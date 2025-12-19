Đây là vấn đề chính được đưa ra tại Hội thảo “Global Power, Vietnamese Sovereignty” (Năng lực toàn cầu, chủ quyền Việt Nam) do Viettel IDC tổ chức tại TP.HCM.

AI bùng nổ và áp lực tái cấu trúc hạ tầng số

Trí tuệ nhân tạo đang bước vào giai đoạn ứng dụng thực tế ở quy mô lớn, khi AI không còn dừng ở thử nghiệm mà đã đi vào vận hành trong nhiều lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, sản xuất, bán lẻ, an ninh và phân tích dữ liệu thời gian thực. Sự dịch chuyển này đang tạo ra một nhu cầu hoàn toàn mới đối với hạ tầng số.

Theo đại diện Qualcomm Việt Nam, trọng tâm của làn sóng AI hiện nay không chỉ nằm ở việc huấn luyện mô hình, mà là khâu triển khai và vận hành AI trong thực tế - nơi giá trị kinh tế được tạo ra. Các mô hình AI thế hệ mới ngày càng lớn, phức tạp và cần được xử lý liên tục, đòi hỏi hạ tầng có khả năng vận hành ổn định, mở rộng linh hoạt và tối ưu chi phí sở hữu, đặc biệt trong bối cảnh AI được triển khai rộng rãi ở quy mô doanh nghiệp.

Hạ tầng dữ liệu trở thành nền móng cho tăng trưởng AI

Khi AI đi vào vận hành, trung tâm dữ liệu không còn chỉ là nơi đặt máy chủ, mà trở thành nền tảng hạ tầng cốt lõi cho các hệ thống AI và Cloud. Điều này kéo theo yêu cầu ngày càng cao về mật độ công suất, độ sẵn sàng, khả năng mở rộng và các tiêu chuẩn an toàn, bảo mật.

Tại Việt Nam, sự hình thành siêu vùng kinh tế TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu đang tạo ra một cực tăng trưởng mới về công nghiệp, logistics, tài chính và dịch vụ số. Cùng với đó là nhu cầu ngày càng lớn về hạ tầng dữ liệu, an ninh, bảo mật và các nền tảng phục vụ AI. Trong bối cảnh này, Viettel IDC xác định khu vực phía Nam là thị trường chiến lược để phát triển dịch vụ Data Center và Cloud.

Sau gần 17 năm kể từ khi đưa Trung tâm Dữ liệu Hoàng Hoa Thám vào vận hành năm 2009, Viettel IDC tiếp tục mở rộng và nâng cấp hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Việc hoàn thiện và khai trương mở rộng Trung tâm Dữ liệu Hoàng Hoa Thám đánh dấu một bước phát triển quan trọng, nâng tổng quy mô lên 12.000 m² với 1.450 rack, trong đó có các rack mật độ cao sẵn sàng cho các workload AI và Cloud hiệu năng cao.

Viettel IDC mở rộng Trung tâm Dữ liệu Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Viettel IDC

Trung tâm được thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3, với độ sẵn sàng hệ thống điện đạt 99,99%, dự phòng 1+1 từ nguồn cấp đến UPS. Hệ thống làm mát, an ninh vật lý đa lớp và giám sát 24/7 tạo nền tảng vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Cloud toàn cầu tái cấu trúc và bài toán Cloud chủ quyền

Song song với hạ tầng vật lý, nền tảng Cloud toàn cầu cũng đang trải qua những thay đổi mang tính cấu trúc. Kể từ ngày 1/11/2025, Broadcom đã tái cấu trúc hệ sinh thái VMware trên toàn cầu, tinh gọn mạnh mẽ hệ sinh thái đối tác và thiết lập lại các tiêu chuẩn về công nghệ, vận hành và tuân thủ đối với các nhà cung cấp dịch vụ Cloud sử dụng nền tảng VMware.

Trước sự tái cấu trúc đó, Viettel IDC đã chính thức trở thành Pinnacle Partner của Broadcom tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, qua đó trở thành nhà cung cấp dịch vụ Cloud nền tảng VMware và dịch vụ Cloud chủ quyền tại Việt Nam được Broadcom chứng nhận trong hệ sinh thái toàn cầu.

Theo các tiêu chuẩn mới, việc tái cấu trúc hệ sinh thái không chỉ tác động đến các nhà cung cấp dịch vụ Cloud, mà còn khiến doanh nghiệp sử dụng nền tảng VMware cần có cái nhìn dài hạn hơn đối với lộ trình hạ tầng của mình. Việc lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ Cloud được Broadcom cấp phép và chứng nhận chính thức được xem là yếu tố quan trọng, giúp doanh nghiệp bảo đảm tính liên tục, tuân thủ và ổn định trong quá trình phát triển hạ tầng, đặc biệt trong bối cảnh các chính sách và chuẩn mực công nghệ toàn cầu đang thay đổi.

Viettel IDC là nhà cung cấp dịch vụ Cloud nền tảng VMware duy nhất tại Việt Nam

Trở thành Pinnacle Partner của Broadcom đồng nghĩa Viettel IDC nằm trong nhóm đối tác chiến lược trọng yếu của Broadcom, được tiếp cận và triển khai sớm các nền tảng công nghệ tiên tiến nhất, qua đó góp phần bảo đảm quá trình chuyển đổi Cloud diễn ra an toàn, liên tục và hiệu quả, mang lại giá trị vượt trội, dài hạn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khuôn khổ đó, VMware Cloud Foundation 9 (VCF 9) - phiên bản vừa được công bố cuối Quý III - đã được Viettel IDC phối hợp chặt chẽ cùng các chuyên gia VMware by Broadcom để xây dựng mới các cụm hạ tầng Cloud Zone tại Việt Nam, bao gồm cả Public Cloud và Private Cloud, sẵn sàng cung cấp tới khách hàng.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai VCF 9, Viettel IDC không chỉ dừng ở vai trò ứng dụng, triển khai hạ tầng, mà còn tham gia sâu vào quá trình đánh giá và hoàn thiện các tính năng cốt lõi của nền tảng cùng Broadcom, trên cơ sở gần 18 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển hệ sinh thái hạ tầng Cloud tại Việt Nam.

Đây cũng là nền tảng để Viettel IDC từng bước mở rộng không gian thị trường, không chỉ giới hạn ở Việt Nam và Campuchia, mà hướng tới cung cấp dịch vụ Cloud tại các quốc gia lân cận như Thái Lan, Malaysia, Philippines… định vị vai trò nhà cung cấp Cloud khu vực.

Hội thảo “Global Power, Vietnamese Sovereignty” cho thấy một thực tế rõ ràng: trong kỷ nguyên AI, sức mạnh công nghệ toàn cầu chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đặt trên nền hạ tầng số an toàn, tin cậy và có chủ quyền. Trong bức tranh đó, Viettel IDC xác định vai trò đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp Việt Nam, giúp doanh nghiệp khai thác sức mạnh công nghệ toàn cầu ngay trên hạ tầng trong nước, một cách an toàn, liên tục và bền vững.

(Nguồn: Viettel IDC)