Chiều 2/8, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), UBND đặc khu Phú Quốc phối hợp với nhà đầu tư tổ chức lễ khởi động chương trình phát triển nhà ở xã hội và hạ tầng đô thị tại Khu đô thị An Thới.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ phát triển khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, với tổng vốn đầu tư dự kiến 40.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lê Quốc Toàn, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết chương trình không chỉ góp phần phát triển đô thị mà còn giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, nhất là các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Theo ông Toàn, chính quyền địa phương đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn.

Địa phương cam kết việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc phát biểu tại lễ khởi động.

Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cũng kêu gọi người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai, góp phần tạo thêm quỹ nhà ở phục vụ người dân và lực lượng lao động trên đảo.

Đại diện Sun Group cho biết chương trình nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại An Thới là một trong những hạng mục trọng điểm của doanh nghiệp tại Phú Quốc.

Dự án dự kiến được phát triển theo mô hình căn hộ cho thuê, kết hợp hệ thống trường học, y tế, công viên và các tiện ích công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống lâu dài của người dân, chuyên gia và lực lượng lao động.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc cùng đơn vị liên quan thực hiện nghi thức khởi động chương trình nhà ở xã hội.

Phối cảnh trên cao dự án nhà ở xã hội Khu đô thị An Thới

Theo định hướng của địa phương, việc phát triển quỹ nhà ở xã hội không chỉ phục vụ nhu cầu trước mắt khi Phú Quốc chuẩn bị cho APEC 2027 mà còn tạo nền tảng để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng quá trình phát triển đô thị và du lịch của đảo trong những năm tới.