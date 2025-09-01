Trang Army Recognition dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, cuộc tập trận Northern Edge 2025 giữa hải quân nước này và Canada đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 6.400 quân nhân Mỹ, gần 100 máy bay tiêm kích và 7 tàu chiến của cả hai nước.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: Hải quân Mỹ/USNI

“Mục đích của cuộc tập trận Northern Edge 2025 là nhằm kiểm tra và nâng cao khả năng tương tác trong các bài huấn luyện trên biển, trên không, trên bộ và trên không gian mạng… Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tham gia cuộc tập trận với tư cách là vai trò trung tâm của Nhóm tác chiến tàu sân bay số 3”, thông cáo đăng trên trang web Navy.mil của Mỹ viết.

Quá trình thiết kế và đóng tàu USS Abraham Lincoln

Theo thông tin được trang National Interest cung cấp, hợp đồng đóng tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã được Hải quân Mỹ trao cho xưởng đóng tàu Newport News có trụ sở ở bang Virginia, Mỹ, vào tháng 12/1982. Đến tháng 11/1984, quá trình đóng tàu chính thức bắt đầu.

Sau bốn năm ròng rã, USS Abraham Lincoln được hạ thủy vào năm 1988. Sau khi hoàn tất một loạt bài kiểm tra bắt buộc trên biển, con tàu chính thức được đưa vào biên chế Hải quân Mỹ trong tháng 11/1989.

Số liệu kỹ thuật

Theo trang Naval Technology, USS Abraham Lincoln là tàu sân bay thứ năm thuộc lớp tàu Nimitz của Hải quân Mỹ. Tàu có chiều dài 332,8m; sườn ngang rộng nhất là 76,8m; mớn nước 12,5m. Trọng tải tối đa tàu này là 97.000 tấn.

Boong tàu USS Abraham Lincoln nhìn từ máy bay. Ảnh: USNI News

Tàu cần tới 2 lò phản ứng hạt nhân Westinghouse A4W để hoạt động. Vận tốc tàu có thể đạt 56 km/h.

Do tác chiến trên biển, nên USS Abraham Lincoln được trang bị nhiều loại radar tầm xa có thể phát hiện các mục tiêu trên biển hoặc trên không. Chẳng hạn, loại radar AN/SPS-48 được lắp trên tàu có thể theo dõi được mục tiêu đối phương ở khoảng cách hơn 400km.

Các hệ thống vũ khí phòng thủ được lắp đặt trên USS Abraham Lincoln khá đa dạng với hai hệ thống Phalanx CIWS bao gồm pháo sáu nòng M61A1 Vulcan cùng radar điều khiển hỏa lực; hai hệ thống Mk 57 chứa các tên lửa Sea Sparrow; hai hệ thống tên lửa phòng không RIM-116.

Các chiến cơ trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: USNI News

Tuy nhiên, điều làm nên sức mạnh của USS Abraham Lincoln lại nằm ở số lượng máy bay nó có thể mang theo, khi khoang thân trong của tàu có thể chứa tới 90 tiêm kích và trực thăng các loại.

Lịch sử tác chiến của USS Abraham Lincoln

USS Abraham Lincoln từng được Hải quân Mỹ điều động tham gia vào một số cuộc xung đột trong đầu thập niên 2000 như tại Afghanistan vào năm 2001 và chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iraq năm 2003.

Không chỉ tham gia vào các chiến dịch quân sự mà USS Abraham Lincoln cũng góp mặt trong nhiều hoạt động cứu hộ cứu nạn. Vào cuối tháng 12/2004, thảm họa động đất và sóng thần xảy ra ở Ấn Độ Dương khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Khi đó, tàu USS Abraham Lincoln đang có mặt tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã được Hải quân Mỹ điều động tham gia nhiệm vụ cứu hộ tại những khu vực bị thiên tai tàn phá.