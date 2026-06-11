Trong bối cảnh thị trường xe máy đang dần hạ nhiệt, sức mua không còn sôi động như những năm trước và nguồn cung nhìn chung đã ổn định hơn, tình trạng đại lý bán xe cao hơn giá đề xuất của nhà sản xuất vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Dù mức chênh đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, một số mẫu xe hút khách vẫn đang được bán với giá thực tế cao hơn niêm yết từ vài triệu đến gần 10 triệu đồng.

Đáng chú ý, tình trạng bán chênh không chỉ xuất hiện ở các mẫu xe tay ga cao cấp mà còn ghi nhận trên cả những dòng xe số phổ thông vốn có mức giá dễ tiếp cận.

Tại hệ thống đại lý Yamaha, Jupiter Finn 2026 là một trong những cái tên gây bất ngờ khi đang được bán với giá khoảng 32,5 triệu đồng. Trong khi đó, giá niêm yết của mẫu xe này chỉ dao động từ 27,687-28,375 triệu đồng tùy phiên bản. Như vậy, mức chênh thực tế đã vượt 4,5 triệu đồng.

Yamaha Jupiter Finn 2026 là một trong những cái tên gây bất ngờ khi có giá bán chênh hơn 4,5 triệu đồng.

Với một mẫu xe số phổ thông hướng đến khách hàng phổ thông, mức chênh này được đánh giá là tương đối cao. Jupiter Finn được nhiều người dùng đánh giá tích cực nhờ thiết kế gọn gàng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng thấp. Tuy nhiên, việc giá bán thực tế bị đẩy lên đáng kể khiến lợi thế về chi phí sở hữu của mẫu xe này phần nào bị thu hẹp.

Ở phân khúc xe côn tay thể thao, Yamaha Exciter 155 VVA tiếp tục là một trong những mẫu xe có mức chênh giá cao nhất trên thị trường. Theo khảo sát tại một đại lý Yamaha ở Hà Nội, Exciter 155 VVA phiên bản tiêu chuẩn hiện được chào bán với giá khoảng 53 triệu đồng, cao hơn 4,8 triệu đồng so với mức đề xuất 48,2 triệu đồng.

Exciter 155 VVA phiên bản tiêu chuẩn hiện được chào bán với giá khoảng 53 triệu đồng, cao hơn 4,8 triệu đồng so với mức đề xuất 48,2 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản cao cấp phanh thường có giá khoảng 57 triệu đồng, cao hơn gần 6 triệu đồng so với giá niêm yết 51,2 triệu đồng. Đáng chú ý, phiên bản cao cấp trang bị ABS đang trong tình trạng khan hàng tại nhiều đại lý. Một số nơi cho biết nếu có xe giao ngay, giá bán có thể vượt 61 triệu đồng, tức cao hơn khoảng 7 triệu đồng so với mức công bố của hãng.

Theo nhân viên bán hàng, nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu đối với dòng xe côn tay thể thao vẫn duy trì ở mức ổn định. Sức hút từ động cơ 155cc VVA cùng lượng người dùng trung thành đã giúp Exciter tiếp tục giữ được vị thế riêng trên thị trường, bất chấp xu hướng tiêu dùng đang có phần chững lại.

Ở phía Honda, SH 160i vẫn là mẫu xe gắn liền với câu chuyện bán chênh giá trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, nếu như trước đây người mua thường phải trả thêm từ hơn 10 triệu đến 20 triệu đồng để sở hữu xe, mức chênh hiện nay đã giảm đáng kể.

Khảo sát tại một số đại lý cho thấy phiên bản SH 160i ABS hiện có giá khoảng 113,5 triệu đồng, cao hơn khoảng 9 triệu đồng so với mức niêm yết 104,29 triệu đồng. Dù vẫn là một trong những mẫu xe có giá bán thực tế cao nhất thị trường, khoảng cách giữa giá đại lý và giá hãng đã được thu hẹp đáng kể so với giai đoạn đỉnh điểm khan hàng trước đây.

Trong khi đó, Honda Vision, mẫu xe tay ga quốc dân nhiều năm liền đang cho thấy tín hiệu bình ổn rõ rệt hơn. Phiên bản tiêu chuẩn hiện được bán khoảng 32 triệu đồng, bản cao cấp khoảng 34 triệu đồng và bản thể thao khoảng 37 triệu đồng. So với giá đề xuất, mức chênh chỉ còn dao động từ khoảng 400.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe máy Honda cũng bán chênh, mức cao nhất gần 10 triệu đồng.

Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với thời kỳ cao điểm cách đây vài năm khi Vision từng bị đẩy giá lên thêm hàng chục triệu đồng tại nhiều đại lý. Nguồn cung dồi dào hơn cùng sự cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường được cho là nguyên nhân giúp giá bán của mẫu xe này dần trở về gần mức niêm yết.

Không chỉ Vision, Honda Air Blade cũng duy trì mức chênh giá ở ngưỡng vừa phải. Phiên bản Air Blade 125 thể thao hiện được chào bán khoảng 52 triệu đồng, cao hơn 4,2 triệu đồng so với giá đề xuất 47,8 triệu đồng.

Đối với Air Blade 160, giá bán thực tế đang dao động trong khoảng 60-61 triệu đồng, tương đương mức chênh từ 3,5-4,5 triệu đồng so với niêm yết. Với lợi thế về thiết kế thể thao, động cơ mạnh hơn nhóm xe tay ga phổ thông cùng lượng khách hàng ổn định, Air Blade vẫn duy trì được sức hút nhất định dù thị trường không còn tăng trưởng nóng.

Trong bối cảnh nguồn cung được cải thiện và sức mua không còn bùng nổ như trước, khoảng cách giữa giá thực tế và giá niêm yết đang dần thu hẹp ở nhiều mẫu xe. Tuy nhiên, những dòng xe có sức hút lớn, nguồn hàng hạn chế hoặc sở hữu tệp khách hàng trung thành vẫn duy trì mức giá cao hơn giá đề xuất, cho thấy sức nóng của một số phân khúc vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

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