Kinh tế bứt tốc, lao động quốc tế đổ về, nhưng thành Vinh vẫn vắng bóng không gian sống xứng tầm. Với hơn 37 tiện ích và vị trí lõi trung tâm đắc địa, dự án Sun Glory Residence hứa hẹn thành “thỏi nam châm” hút khách thuê.

Sun Glory Residence - tâm điểm an cư và kênh đầu tư sinh dòng tiền bền vững giữa lõi trung tâm thành Vinh. Ảnh minh hoạ: Sun Property

Nghệ An đón vận hội mới

Khác với những thị trường thăng hoa nhờ du lịch, bất động sản Nghệ An phát triển bền bỉ xoay quanh nhu cầu ở thực, với lực đẩy từ tăng trưởng kinh tế, hạ tầng và sức hút dân cư.

Dư địa phát triển của địa phương được khẳng định rõ nét qua Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Với mục tiêu đưa Nghệ An thành cực tăng trưởng của Bắc Trung Bộ, Vinh được xác định là một trong sáu vùng đô thị động lực. Tầm nhìn này đang được hiện thực hóa bằng tốc độ tăng trưởng GRDP 9,75% trong ba quý đầu năm - cao nhất 14 năm qua, với lực kéo chính từ khối công nghiệp và xây dựng.

Đòn bẩy hạ tầng cũng đang chắp cánh cho khát vọng vươn tầm của địa phương. Mạng lưới giao thông chiến lược dần hoàn thiện với tuyến cao tốc Bắc - Nam đã thông xe, dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy được khởi công vào tháng 4/2026, cùng định hướng phát triển tuyến đường sắt Bắc - Nam. Bên cạnh đó, kế hoạch nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh và đẩy nhanh tiến độ Cảng nước sâu Cửa Lò hứa hẹn biến đô thị Vinh thành trung tâm logistics sầm uất.

Nghệ An còn ghi dấu trên bản đồ đầu tư toàn quốc, minh chứng bằng vốn FDI đạt 2,49 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm. Tâm điểm là Khu kinh tế Đông Nam quy tụ 9 khu công nghiệp với gần 7 tỷ USD vốn đầu tư, vừa được phê duyệt mở rộng quy mô lên hơn 104.269 ha. Mặt khác, Nghệ An cũng đang tích cực xây Đề án Khu kinh tế tự do, hứa hẹn tiếp tục kéo chuyên gia quốc tế, kỹ sư bậc cao và lao động trí thức về an cư, lạc nghiệp.

Làn sóng lao động trí thức nâng cao tiêu chuẩn sống và nhu cầu thuê căn hộ cao cấp tại Nghệ An. Ảnh minh hoạ: Sun Property.

Sự bứt phá về kinh tế dẫn theo nguồn nhân lực chất lượng cao đang tác động mạnh đến thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, cấu trúc lực cầu tại đây đang dịch chuyển mạnh. Thu nhập của người dân tăng nhanh, kết hợp cùng sự đổ bộ của tệp chuyên gia ngoại đã đẩy tiêu chuẩn sống lên một tầm cao mới, đòi hỏi những không gian sống “all in one” đáp ứng nhu cầu sống, làm việc và kết nối cộng đồng thành đạt. Tuy nhiên, lõi trung tâm thành Vinh vẫn vắng bóng các dự án căn hộ cao cấp, đáp ứng chuẩn mực của nhóm khách hàng này.

Sun Glory Residence - Kênh trú ẩn dòng tiền vượt trội với hơn 37 tiện ích

Với quy mô 5 tòa tháp trên quỹ đất 3,7 ha, nổi bật là tháp biểu tượng cao 37 tầng, tổ hợp Sun Glory Residence vừa ra mắt đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường địa ốc Vinh. Mang đậm dấu ấn kiến tạo của Sun Group, dự án dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 3.500 căn hộ cao cấp. Đây được xem là bước đi chiến lược của “ông lớn bất động sản” nhằm giải bài toán thiếu hụt nguồn cung lưu trú chất lượng cao, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thủ phủ Bắc Trung Bộ.

Vòng xuyến Hải Quan - tọa độ đắc địa tại trung tâm thành Vinh là bảo chứng cho tiềm năng khai thác cho thuê của Sun Glory Residence. Ảnh minh hoạ: Sun Property.

Sở hữu tọa độ "vàng" tại vòng xuyến Hải Quan - giao điểm 5 đại lộ huyết mạch của lõi trung tâm thành Vinh, trong tương lai, cư dân chỉ mất vài phút để di chuyển đến chợ Vinh, sân bay quốc tế, trung tâm hành chính và Quảng trường Hồ Chí Minh. Đối với tệp chuyên gia bận rộn, vị trí kết nối thuận tiện luôn là ưu tiên số một khi chọn nhà ở. Đặc biệt, 25.000m2 khối đế thương mại chính là nơi tích hợp dịch vụ mua sắm, giải trí ngay chân tòa nhà, phù hợp với nhịp sống tất bật của tệp khách thuê tinh hoa.

25.000m2 khối đế thương mại thỏa mãn mọi nhu cầu mua sắm, giải trí và ẩm thực của cộng đồng cư dân trí thức. Ảnh minh hoạ: Sun Property.

Vượt lên trên những tiện nghi cơ bản của khu vực trung tâm, dự án kiến tạo một "resort tại gia" với hơn 37 tiện ích nội tòa đẳng cấp. Cư dân tương lai có cơ hội được trải nghiệm bể bơi bốn mùa nội khu rộng 1100m2, kết hợp cùng phòng gym 700m2, spa và sauna tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện. Bên cạnh đó, hệ sinh thái trên các tầng cao gồm vườn thiền, yoga deck, đài quan sát, rạp chiếu phim ngoài trời... mở ra chất sống đa trải nghiệm. Chính hệ tiện ích quy mô ngay tại trung tâm này là chìa khóa để tối ưu giá thuê và tỷ lệ lấp đầy căn hộ.

Song song, khoảng 10.650m2, tương đương 30% quỹ đất, được chủ đầu tư dành để kiến tạo mảng xanh xen kẽ quảng trường trung tâm, thư viện ngoài trời, café terrace và sân sinh hoạt cộng đồng. Cộng hưởng cùng 10.500m2 không gian sinh thái từ quy hoạch công viên Trần Huy Liệu kế cận, dự án mang đến “khoảng thở” ngay giữa lõi đô thị sầm uất, gia tăng sức hút cho thuê.

Mảng xanh rộng lớn bao quanh không gian sống là điểm cộng gia tăng sức hút của Sun Glory Residence với giới chuyên gia. Ảnh minh hoạ: Sun Property.

Trong bối cảnh kinh tế Nghệ An bứt tốc, Sun Glory Residence không chỉ là chốn an cư của người dân Vinh mà còn mở ra bài toán sở hữu đa giá trị: vừa là tài sản tích lũy cho người con gốc Nghệ xa quê, vừa là kênh đầu tư sinh dòng tiền bền vững cho những nhà đầu tư nhạy bén muốn đón đầu dòng khách chuyên gia đang đổ về.

Lệ Thanh