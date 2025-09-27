Ngày 27/9, Sở Y tế TPHCM thông tin về tình hình sức khỏe sản phụ mang song thai được ghép tạm bàn tay vào cẳng chân tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Theo đó, sau hơn 12 ngày phẫu thuật, sức khỏe chị L.N.P. (20 tuổi) hồi phục tốt: tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng, vết mổ vùng cẳng chân phải khô, bàn tay nuôi ghép hồng.

Sở Y tế TPHCM ghi nhận và đánh giá cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong việc xử trí ca bệnh khẩn cấp và phức tạp này.

"Việc lựa chọn phương pháp vi phẫu đặc biệt được xem là giải pháp đột phá, không chỉ cứu được chi thể người bệnh, bảo đảm an toàn cho song thai mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ", đại diện Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh.

Sức khoẻ của chị P. hiện ổn định. Ảnh: N.M

Trước đó, ngày 13/9, chị P. vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn lao động tại nhà máy. Vùng 1/3 dưới cẳng tay phải bị dập nát, bàn tay đứt lìa hoàn toàn do máy cắt, gãy nát xương trụ và xương quay, tổn thương nặng động mạch. Chị P. đang mang song thai 23 tuần tuổi.

Trước mong muốn của sản phụ giữ lại bàn tay để chăm sóc hai con sau này, các bác sĩ đưa ra quyết định ghép tạm thời bàn tay vào cẳng chân phải bằng kỹ thuật nối vi phẫu động mạch - tĩnh mạch, nhằm bảo tồn mô da, gân cơ và duy trì tuần hoàn máu cho đến khi có điều kiện nối lại tay.

Hình ảnh bàn tay của bệnh nhân được các bác sĩ ghép tạm vào chân. Ảnh: Sở Y tế TPHCM

Ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 5 giờ với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, vừa thực hiện nối mạch vừa theo dõi sát thai nhi. Sau mổ, mạch máu lưu thông tốt, các đầu ngón tay hồng trở lại, bàn tay được cố định bằng kim Kirschner và che phủ bằng vạt da bụng.

Kết quả bước đầu khả quan: sản phụ ổn định, song thai phát triển bình thường, bàn tay được bảo tồn tiến triển tốt. Dự kiến khi thai trên 32 tuần sẽ xem xét phẫu thuật nối lại bàn tay cho người bệnh.