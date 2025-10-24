Sun Feliza Suites - dự án trọng điểm tại “CBD” mới phía Tây Hà Nội. Ảnh: Sun Property

“New CBD” - xu hướng tất yếu của các đô thị hiện đại

Tại các đô thị lớn trên thế giới, xu hướng dịch chuyển trung tâm kinh tế, thương mại và giải trí ra khỏi khu vực nội đô cũ đã tạo nên những khu vực năng động mới. Ở Seoul, khu Gangnam từng chỉ là vùng ven nhưng nay đã vươn lên thành trung tâm tài chính, công nghệ, giải trí hàng đầu, đóng góp khoảng 25% GDP toàn thành phố. Đây cũng là “thủ phủ” của giới siêu giàu Hàn Quốc, nơi quy tụ doanh nhân, nghệ sĩ, nhà đầu tư, chuyên gia quốc tế. Tokyo có Roppongi, Bangkok có Asoke, đều được quy hoạch hiện đại, tập trung doanh nghiệp quốc tế, khách sạn, khu dân cư và trung tâm mua sắm sầm uất.

Central Business District (CBD) - khu tập trung các hoạt động thương mại, tài chính và dịch vụ của một thành phố. Cùng với quá trình đô thị hóa, nhiều đô thị đã hình thành các “New CBD” - trung tâm mới toàn diện hơn, nơi cư dân có thể đồng thời an cư, làm việc và tận hưởng cuộc sống.

Tại Việt Nam, khu vực Cầu Giấy (Hà Nội) nổi lên như một khu vực năng động, hội tụ hạ tầng hiện đại, môi trường sống cân bằng và cộng đồng trí thức để tạo nên chuẩn sống đô thị mới.

Sun Feliza Suites: Nơi an trú của giới tinh hoa

Tổ hợp căn hộ cao cấp Sun Feliza Suites tọa lạc tại giao điểm của bốn trục huyết mạch Phạm Hùng - Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu, liền kề ga Metro Đại học Quốc gia, vị trí được xem là “tọa độ vàng” của khu vực “New CBD” phía Tây Hà Nội. Nhờ đó, dự án có khả năng kết nối thuận tiện đến sân bay Nội Bài, khu vực Mỹ Đình, hồ Hoàn Kiếm và các khu phố thương mại lớn.

“Giới chuyên gia, doanh nhân hay viên chức Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore làm việc tại khu Keangnam, Duy Tân hay các đại sứ quán đã chọn đặt mua căn hộ ngay khi biết vị trí vàng của dự án”, chị Nguyễn Tâm, chuyên viên tư vấn một đại lý BĐS tại Hà Nội chia sẻ. Đây là khu vực sở hữu nguồn cầu lưu trú, làm việc và kinh doanh dịch vụ luôn ở mức cao nhất Hà Nội. Nhờ vị trí “tâm điểm của tâm điểm”, Sun Feliza Suites không chỉ là nơi ở thượng lưu mà còn là tài sản đầu tư hấp dẫn với giá trị gia tăng bền vững.

Vượt trên giá trị về vị trí, Sun Feliza Suites còn là “địa chỉ biểu tượng” của phong cách sống và vị thế cá nhân. Tại các khu “New CBD”, nơi ở không chỉ là chốn an cư mà còn thể hiện đẳng cấp chủ nhân. Chỉ cần nhắc đến những cái tên như Roppongi Hills (Tokyo), Marina Bay (Singapore) hay Sun Feliza Suites Cầu Giấy (Hà Nội), người ta có thể hình dung ngay đẳng cấp và vị thế của người sở hữu.

Là sản phẩm ra mắt cuối cùng của tổ hợp Sun Feliza Suites, tháp F3 hưởng trọn lợi thế từ vị trí, hệ tiện ích, cảnh quan đến hạ tầng giao thông hoàn chỉnh cùng phong cách kiến trúc “vị nhân sinh” của dự án - nơi mọi chi tiết đều được chăm chút, tối ưu trải nghiệm sống cho cư dân. Điểm nhấn là Vườn Hạnh Phúc - Feliz Jardin rộng hơn 11.000m2 tựa như một “viên ngọc xanh” quý giá, kiến tạo không gian an trú tĩnh tại hiếm có giữa Thủ đô.

Bên trong tòa tháp tích hợp những trải nghiệm đặc quyền, mang đến chuẩn sống chạm ngưỡng 6 sao: sảnh đón cao 14m tương đương 4 tầng căn hộ thông thường, mật độ thang máy vượt chuẩn, tốc độ lên đến 6m/s, bể bơi mái kính, gym & spa, VIP Lounge… Hệ mặt đứng và hệ cửa của tháp sử dụng kính Double Low-E cao cấp với khả năng cách âm, cách nhiệt, chống tia UV vượt trội, đồng thời đảm bảo ánh sáng tự nhiên ngập tràn cùng tầm nhìn panorama rộng mở. Bên cạnh đó, hệ lam nhôm được bố trí linh hoạt trên mặt đứng đóng vai trò như lớp áo giáp giúp điều tiết ánh sáng, giảm bức xạ nhiệt hấp thụ vào tòa nhà, mang đến sự thoáng đãng và dễ chịu cho từng căn hộ.

Với số lượng căn hộ hữu hạn cùng quỹ đất vàng hiếm hoi tại trung tâm Cầu Giấy, tòa F3 Sun Feliza Suites là cơ hội cho những chủ nhân tinh hoa muốn chạm tay vào lối sống khác biệt. Các căn hộ được bàn giao thô theo tiêu chuẩn cao cấp, không nội thất rời như các khu căn hộ hạng sang hàng đầu thế giới, giúp khách hàng tự do sáng tạo không gian sống theo gu thẩm mỹ riêng. Dự án cũng thể hiện tầm nhìn Sun Group trong hành trình đưa tinh thần “nghệ thuật kiến tạo không gian sống” vào lõi đô thị, tiếp tục khẳng định triết lý “Làm đẹp những vùng đất” mà tập đoàn kiên định theo đuổi gần 2 thập niên qua.

