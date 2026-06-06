Thị trường xe máy điện Việt Nam bước sang tháng 6 với những diễn biến đáng chú ý khi hàng loạt thương hiệu lớn đồng loạt tung ưu đãi sâu để kích cầu.

Gây chú ý thời điểm hiện tại là biến động giá mẫu xe máy điện Honda UC3 thuộc phân khúc cao cấp. Mẫu xe cao cấp này được Honda giảm trực tiếp tới 22 triệu đồng so với giá niêm yết. Theo đó, phiên bản tiêu chuẩn từ mức 80 triệu đồng hiện còn 58 triệu đồng, trong khi phiên bản đặc biệt giảm từ 81,4 triệu đồng xuống còn 59,4 triệu đồng.

Đây là một trong những mức giảm sâu nhất từng xuất hiện trên thị trường xe máy điện chính hãng tại Việt Nam. Động thái này được giới kinh doanh đánh giá là nỗ lực của Honda nhằm giành thị phần trong lĩnh vực xe điện trước đối thủ hãng xe Việt Nam và Trung Quốc.

Honda UC3 giảm trực tiếp tới 22 triệu đồng so với giá niêm yết. Ảnh: Y Nhuỵ.

Honda UC3 trang bị mô-tơ điện công suất khoảng 6 kW, cho tốc độ tối đa 82 km/h, khả năng tăng tốc tương đương các mẫu xe tay ga sử dụng động cơ xăng 160cc. Xe sử dụng pin LFP đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136, cho quãng đường vận hành khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy.

Tuy nhiên, mức giá gần 60 triệu đồng sau ưu đãi vẫn thuộc nhóm cao trên thị trường xe máy điện hiện nay, khiến UC3 sẽ khó tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông. Bên cạnh đó, phạm vi hoạt động khoảng 120 km mỗi lần sạc chưa thực sự nổi bật nếu đặt cạnh một số đối thủ có thể di chuyển 180-200 km.

Ở phân khúc phổ thông, mẫu xe máy điện hướng tới nhóm khách trẻ tuổi Honda ICON e: được giảm giá bán lẻ thêm 5 triệu, xuống mức từ 15,5-15,9 triệu đồng, thấp nhất kể từ khi mẫu xe này xuất hiện tại Việt Nam.

Giá thực tế của Honda ICON e: hiện chỉ còn 15,5-15,9 triệu đồng, thấp nhất kể từ khi mẫu xe này xuất hiện tại Việt Nam.

Nếu so với thời điểm mở bán với giá 26,9-27,3 triệu đồng, ICON e: hiện đã giảm gần một nửa giá. Tuy nhiên, điểm khiến người tiêu dùng còn đắn đo là mức giá trên chưa bao gồm pin. Bộ pin đi kèm có giá khoảng 8,8 triệu đồng, trong khi nếu mua lẻ sẽ có giá lên tới 12,2 triệu đồng. Người dùng cũng có thể lựa chọn phương án thuê pin với chi phí hơn 245.000 đồng mỗi tháng.

Hãng xe máy đồng hương Nhật Bản Yamaha cũng đang duy trì mức ưu đãi lớn cho mẫu xe điện NEO's. Hiện giá bán của mẫu xe này còn khoảng 36,5 triệu đồng, thấp hơn 12,5 triệu đồng so với giá niêm yết gần 49,1 triệu đồng. Các tháng trước đó, Yamaha Neo's giảm tới 15 triệu đồng nhằm kích cầu.

Yamaha cũng đang duy trì mức ưu đãi lớn cho mẫu xe điện NEO's. Ảnh: Yamaha Town Kường Ngân.

Dù được ghi nhận tích cực về cảm giác lái, Yamaha NEO's vẫn gặp khó trong việc mở rộng doanh số do mức giá sau ưu đãi vẫn khá cao so với nhiều mẫu xe tay ga chạy xăng phổ thông.

Hãng xe máy điện Việt Nam VinFast vẫn duy trì chính sách giảm trực tiếp 8% cho khách hàng. Nhờ đó, mẫu Vento Neo từ mức niêm yết 34,9 triệu đồng hiện còn khoảng 32,18 triệu đồng.

VinFast vẫn duy trì chính sách giảm trực tiếp 8% cho khách hàng thanh toán thẳng.

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, Feliz Neo hiện có giá niêm yết 26,9 triệu đồng, giảm còn khoảng 24,7 triệu đồng. Tuy nhiên, khả năng tăng tốc của Feliz Neo vẫn chưa thực sự nổi bật khi chở nặng hoặc di chuyển quãng đường dài.

Trong khi đó, Yadea và DatBike tiếp tục duy trì mặt bằng giá ổn định trong tháng 6.

Yadea tiếp tục duy trì mặt bằng giá ổn định trong tháng 6/2026.

Một số mẫu xe phổ thông của Yadea tiếp tục duy trì mức giá dễ tiếp cận từ 14-53 triệu đồng như Vekoo (15,99 triệu đồng), Odora H (16,69 triệu đồng) và Ova (18,19 triệu đồng). Ở phân khúc cao hơn, Osta có giá 28,99 triệu đồng, trong khi Velax U được niêm yết ở mức 52,99 triệu đồng.

Dat Bike gần như đứng ngoài cuộc đua giảm giá. Mẫu Weaver++ hiện được bán với giá khoảng 65,9 triệu đồng, thuộc nhóm xe điện đắt nhất thị trường, Era E2 giá 29,9 triệu đồng, Era E1 giá 32,9 triệu đồng.

Theo nhiều đơn vị kinh doanh, làn sóng giảm giá xuất hiện trong bối cảnh thị trường xe máy điện đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Sau thời gian tăng trưởng nhờ tâm lý chờ đợi các chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện xanh, người tiêu dùng hiện quay lại bài toán thực tế hơn về giá bán, chi phí thay pin, khả năng vận hành và sự thuận tiện của hạ tầng sạc.

Điều này buộc các nhà sản xuất phải liên tục điều chỉnh chiến lược. Nếu như vài năm trước công nghệ và phạm vi hoạt động là yếu tố được nhắc tới nhiều nhất, thì hiện nay giá bán đang trở thành vũ khí cạnh tranh quan trọng.

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