Theo Cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 2/2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta đạt gần 230,9 triệu USD, tăng mạnh 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế từ đầu năm nay đến hết ngày 15/2, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 875,3 triệu USD, vọt tăng 67,2% so với cùng kỳ năm 2025, củng cố mục tiêu đạt mức cao kỷ lục mới.

Về cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu, trong tháng 1 đầu năm có sự chuyển dịch mạnh từ các mặt hàng tươi truyền thống sang các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao.

Theo đó, hạt dẻ cười là mặt hàng có trị giá xuất khẩu cao nhất trong tháng 1/2026, đạt 137,93 triệu USD, chiếm 21,4% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành rau quả. Đáng chú ý, mặt hàng này ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 413,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sầu riêng tiếp tục là “điểm sáng” trong hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam đầu năm nay. Việc mở rộng diện tích mã số vùng trồng và nghị định thư sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc là động lực chính.

Thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan Việt Nam, tháng 1/2026, xuất khẩu sầu riêng các loại đạt 117,22 triệu USD, tăng tới 274,8% so với tháng 1/2025.

Tính đến hết tháng 1/2026, số lượng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được Trung Quốc phê duyệt đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, giúp khơi thông nguồn hàng. Bên cạnh đó, Việt Nam có lợi thế sầu riêng vụ nghịch (từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau), trong khi các đối thủ như Thái Lan hay Malaysia chưa vào vụ chính, tạo lợi thế trên thị trường quốc tế vào tháng 1.

Với đà này, xuất khẩu sầu riêng trong cả quý I/2026 được dự báo có thể sớm cán mốc 1 tỷ USD nếu tình hình thông quan tại cửa khẩu phía Bắc tiếp tục thuận lợi.

Đáng chú ý, dù xuất khẩu sầu riêng tăng gấp 4 lần, trong tháng 1 loại quả “tỷ đô” này vẫn bị hạt dẻ cười vượt lên dẫn đầu về kim ngạch trong ngành rau quả.

Ngoài hai mặt hàng trên, các mặt hàng rau quả khác như thanh long, chuối, xoài vẫn duy trì xuất khẩu ổn định tới các thị trường truyền thống như Trung Quốc và khu vực ASEAN, chiếm khoảng 18,27% tổng kim ngạch. Trong khi đó, dừa tươi, nhãn và các loại rau gia vị đang có xu hướng tăng tỷ trọng nhờ mở rộng được sang các thị trường Mỹ, Nhật Bản và EU.

Theo chuyên gia trong ngành, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang tiến tới việc đa dạng hóa sản phẩm. Danh mục xuất khẩu đã phong phú hơn với nhiều loại quả có giá trị cao như bưởi da xanh và dừa tươi được xuất khẩu chính ngạch.