Anh chia sẻ.

Thoát cảnh nắng mưa, vẫn linh hoạt trên phố

Anh Phạm Hoàng (Hà Nội) cho biết, VF 2 là “bước chuyển” mới của vợ chồng anh từ xe máy để chấm dứt cảnh chịu đựng khói bụi hàng ngày.

Anh nhận định, dù “lên đời” ô tô, anh không phải đánh đổi bất kỳ điều gì. Mẫu xe vẫn giữ được sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị, đáp ứng tốt những nhu cầu thường nhật như đi làm, đưa đón con, mua sắm hay gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, VF 2 mang lại trải nghiệm an toàn và thoải mái hơn hẳn xe máy, đặc biệt trong những ngày nắng nóng hoặc mưa gió.

“VF 2 có kích thước rất gọn, cấu hình 2 cửa, 4 chỗ nên xoay trở trong phố hay tìm chỗ đỗ đều khá dễ dàng”, anh Hoàng phân tích.

Ngoài thiết kế tối ưu cho giao thông đô thị, anh Hoàng cũng đánh giá cao trang bị an toàn như túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS cùng hệ thống treo MacPherson. Xe sử dụng động cơ điện công suất 40 mã lực kết hợp bộ pin 18,3 kWh, cho quãng đường di chuyển khoảng 210 km sau mỗi lần sạc đầy (chuẩn NEDC). Theo anh, đây là cấu hình phù hợp cho nhịp di chuyển trong phố.

Đã sở hữu một chiếc SUV 7 chỗ phục vụ những chuyến đi xa, gia đình chị Bích Ngọc (TP.HCM) quyết định đặt cọc VF 2 để thay thế xe máy khi di chuyển trong nội thành.

Ngoài sự nhỏ gọn và linh hoạt, bài toán chi phí là yếu tố khiến VF 2 trở nên đặc biệt hấp dẫn với chị. VF 2 được VinFast áp dụng chính sách miễn phí sạc 10 lần mỗi tháng đến hết ngày 10/2/2029, nên chị gần như không phải bận tâm đến chi phí năng lượng trong gần ba năm đầu sử dụng. Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng xe điện theo tìm hiểu của chị cũng ở mức rất thấp, chỉ vài trăm nghìn đồng sau mỗi chu kỳ 15.000 km.

“Thông thường mỗi ngày tôi chỉ di chuyển khoảng 10 km, nên 10 lần sạc miễn phí mỗi tháng là quá thoải mái. Trước tôi cũng từng nghĩ đến việc mua thêm một chiếc ô tô nhưng nghĩ tới tiền xăng độn thêm lại ngại. Đi VF 2 thì chi phí hàng tháng có khi còn rẻ hơn đi xe máy xăng”, chị Ngọc cho biết.

Chương trình ưu đãi đặt cọc sớm cho VinFast VF 2 sẽ chính thức khép lại vào hôm nay (17/7), nhưng sức hút của mẫu xe Việt được tin tưởng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt khi những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao tới khách hàng từ cuối tháng 9/2026.

Thu Loan