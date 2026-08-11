Hơn 17.000 lao động đang làm việc tại các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027. Ảnh: Ánh Dương

Bài học “hút nhân tài” từ Singapore

Hệ thống nhà ở được quy hoạch bài bản, hiện đại là một trong những điểm nhấn thu hút nhân lực đến với Singapore. Tiêu biểu là mô hình “ngôi làng dựng đứng” - kết hợp giữa nhà ở, không gian cộng đồng và tiện ích.

Đó là những khu đô thị hoàn chỉnh với trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, giao thông công cộng và không gian sinh hoạt cộng đồng, giúp cư dân mọi tầng lớp tiếp cận môi trường sống chất lượng.

Nhà ở công cộng tại Singapore được quy hoạch theo hướng hiện đại, đa tiện ích. Ảnh minh họa: Sun Group

Bài học ấy ngày càng phù hợp với Phú Quốc - nơi đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển tầm quốc tế. Nếu hạ tầng giao thông và các dự án tỷ USD tạo ra việc làm, thì hạ tầng xã hội, đặc biệt là nhà ở, sẽ quyết định khả năng giữ chân lực lượng lao động chất lượng cao.

Từ giấc mơ trở về quê hương của người trẻ

Có thời điểm, Nguyễn Quang từng nghĩ tương lai của mình sẽ gắn với TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hàng không, anh làm việc trong lĩnh vực bất động sản trước khi đại dịch Covid-19 khiến cuộc sống thay đổi. Trở về An Thới, Quang tự hỏi: “Tại sao mình không làm điều gì đó trên chính quê hương mình?”

Từ một gian hàng nhỏ bán đồ thủ công tại chợ đêm, hôm nay Quang đã gây dựng thương hiệu Islander Phu Quoc Handmade Gifts, thuê hai tầng shophouse tại Thị trấn Hoàng Hôn để kinh doanh cà phê và quà lưu niệm. Công việc ổn định, nhưng điều anh vẫn mong mỏi là một căn hộ phù hợp để an cư lâu dài.

Tương tự, anh Nguyễn Quốc Dũng, công nhân tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, mong muốn đưa vợ con từ An Giang đến Phú Quốc sinh sống nhưng chưa tìm được căn hộ phù hợp khả năng tài chính. Anh cho biết, tốc độ xây dựng tại Phú Quốc sẽ mang đến cho vợ chồng anh nhiều cơ hội việc làm trong 10 năm tới.

Nhiều lao động mong muốn gắn bó lâu dài, đón đầu cơ hội việc làm từ APEC 2027. Ảnh: Ánh Dương

Niềm tin của những người trẻ tại Phú Quốc không phải không có cơ sở. Hiện nay, hàng loạt dự án hạ tầng, du lịch, y tế và giao thông đang mở ra hàng nghìn việc làm mới. Từ sân bay quốc tế, tuyến tàu điện nhẹ LRT, Trung tâm Hội nghị APEC, đến Bệnh viện Mặt Trời và hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

Song song, nhu cầu về môi trường sống chất lượng càng cấp thiết. 50.000 căn nhà ở xã hội và cho thuê “chuẩn Singapore” do Tập đoàn Sun Group phát triển tại An Thới được xem là lời giải cho bài toán kiến tạo “chuẩn sống” mới, tương tự như cách Singapore “hút nhân tài”.

Nhà ở xã hội “chuẩn Singapore” có gì đặc biệt?

Chương trình phát triển gần 50.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê được định hướng kiến tạo môi trường sống chất lượng cho người lao động.

50.000 căn nhà ở xã hội và cho thuê tọa lạc tại vị trí đắc địa trong hệ sinh thái tỷ đô của Tập đoàn Sun Group. Ảnh minh họa: Sun Group

Thay vì tối đa hóa số lượng căn hộ trên quỹ đất 55 ha, dự án chỉ dành khoảng 28% diện tích để xây dựng, phần lớn quỹ đất được ưu tiên cho cây xanh, mặt nước và không gian cộng đồng. Các cụm nhà được tổ chức theo từng ô phố, kết nối bằng hệ thống hành lang xanh xuyên suốt, trong khi cảnh quan trung tâm đóng vai trò như một “lá phổi” điều hòa vi khí hậu, tạo môi trường sống thông thoáng giữa điều kiện khí hậu nhiệt đới của đảo Ngọc.

Một điểm nhấn khác là mô hình “15 phút đi bộ”. Trong bán kính ngắn, cư dân có thể tiếp cận gần như toàn bộ tiện ích thiết yếu như trường học, trạm y tế, công viên, quảng trường, khu thể thao, khu thương mại dịch vụ và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Lợi thế của dự án còn đến từ vị trí tại cửa ngõ Nam đảo, kết nối trực tiếp với Thị trấn Hoàng Hôn, Bệnh viện Mặt Trời, các công trình phục vụ APEC 2027 cùng hệ thống giao thông trọng điểm như tuyến LRT và sân bay quốc tế mở rộng. Điều đó đồng nghĩa, người lao động không chỉ sở hữu một căn hộ mà còn được sống giữa hệ sinh thái việc làm, dịch vụ và tiện ích đang phát triển mạnh mẽ.

Dự án được xây dựng, thiết kế theo kiến trúc và quy hoạch “chuẩn Singapore”. Ảnh minh họa: Sun Group.

Đáng chú ý, chương trình không chỉ phát triển nhà ở xã hội để bán mà còn bổ sung nhà ở cho thuê chất lượng cao. Đây được xem là điểm khác biệt quan trọng khi nhiều lao động trẻ, kỹ sư hay chuyên gia chỉ có nhu cầu thuê nhà trong giai đoạn đầu trước khi quyết định gắn bó lâu dài với Phú Quốc.

Theo các chuyên gia, đảo Ngọc đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, bài toán nhà ở không còn là câu chuyện an sinh mà đã trở thành lợi thế cạnh tranh để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực. Chương trình phát triển gần 50.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê theo “chuẩn Singapore” tại An Thới được kỳ vọng góp phần tạo nên lời giải ấy.

Lệ Thanh