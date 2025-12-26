Theo tạp chí Interesting Engineering, tàu ngầm hạt nhân USS Idaho (mang số hiệu SSN-799) được bàn giao cho Hải quân Mỹ vào ngày 15/12 và dự kiến được đưa vào biên chế chính thúc từ mùa xuân năm 2026.

"USS Idaho là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của các nhà đóng tàu, đối tác công nghiệp và nhân sự hải quân trong việc mang đến cho hạm đội nền tảng tác chiến trên biển tốt nhất. Mỗi khi có thêm một tàu ngầm, hải quân Mỹ lại củng cố thêm ưu thế chiến lược toàn cầu", Đại tá Mike Hollenbach, Giám đốc chương trình tàu ngầm lớp Virginia cho biết.

Tàu ngầm hạt nhân số 799 là phương tiện thứ 5 trong lịch sử của Hải quân Mỹ được đặt tên là Idaho. Phương tiện đầu tiên là một tàu vận tải thân gỗ, được biên chế từ năm 1866. Khí tài tiền nhiệm gần nhất là thiết giáp hạm USS Idaho (BB-42), đi vào hoạt động năm 1919 và đã giành được 7 ngôi sao chiến đấu trong Thế chiến II.

Tàu ngầm hạt nhân USS Idaho của Mỹ. Ảnh: General Dynamics Electric Boat

USS Idaho là tàu ngầm lớp Virginia thứ 26 và là chiếc thứ 14 trong lớp Virginia do hãng Electric Boat bàn giao. Đây cũng là chiếc thứ 8 trong tổng số 10 tàu thuộc Block IV, phiên bản được thiết kế nhằm giảm thời gian bảo dưỡng và tăng khả năng sẵn sàng hoạt động trong suốt vòng đời.

USS Idaho có chiều dài 115m, rộng 10,4m và có lượng giãn nước khoảng 7.800 tấn khi lặn. "Trái tim" của con tàu là một lò phản ứng hạt nhân dẫn động một trục chân vịt, cung cấp khả năng hoạt động gần như không giới hạn và duy trì tốc độ cao trong thời gian dài. Dù số liệu cụ thể không được tiết lộ, nhưng các tàu ngầm lớp Virginia có thể di chuyển với tốc độ hơn 46 km/h ở dưới mặt nước.

Cấu tạo tàu ngầm hạt nhân USS Idaho của Mỹ. Ảnh: US Navy

Biên chế đầy đủ của USS Idaho có tổng cộng 145 thủy thủ, gồm 17 sĩ quan và 128 binh sĩ. Con tàu được trang bị ngư lôi Mk-48 Advanced Capability và tên lửa hành trình Tomahawk, có thể khai hỏa từ ống phóng ngư lôi hoặc các ống phóng chuyên dụng tùy theo cấu hình.

Theo giới quan sát, các tàu ngầm lớp Virginia từ lâu đã là một thành phần chủ chốt của lực lượng Hải quân Mỹ. Chúng có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, bao gồm săn lùng tàu ngầm và tàu mặt nước của đối thủ, phóng tên lửa từ xa, hỗ trợ các chiến dịch đặc biệt, thu thập thông tin tình báo và phối hợp với các nhóm tác chiến tàu sân bay. Việc Idaho chính thức gia nhập hạm đội sẽ tăng cường hơn nữa khả năng tác chiến trên biển của Hải quân Mỹ.