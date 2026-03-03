Chương trình nhằm quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, có chất lượng nổi trội như hóa mỹ phẩm chiết xuất từ sâm, thảo dược bản địa và các sản phẩm chế biến từ dừa - một trong những nông sản thế mạnh của nước ta, theo hình thức trực tiếp kết hợp nền tảng số.

Sự kiện diễn ra vào đầu tháng 3, thời điểm gắn với nhiều dấu mốc ý nghĩa như Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), Ngày Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng (15/3); Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3). Việc lựa chọn thời điểm này không chỉ tạo không khí sôi nổi trong tháng cao điểm hoạt động phong trào mà còn mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, qua đó lan tỏa giá trị thương hiệu Việt trong đời sống xã hội.

Chương trình có sự đồng hành của UBND phường Hoàn Kiếm, Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas), Tiktok Việt Nam, Tiktok Shop.

Tham gia kỳ trưng bày lần này là hai doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho các ngành hàng giàu tiềm năng. Ở nhóm nông sản chế biến, Công ty TNHH Dừa Lương Quới mang đến chuỗi sản phẩm từ dừa như dầu dừa tinh khiết, nến thơm, tẩy tế bào chết, son dưỡng môi, nước cốt dừa, nước màu dừa thương hiệu Cofusions, Vietcoco… Các sản phẩm được phát triển theo hướng gia tăng giá trị, thân thiện môi trường, phù hợp xu hướng tiêu dùng xanh.

Trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm, Công ty Cổ phần Viginseng giới thiệu các dòng chăm sóc và làm đẹp chiết xuất từ sâm Việt và thảo dược bản địa thương hiệu Visante, gồm: dầu gội, dầu xả, sữa rửa mặt, kem chống nắng, sữa tắm gội trẻ em… Việc chủ động nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho thấy năng lực làm chủ công nghệ, từng bước xây dựng chuỗi cung ứng nội địa bền vững.

Nhân dịp 8/3, nhiều sản phẩm được thiết kế thành các set quà tặng trang trọng với mức ưu đãi từ 15 - 35%. Không chỉ góp phần kích cầu tiêu dùng, chương trình còn mang đến lựa chọn quà tặng Việt Nam chất lượng, giàu bản sắc, phù hợp nhu cầu biếu tặng trong dịp lễ.

Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm diễn ra từ 09h00 đến 12h00 ngày 08/3/2026 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Phiên phát trực tiếp được kỳ vọng tạo không gian tương tác hai chiều, kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc, đồng thời mở rộng kênh phân phối trên nền tảng số.

Sự tham gia của Lãnh đạo Cục TTTN - đơn vị chủ trì tổ chức, cùng nhà sáng tạo nội dung Quỳnh Trang (kênh TikTok “Hoa hậu vỉa hè”) và Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân góp phần tăng sức hút truyền thông cho chương trình. Sự kết hợp giữa đại diện cơ quan quản lý nhà nước và các gương mặt có sức ảnh hưởng thể hiện rõ sự đồng hành trong hành trình tôn vinh và nâng tầm giá trị hàng Việt.

Song song với hoạt động trực tuyến, không gian trưng bày tại 62 Tràng Tiền mở cửa xuyên suốt từ ngày 7 - 9/3/2026. Tọa lạc tại khu “phố hàng hiệu” trung tâm Thủ đô, địa điểm này mang ý nghĩa biểu tượng, khẳng định vị thế ngày càng nâng cao của sản phẩm Việt trong không gian tiêu dùng hiện đại.

Với mô hình kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và nền tảng số, “Sức sống hàng Việt” số 2 năm 2026 tiếp tục trở thành điểm nhấn xúc tiến thương mại hiệu quả, góp phần gia tăng nhận diện thương hiệu, củng cố niềm tin người tiêu dùng và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

(Nguồn: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước)