Ngày 24/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 với sự tham gia của nhiều đại diện khách sạn, nhà hàng và đơn vị kinh doanh du lịch.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ đưa ra các gói kích cầu du lịch hấp dẫn cho du khách như các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn và tàu tham quan, tàu nhà hàng sẽ tặng bia và chả mực cho du khách thưởng thức.

Cụ thể, đối với các cơ sở lưu trú, tặng 1 lon bia cho mỗi khách check-in khách sạn, tặng 1 suất chả mực Hạ Long cho mỗi khách ăn trưa/tối tại nhà hàng. Tặng 20% giá hợp đồng cho đêm lưu trú thứ 2 và tặng 1 bữa chính thực đơn hải sản cho đêm lưu trú thứ 3.

Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Công

Ngoài các gói ưu đãi kích cầu chung còn có nhiều ưu đãi riêng của các đơn vị như ưu đãi giá phòng, ưu đãi dịch vụ lưu trú, tặng quà lưu niệm, thực đơn ưu đãi, trải nghiệm trên tàu du lịch, các cơ sở dịch vụ, vui chơi giải trí khác.

Theo ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cho biết, đây là cách làm mới của các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn. Đây là hoạt động giới thiệu thêm các sản phẩm OCOP của Quảng Ninh và thêm trải nghiệm tại các bữa ăn.

"Đây là một sản phẩm du lịch mới khi tất cả du khách tới Quảng Ninh sẽ được tặng bia và chả mực ở những đơn vị đăng ký gói kích cầu. Hiện có 83 đơn vị đăng ký tham gia gói kích cầu du lịch này trong đó có 26 khách sạn, còn lại là các nhà hàng và những đội tàu du lịch", ông Huệ cho biết.

Còn theo ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, chiến dịch kích cầu lần này là nỗ lực chung của các sở, ngành, địa phương, hiệp hội du lịch và nhiều doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, dịch vụ, hãng tàu, nhà hàng trên địa bàn tỉnh.

Sự chung tay này sẽ tạo nên một bức tranh đa sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, từ nghỉ dưỡng, ẩm thực, khám phá di sản đến các sự kiện văn hoá, thể thao, giải trí.

Chiến dịch năm nay được triển khai với chuỗi sự kiện, hoạt động phong phú như các đêm pháo hoa nghệ thuật định kỳ, lễ hội ẩm thực Quảng Ninh 2025, ngày hội diều - dù lượn “vịnh Rồng cất cánh”, các chương trình văn hoá, nghệ thuật, thể thao đặc sắc, hoạt động trải nghiệm cộng đồng tại các đảo, biển và nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn khác.