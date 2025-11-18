Sun Feliza Suites tọa lạc tại vị trí “vàng” trung tâm Cầu giấy - khu vực được xem là “new CBD” phía Tây Hà Nội. Ảnh: Sun Property

Người Hàn Quốc luôn coi “ngôi nhà” là nơi phải đáp ứng trọn vẹn nhịp sống năng động. Người Nhật lại đề cao không gian riêng tư, yên tĩnh và tinh giản. Trong khi đó, giới “tinh hoa” châu Âu lại tìm kiếm nơi an cư đề cao yếu tố thẩm mỹ và cảm xúc: không gian xanh, kiến trúc mang tính nghệ thuật, dịch vụ vận hành chuyên nghiệp và sự tự do trong trải nghiệm.

Hiếm dự án nào ở Hà Nội cùng lúc thỏa mãn được cả ba “triết lý sống” này. Bởi vậy sự xuất hiện của Sun Feliza Suites, tổ hợp căn hộ định hướng 6 sao của Sun Group tại trung tâm Cầu Giấy nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và chuyên gia ngoại quốc.

Cầu Giấy - tâm điểm hội tụ cộng đồng quốc tế

Theo báo cáo mới nhất của Savills, quý III/2025, thị trường Căn hộ dịch vụ Hà Nội hưởng lợi từ dòng vốn FDI, với tỷ lệ lấp đầy trung bình 87%, giá thuê tăng 4% theo năm. Tổng nguồn cung đạt gần 6.400 căn từ 65 dự án, chủ yếu phục vụ chuyên gia ngoại.

Sun Feliza Suites đủ tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Ảnh: Sun Property.

Trong hơn một thập kỷ qua, Cầu Giấy đã vươn lên thành “thủ phủ mới” của giới chuyên gia nước ngoài tại Hà Nội. Nơi đây hội tụ đủ mọi yếu tố mà người ngoại quốc tìm kiếm: vị trí trung tâm kết nối các tuyến đường lớn và tuyến Metro số 3 dẫn thẳng vào trung tâm; hạ tầng xã hội đồng bộ với các đại học lớn, trường liên cấp, bệnh viện quốc tế, văn phòng đa quốc gia, trung tâm thương mại, bảo tàng, đại sứ quán…

Không phải ngẫu nhiên mà khu vực này có mật độ cư dân Hàn Quốc và Nhật Bản cao bậc nhất Thủ đô. Họ sinh sống, làm việc, gửi con học tại các trường quốc tế và tạo ra một “thị trường căn hộ cho thuê cao cấp” sôi động. Với các nhà đầu tư, nguồn cầu thuê ổn định, thậm chí vượt cung là yếu tố đảm bảo biên độ lợi nhuận chắc chắn cho dòng căn hộ cao cấp.

Với hệ tiện ích cao cấp, cư dân “nghỉ dưỡng” ngay tại căn nhà của mình. Ảnh: Sun Property.

Trong khi khu vực trung tâm Hoàn Kiếm hay Ba Đình đã quá tải, các khu phía Tây như Cầu Giấy, Mỹ Đình lại càng trở nên có giá hơn trong mắt giới đầu tư. Vì thế, khi Sun Group lựa chọn mảnh đất vàng hiếm hoi còn sót lại tại trung tâm Cầu Giấy để phát triển tổ hợp Sun Feliza Suites, giới đầu tư hiểu rằng “ông lớn” này đang “đọc vị” đúng xu thế khi tái xuất thị trường địa ốc Thủ đô.

Dung hòa chuẩn sống Á Đông và quốc tế hóa

Sun Feliza Suites gây ấn tượng ngay từ ý tưởng thiết kế: tổ hợp mô phỏng hình tượng “Rồng ngậm ngọc” đang bay lên tại ngã tư sôi động bậc nhất khu Tây, biểu trưng cho thịnh vượng và may mắn theo quan niệm Á Đông. Dự án gồm 5 tòa tháp, phát triển theo triết lý "Ngũ Phúc". Trung tâm dự án là khu cảnh quan Feliz Jardin - vườn Hạnh Phúc rộng hơn 11.000 m2, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thư giãn.

Chủ đầu tư Sun Group dành hơn 11.000m2 đất “vàng” để kiến tạo không gian xanh cho cư dân. Ảnh: Sun Property.

Điểm đặc biệt khiến dự án hút nhóm khách ngoại là hệ tiện ích khép kín định hướng 6 sao hiếm có tại trung tâm Hà Nội. Từ bể bơi mái kính, khu gym - spa cao cấp, VIP lounge, Garden Café ở tầng 6 đến khu vui chơi trẻ em, sân thể thao, lối dạo bộ, hồ nước trung tâm… tất cả được quy hoạch theo mô hình trải nghiệm “all in one”. Cư dân được đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu mà không cần rời khỏi khuôn viên dự án, điều rất quen thuộc tại các khu căn hộ cao cấp ở Singapore, Bangkok hay Seoul. Bên cạnh đó, mỗi chi tiết thiết kế từ sảnh đón cao 14m, sảnh thang máy ốp đá cao cấp đến tiêu chuẩn vận hành, an ninh 5 lớp, dịch vụ cư dân… đều thể hiện phong cách sống sang trọng và riêng tư.

Đáng chú ý, các căn hộ 3-4 phòng ngủ tại Sun Feliza Suites (120-160 m2) đang thu hút nhóm khách siêu giàu nhờ sở hữu tầm nhìn thoáng đạt, diện tích siêu rộng phù hợp gia đình đa thế hệ - vốn phổ biến tại Việt Nam và các nước châu Á. Layout căn hộ được thiết kế tối ưu công năng, cân bằng tinh tế giữa phòng sinh hoạt chung và các không gian riêng tư, mang lại sự thoải mái cho từng thành viên trong đại gia đình.

Căn hộ góc 3-4 phòng ngủ tại Sun Feliza Suites thu hút nhóm khách siêu giàu. Ảnh: Sun Property.

Vị trí căn góc cùng hệ kính Double Low-E bao phủ mặt ngoài giúp không gian sống được tối ưu khả năng cách âm, cách nhiệt và chống tia UV vượt trội, nhưng vẫn đón trọn ánh sáng tự nhiên. Hệ lam nhôm được bố trí linh hoạt trên mặt đứng giúp giảm bức xạ nhiệt, tạo nên sự thoáng mát và dễ chịu cho mỗi khoảnh khắc sinh hoạt. Đặc biệt, với số lượng khan hiếm (chỉ 2-3 căn/tầng), đây sẽ là dòng sản phẩm “limited” giúp chủ sở hữu khẳng định đẳng cấp cá nhân.

Với vị trí trung tâm, cộng đồng quốc tế đông đảo và tiện ích vượt trội, giá thuê dự kiến của các căn hộ tại đây được dự đoán có thể vượt mặt bằng khu vực 15-20%, đồng thời duy trì tỷ lệ lấp đầy ổn định. Với giới đầu tư tinh hoa, đó chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa giá trị sinh lời và giá trị sở hữu.

Lệ Thanh