Sáng 24/9, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố Chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 với chủ đề “Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới”. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm duy trì đà tăng trưởng, thu hút mạnh mẽ du khách trong mùa thu - đông 2025, dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu xuân 2026, hướng tới mục tiêu cả năm đón 20 triệu lượt khách, tổng thu đạt 55.000 tỷ đồng.

Quảng Ninh công bố Chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 với chủ đề “Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản

Chiến dịch năm nay được triển khai với chuỗi sự kiện, hoạt động phong phú: các đêm pháo hoa nghệ thuật định kỳ, Lễ hội Ẩm thực Quảng Ninh 2025, Ngày hội Diều - Dù lượn “Vịnh Rồng cất cánh”, các chương trình văn hoá, nghệ thuật, thể thao đặc sắc, hoạt động trải nghiệm cộng đồng tại các đảo, biển và nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn khác.

Trải nghiệm onsen mùa thu tại Yoko Onsen Quang Hanh

Trong khuôn khổ chiến dịch, tập đoàn Sun Group đã giới thiệu loạt gói ưu đãi hấp dẫn trong hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí. Nổi bật là “Luxury Retreat Package” với sự kết hợp lưu trú tại khu nghỉ dưỡng bên vịnh Oakwood Hạ Long, trải nghiệm tắm khoáng nóng chuẩn Nhật tại Yoko Onsen Quang Hanh và cáp treo Nữ Hoàng đạt 2 kỷ lục thế giới tại Sun World Hạ Long. Gói sản phẩm trọn vẹn này được ưu đãi lên tới 40% so với mua lẻ từng dịch vụ, áp dụng đến hết ngày 30/12/2025.

Cáp treo Nữ Hoàng, Sun World Ha Long

Song song, combo hệ sinh thái Sun Group - “Stay & Play” dành cho khách lưu trú tại Oakwood Ha Long hoặc Yoko Onsen Quang Hanh mở ra hành trình giải trí đa tầng. Du khách sẽ được miễn phí vé vào Công viên Rồng và nhận ưu đãi 50% vé cáp treo Nữ hoàng hoặc vé chơi Công viên Nước tại Sun World Ha Long. Chính sách áp dụng đến hết ngày 31/12/2025. Đặc biệt, để khép lại mùa hè sôi động, Công viên Nước tung chương trình ưu đãi 50%, riêng giá vé còn 100.000 đồng/người cho cả người lớn và trẻ em. Ưu đãi được áp dụng từ 20/9/2025 cho tới khi có thông báo.

Bên cạnh đó, Sun Group còn triển khai ưu đãi tiện ích gia tăng nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách. Dịch vụ buggy điện áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên lưu trú trong hệ sinh thái sẽ được cung cấp với mức giá ưu đãi tới 30% đến hết 31/12/2025.

Trải nghiệm pháo hoa hàng tuần tại Sun Elite City, phường Bãi Cháy

Không chỉ dừng ở ưu đãi giá, Sun Group còn góp phần làm phong phú đời sống du lịch địa phương về đêm bằng những sản phẩm và không gian giải trí mới trong hệ sinh thái. Một không gian lễ hội hoàn toàn mới mang tên Vịnh Pháo Hoa đã sáng đèn tại Sun Elite City, phường Bãi Cháy - mở ra những đêm du lịch rực rỡ với pháo hoa bên vịnh, chợ đêm Vui-Fest, âm nhạc và ẩm thực hấp dẫn.

Tại lễ công bố, ông Phạm Văn Hiệp - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mặt trời Hạ Long nhấn mạnh: “Quảng Ninh là nơi Sun Group đã gắn bó, đầu tư và phát triển nhiều công trình du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng và hạ tầng mang tính biểu tượng từ những ngày đầu. Đồng hành cùng chiến dịch kích cầu lần này, chúng tôi mong muốn đóng góp thiết thực vào mục tiêu chung của tỉnh bằng những gói ưu đãi trọn gói hấp dẫn, giúp du khách dễ dàng tiếp cận dịch vụ đẳng cấp với chi phí tiết kiệm hơn. Quan trọng hơn, đây là cách Sun Group chung tay cùng chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp khẳng định hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến bốn mùa, sẵn sàng chào đón du khách trong nước và quốc tế”.

Khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long

Theo đánh giá của ngành du lịch, sự chung tay của các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn lớn như Sun Group, sẽ mang lại giá trị cộng hưởng to lớn. Khi các sản phẩm lưu trú, vui chơi, khoáng nóng, di chuyển và giải trí được tích hợp thành chuỗi trải nghiệm trọn gói với ưu đãi lớn, du khách không chỉ có thêm lựa chọn hấp dẫn mà còn có động lực kéo dài thời gian lưu trú, thay đổi thói quen du lịch mùa vụ. Điều này sẽ góp phần giữ vững đà tăng trưởng trong giai đoạn thấp điểm, đồng thời mở rộng tệp khách quốc tế đến Quảng Ninh.

Với mục tiêu lớn đến năm 2030 đưa Quảng Ninh trở thành một trong những điểm đến hàng đầu khu vực và thế giới, chiến dịch kích cầu năm 2025 là bước đi quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn. Trong bức tranh ấy, sự tham gia và đồng hành của các doanh nghiệp lớn như Sun Group là động lực mạnh mẽ, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng sức cạnh tranh và góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Quảng Ninh trên bản đồ quốc tế.

Lệ Thanh