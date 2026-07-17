Những đợt nắng nóng kéo dài khiến việc sử dụng ô tô vào mùa hè trở nên khó chịu hơn, đặc biệt khi xe phải đỗ ngoài trời trong nhiều giờ. Bên cạnh hệ thống điều hòa vốn đã trở thành trang bị phổ biến trên hầu hết các mẫu xe hiện đại, nhiều nhà sản xuất còn tích hợp thêm các công nghệ giúp làm mát khoang cabin, nâng cao sự thoải mái cho người dùng.

Dưới đây là 5 tính năng đáng chú ý có thể giúp hành trình trong điều kiện thời tiết nắng nóng trở nên dễ chịu hơn.

Làm mát khoang lái từ xa

Một trong những cảm giác khó chịu nhất vào mùa hè là bước vào chiếc xe đã phơi nắng nhiều giờ, khi nhiệt độ trong cabin có thể tăng rất cao, khiến vô-lăng, ghế ngồi hay khóa dây an toàn trở nên nóng rát.

Làm mát khoang lái từ xa. Ảnh: Ford

Để khắc phục điều này, nhiều mẫu xe điện và xe hybrid đời mới được trang bị tính năng làm mát khoang lái trước khi khởi hành. Thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, người dùng có thể kích hoạt hệ thống điều hòa từ xa vài phút trước khi lên xe, giúp nhiệt độ bên trong giảm xuống đáng kể.

Trên xe điện, tính năng này thường tận dụng nguồn điện từ lưới khi xe đang cắm sạc, nhờ đó không ảnh hưởng nhiều đến quãng đường di chuyển. Tuy nhiên, ngay cả khi xe không cắm sạc, hệ thống cũng chỉ tiêu thụ một lượng điện năng không đáng kể.

Ngăn chứa đồ làm mát

Nhiệt độ cao khiến việc để nước uống trong xe trở nên kém an toàn. Nước đóng chai bằng nhựa có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi nhiệt, trong khi các lon nước có gas có thể tăng áp suất nếu bị phơi nắng quá lâu.

Để giải quyết vấn đề này, một số hãng xe đã trang bị ngăn chứa đồ làm mát tích hợp trong cabin. Bộ phận này thường được bố trí bên dưới bệ tỳ tay trung tâm, sử dụng luồng gió lạnh từ hệ thống điều hòa để duy trì nhiệt độ thấp cho các chai nước hoặc lon nước ngọt cỡ nhỏ.

Ghế thông gió hoặc ghế làm mát

Ghế thông gió không phải công nghệ mới khi từng xuất hiện trên Saab 9-5 từ năm 1997. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, tính năng này ngày càng phổ biến trên nhiều mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau.

Ảnh: Omoda

Mặc dù thường được gọi chung, ghế thông gió và ghế làm mát có sự khác biệt nhất định. Ghế thông gió sử dụng quạt để lưu thông không khí trong cabin qua các lỗ nhỏ trên bề mặt ghế, giúp giảm cảm giác bí bách khi ngồi lâu. Trong khi đó, ghế làm mát sử dụng luồng khí lạnh lấy từ hệ thống điều hòa hoặc một bộ làm lạnh riêng để thổi trực tiếp qua bề mặt ghế.

Đây là trang bị được đánh giá cao trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đặc biệt nếu cả hàng ghế trước và sau đều được tích hợp tính năng này.

Ổ cắm điện 12V

Ổ cắm điện 12V là trang bị quen thuộc trên hầu hết ô tô hiện nay. Ngoài nhiệm vụ cấp nguồn cho các phụ kiện điện, trong mùa hè, ổ cắm này còn giúp người dùng kết nối các thùng giữ lạnh di động để bảo quản đồ uống và thực phẩm trong suốt hành trình.

Đây là giải pháp hữu ích với những mẫu xe không được trang bị ngăn chứa đồ làm mát tích hợp, đặc biệt trong các chuyến dã ngoại hoặc đi đường dài.

Công nghệ cấp điện V2L

Vehicle-to-Load (V2L) là công nghệ xuất hiện trên nhiều mẫu xe điện và xe hybrid sạc ngoài. Hệ thống này cho phép sử dụng nguồn điện từ pin của xe để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài, biến chiếc xe thành một "trạm điện di động".

Ảnh: KIA.

Nhờ V2L, người dùng có thể vận hành quạt điện, máy làm đá, điều hòa di động hoặc nhiều thiết bị gia dụng khác khi cắm trại, dã ngoại hay nghỉ dưỡng ngoài trời. Trong điều kiện nắng nóng kéo dài, tính năng này góp phần nâng cao sự tiện nghi và giúp các hoạt động ngoài trời trở nên thoải mái hơn.

Ngoài những công nghệ kể trên, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng nên ưu tiên đỗ xe ở nơi có bóng râm, sử dụng tấm chắn nắng kính lái và mở cửa xe trong thời gian ngắn trước khi khởi hành để giảm nhiệt độ trong cabin, hạn chế tình trạng hấp nhiệt vào những ngày nắng gắt.



Theo Dailymail

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