Tờ The Standard đưa tin, hạm đội gồm tàu sân bay Sơn Đông, hàng không mẫu hạm đầu tiên do Trung Quốc tự đóng; các tàu khu trục mang tên lửa Diên An và Trạm Giang; tàu hộ tống tên lửa Vận Thành đã di chuyển theo đội hình vào cảng Victoria của đặc khu Hong Kong lúc 8h sáng ngày 3/7.

Các tàu Sơn Đông và Diên An sẽ neo đậu tại bến neo phía tây cảng Victoria, trong khi hai tàu Trạm Giang và Vận Thành sẽ neo đậu tại một căn cứ hải quân.

Trên boong tàu sân bay Sơn Đông có nhiều máy bay chiến đấu J-15 và trực thăng, thể hiện sức mạnh của Hải quân Trung Quốc. Tàu Sơn Đông được đưa vào sử dụng năm 2019, dài hơn 300m và là tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc.

Một buổi lễ nhằm chào đón nhóm tàu trên đã diễn ra vào sáng 3/7. Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu tuyên bố, năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 28 năm Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc và 28 năm quân đội Trung Quốc hiện diện tại thành phố này.

Chuyến thăm của nhóm tác chiến tàu Sơn Đông diễn ra vài ngày sau khi tàu kết thúc cuộc tập trận ở phía tây Thái Bình Dương. Vé tham quan các tàu đã được bán hết chỉ trong vòng vài phút trên ứng dụng WeChat.

Ảnh: The Standard

Ảnh: The Standard

Ảnh: The Standard

Ảnh: The Standard

Ảnh: The Standard