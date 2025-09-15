Bệnh nhân là chị H.T.H, 43 tuổi, mang thai 34 tuần, vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng đau bụng dữ dội. Bên trong tử cung là một thai nhi đang lớn lên, kèm đa ối và những cơn gò dọa sinh non. Bên ngoài là ổ viêm phúc mạc ruột thừa khu trú đang âm thầm lan rộng.

Lập tức, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương liên hệ phẫu thuật viên Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội) để phối hợp hội chẩn, tìm cách cứu hai mẹ con chị H. bởi chỉ chờ một khoảnh khắc chậm trễ, tình huống bệnh cảnh có thể biến thành bi kịch.

“Nếu xử trí chậm, ổ viêm sẽ diễn biến thành nhiễm trùng nhiễm độc do viêm phúc mạc toàn thể dẫn đến tử vong cả mẹ và con chỉ sau vài giờ đồng hồ. Sự phối hợp nhanh chóng giữa sản - ngoại là yếu tố quyết định”, bác sĩ chuyên khoa II Vũ Ngân Hà, Trưởng khoa Sản thường (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) chia sẻ, ngày 15/9.

Bé trai 2,6kg chào đời thành công ở tuần thai thứ 34. Ảnh: BVCC

Chỉ vài phút sau, ca mổ do bác sĩ Hà và bác sĩ Vũ Đức Thịnh, Khoa Phẫu thuật tiêu hóa (Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức) đảm trách, được tiến hành. Khi mổ mở bụng, ổ viêm đã vỡ, ổ bụng đã có mủ thối, ruột thừa vỡ mủn nát, các mạc nối lớn viêm dày.

Ê-kíp nhanh chóng xử lý toàn bộ ổ viêm, ổ bụng bệnh nhân được làm sạch. Cùng lúc, các bác sĩ đã kịp thời đón bé trai 2,6kg ra đời thành công. Ngay lập tức, bé được kiểm tra các chỉ số và đưa về Trung tâm Sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm khám. Mẹ được chuyển về Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục theo dõi.

Đến ngày 15/9, một tuần sau ca mổ, sức khỏe của mẹ và bé đã ổn định.

Lý giải vì sao khi mang thai, bệnh lý viêm ruột thừa lại nguy hiểm hơn bình thường, các bác sĩ sản phụ khoa cho biết 3 tháng cuối thai kỳ, tử cung to làm triệu chứng bệnh viêm ruột thừa không điển hình, dễ bỏ sót. Viêm phúc mạc khu trú có thể nhanh chóng tiến triển toàn thể, đe dọa tính mạng.

Đa ối (tình trạng nước ối vượt quá mức bình thường) cũng khiến tử cung căng, dễ gây dọa sinh non khiến nguy cơ càng cao: mẹ có thể nhiễm trùng, con có thể ra đời quá sớm.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo các thai phụ không chủ quan với bất kỳ cơn đau bụng bất thường nào trong thai kỳ. Ngoài khám thai định kỳ để phát hiện sớm những bất thường, khi có biểu hiện đau bụng dữ dội, sốt, buồn nôn, cơn gò nhiều…, thai phụ cần đến ngay cơ sở y tế về sản khoa.