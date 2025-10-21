Tọa đàm quy tụ đông đảo cây bút trẻ, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo và giảng viên văn học, cùng chia sẻ về hành trình viết, khát vọng sáng tạo và vai trò của thế hệ mới trong đời sống văn chương đô thị năng động.

Nhà văn Bích Ngân phát biểu.

Phát biểu khai mạc, nhà văn Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM - nhấn mạnh: “Sức trẻ từ trang văn là sức trẻ của chính người viết. Trẻ cũng là dấn thân. Dẫu chưa định danh hay xây dựng được thương hiệu cá nhân, các cây bút trẻ vẫn đang miệt mài góp phần làm nên diện mạo văn chương thành phố hôm nay”.

Bà Ngân cũng gửi lời khích lệ đến các tác giả trẻ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM với hoạt động sáng tác.

Không khí buổi tọa đàm ấm áp, gần gũi nhưng tràn đầy năng lượng. Các ý kiến đều hướng về một tinh thần chung: văn chương trẻ là dòng chảy nối tiếp, là mạch sống bền bỉ của phương Nam.

Nhà thơ Võ Thu Hương cho rằng “đội ngũ viết trẻ hiện nay rất đông, sóng trước sóng sau nối tiếp, mạch chảy không ngừng”. Điều đó thể hiện sự chuyển giao tự nhiên giữa các thế hệ, từ những cây bút 6x, 7x đến lớp 8x, 9x và Gen Z hôm nay.

Phiên tọa đàm đầu tiên (từ phải qua): Nhà văn Phương Huyền (MC), nhà thơ Trần Đức Tín, nhà thơ Võ Thu Hương, nhà văn Nguyễn Đình Khoa, nhà văn - nhà báo Tiểu Quyên.

Nhà văn Nguyễn Đình Khoa chia sẻ: “Độc giả hiện nay rất cởi mở, sẵn sàng đón nhận những đề tài và cách viết mới. Sống trong một thành phố năng động như Sài Gòn là một may mắn, vì ở đây mỗi ngày đều có hàng trăm câu chuyện để viết”.

Anh cũng chia sẻ góc nhìn về trí tuệ nhân tạo (AI) - một thách thức mới với người cầm bút: “AI có thể viết nhanh, viết chuẩn nhưng chỉ con người mới viết bằng cảm xúc thật. Tôi không lo sợ AI mà tôn trọng những người viết thực sự có tâm, có tình”.

Nhà văn Phương Huyền đồng tình: “Công nghệ có thể thay thế nhiều thứ nhưng không bao giờ thay được tình cảm, chiều sâu của con người”. Chị cũng cho rằng sự sáp nhập các hội nhóm sáng tác trong thành phố thời gian qua đã tạo nên một lực lượng mạnh mẽ, kết nối hơn, đa dạng hơn trong tiếng nói văn học.

Với Tiểu Quyên - nhà văn, nhà báo thế hệ 8x - văn chương trẻ là “hạt phù sa phương Nam”, tiếp nối không ngừng qua từng thế hệ.

“Chúng tôi ngưỡng mộ và học hỏi những anh chị đi trước. Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, có người đoạt giải khi còn ngồi ghế giảng đường. Tôi tin từ những cuộc gặp gỡ như hôm nay, cảm hứng sáng tác sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến những người viết ở khắp nơi”. Chị cũng nhấn mạnh, người viết trẻ hiện nay có năng lượng sáng tạo dồi dào, biên độ trải nghiệm rộng, dám thử nghiệm nhiều chiều kích, từ truyện ngắn, thơ ca, đến phim ảnh và âm nhạc.

Cùng bàn về văn học thiếu nhi, các nhà văn Tiểu Quyên, Võ Thu Hương bày tỏ lòng ngưỡng mộ với những cây bút bền bỉ, với chất và lượng tác phẩm dành cho bạn đọc đặc biệt này. Tiểu Quyên chia sẻ: “Tôi vui vì giấc mơ văn chương từ năm 10 tuổi của mình đã thành hiện thực. Viết cho thiếu nhi là cách để tôi gửi gắm vẻ đẹp cảnh sắc, con người quê hương. Tôi từng là đứa trẻ đọc sách và học cách làm người từ những trang viết ấy”.

Với nhà thơ Trần Đức Tín, “Văn chương - nhất là thơ - luôn xuất phát từ con người, hướng về con người, tận sâu vào con người. Văn học TPHCM có lợi thế là lực lượng sáng tác trẻ hùng hậu, giàu cảm xúc và có độ mở lớn”. Anh Tín đánh giá cao sức sáng tạo của lớp trẻ, nhất là khi thơ đang có những thử nghiệm đa dạng, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được mạch nhân bản truyền thống.

Phiên tọa đàm thứ 2 (từ trái qua): PGS.TS Bùi Thanh Truyền, TS.La Mai Thi Gia, TS.Hồ Khánh Vân, MC-nhà văn Phương Huyền.

Buổi tọa đàm cũng ghi nhận nhiều ý kiến thú vị từ PGS.TS.Bùi Thanh Truyền (Trường Đại học Sư phạm TP.HCM), TS.Hồ Khánh Vân, TS.La Mai Thi Gia (Trường ĐH KHXH&NV TPHCM) trong phần thứ hai mang chủ đề “Khởi nghiệp văn chương”.

TS.La Mai Thi Gia chia sẻ: “Thực tế sáng tác là trạm sạc cho người viết. Ở đó, sự hồn nhiên và trong trẻo của văn chương vẫn còn và sẽ tiếp nối”. Nhà giáo Bùi Thanh Truyền nhìn nhận: “Cây bút trẻ là động lực cho người làm công tác phê bình, giảng dạy như chúng tôi. Họ mang đến sinh khí, sự mới mẻ trong mạch nguồn văn học tiếp nối”.

TS.Hồ Khánh Vân nhấn mạnh niềm tự hào với những “sân viết”, "sân đọc" như đường sách hay các cuộc thi dành riêng cho người trẻ. “Giữa vận động văn hóa hiện nay, chúng ta càng cần điềm tĩnh. Sách vở vẫn là nơi chứa đựng chiều sâu và giá trị bền vững”.

Kết thúc tọa đàm, PGS.TS.Bùi Thanh Truyền chia sẻ một hình ảnh đẹp: “Sài Gòn luôn là vùng đất lành dung chứa mọi tài năng. Ở đây, nếu bạn viết thật, sống thật, bạn sẽ được đất này đón nhận”.

Các đại biểu, khách mời tham dự chụp hình lưu niệm sau tọa đàm.