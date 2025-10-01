Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đang điều trị cho bệnh nhi T. (13 tuổi) - nạn nhân trong vụ rơi từ lan can tầng 2 xuống sân trường THCS Phú Mỹ (phường Bình Dương).

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 29/9, trong giờ giải lao giữa tiết 2 và tiết 3, em T. bất ngờ ra khu vực lan can tầng 2, leo lên rồi rơi xuống sân trường. Phát hiện sự việc, giáo viên lập tức đưa nam sinh đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Sau đó, theo yêu cầu của gia đình, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để điều trị.

Trường THCS Phú Mỹ, nơi xảy ra vụ việc.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận em T. bị chấn thương nặng ở nhiều vị trí: gãy xương cẳng tay phải, cẳng chân trái và gót chân phải, chấn thương phần mềm vùng đầu, xuất huyết não nhẹ, vỡ 3 đốt sống lưng (không xẹp lún). Bệnh nhi vẫn tỉnh táo, tiếp xúc được và sinh hiệu ổn định.

Hiện em T. được Khoa Ngoại thần kinh phối hợp chuyên khoa Chỉnh hình xử trí bó bột, cố định các xương gãy, điều trị bảo tồn và theo dõi chặt chẽ tình trạng xuất huyết não. Sau khi sức khỏe đủ điều kiện và tổn thương đốt sống không còn nguy hiểm, bệnh nhi sẽ được phẫu thuật xử lý các vị trí gãy xương.

Cơ quan chức năng đang phối hợp với Ban giám hiệu trường THCS Phú Mỹ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.