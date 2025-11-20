Món quà “phải mang theo” trong hành lý

Trong hành trình trở lại nước ngoài, rất nhiều bạn trẻ Việt đã mang theo những hộp bánh Sun Guzto trong vali của mình. Từ Nhật Bản, tiktoker Snooppi - chàng trai Việt sở hữu hơn 2 triệu follower và 113 triệu lượt thích đăng tải video khoe chiếc vali đầy bánh Sun Guzto trong lần quay lại Nhật gần đây. Anh chọn Sun Guzto là lựa chọn hoàn hảo để biếu tặng đồng nghiệp, bạn bè.

Cũng tại Nhật, tiktoker Văn Hằng Ngân - cô gái Việt Nam lấy chồng Ấn Độ hào hứng với 1 vali đầy bánh Sun Guzto để khoe với gia đình chồng mình. Ngay khi thưởng thức, chồng cô nhận xét đây là món quà cực kỳ phù hợp để biếu tặng ông bà người Nhật. Anh cho rằng sự sang trọng và tinh tế trong chiếc bánh thể hiện rất rõ nét văn hóa tặng quà của người Việt. Hai vợ chồng dự định trong những lần về Việt Nam sắp tới, Sun Guzto sẽ là món quà họ ưu tiên mang sang cho bạn bè ở Nhật Bản và Ấn Độ. Hai vợ chồng còn xem Sun Guzto như món quà nhất định phải mang theo khi sang New Zealand du học, vì muốn chia sẻ với bạn bè quốc tế như một phần của ẩm thực Việt.

Các kênh Tiktok Snooppi, Văn Hằng Ngân & Như chia sẻ việc mang Sun Guzto đi khắp thế giới.

Ở Thái Lan, tiktoker Dinh Áo Bông cho biết từ khi biết đến Sun Guzto, việc chọn quà mang từ Việt Nam không còn khiến anh băn khoăn. Với anh, Sun Guzto vừa đẹp mắt, vừa dễ tạo thiện cảm, nên luôn nằm trong danh sách quà tặng ưu tiên mỗi khi qua lại giữa hai nước.

Hai kênh Ăn Cơm Ở Thái và Fahnguyen cũng xem Sun Guzto như món Việt “đinh” để đãi khách quốc tế. Trong những video mời bạn bè người Thái thưởng thức bánh, mọi người đều khen độ giòn, vị ngọt dịu và lớp hạnh nhân phủ đầy hấp dẫn.

Những người Việt ở Thái Lan tự hào lan tỏa Sun Guzto.

Từ những câu chuyện đó, có thể thấy nhiều người Việt xa quê chọn Sun Guzto không chỉ vì những chiếc bánh ngon mà còn vì chiếc bánh mang theo giá trị văn hóa, giúp họ kể về quê hương bằng cách nhẹ nhàng, tràn đầy niềm vui.

Sản phẩm cookie Việt Nam gây ấn tượng mạnh với các chuyên gia quốc tế

Sun Guzto đã nhận được nhiều nhận xét ấn tượng từ những tên tuổi lớn trong ngành ẩm thực.

Giáo sư - Tiến sĩ Ruud Bottemanne nhận xét: “Sự hòa quyện giữa cookie hạnh nhân truyền thống châu Âu và hương vị châu Á đã tạo nên trải nghiệm đặc biệt mà chưa loại cookie nào đạt được.”

Giáo sư Henrik Jeppesen nói ngắn gọn: “Đây là bánh cookie hạnh nhân ngon nhất tôi từng ăn.”

Ông Tan Chooi Leng - chuyên gia thực phẩm và Chef David Broutin - đầu bếp người Pháp, đều khẳng định Sun Guzto là “một trong những loại cookie ngon nhất thế giới” hay “cookie hạnh nhân ngon nhất trên đời”.

Sự hòa trộn Á - Âu trong hương vị

Sun Guzto gây ấn tượng với tám hương vị đại diện cho tinh thần kết hợp Á - Âu. Bên cạnh những lựa chọn quen thuộc như hạnh nhân bơ và chocolate, mè đen và matcha mang lại sắc thái Á Đông rõ nét, ba vị tôm, cá và rong biển tạo ra sự mới lạ độc đáo, lần đầu xuất hiện trong dòng cookie hạnh nhân. Vị moka mang hương cà phê rang thơm lừng lại rất phù hợp với gu thưởng thức của giới trẻ.

8 vị bánh như 8 phong cách, giúp Sun Guzto chinh phục cả những người khó tính nhất.

Bánh còn hấp dẫn bởi ngoại hình nổi bật: lớp hạnh nhân phủ dày, vàng óng, thoang thoảng mùi thơm dịu. Khi cắn vào, bánh giòn tan nhưng vẫn giữ được độ ẩm vừa phải, béo bùi và có vị ngọt nhẹ khiến người thử dễ dàng thích ngay.

Về dinh dưỡng, Sun Guzto phù hợp xu hướng “ăn ngon - sống khỏe” khi được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn ISO 22000, không chất bảo quản. Mỗi chiếc bánh chứa 20% hạnh nhân - nguồn dưỡng chất giàu vitamin E và protein - kết hợp với các nguyên liệu bổ dưỡng như matcha, chocolate hay mè đen.

Thiết kế sang trọng và tinh tế giúp sản phẩm trở thành món quà phù hợp nhiều dịp, đặc biệt khi biếu tặng bạn bè hoặc đối tác nước ngoài.

Sun Guzto sở hữu bao bì được đầu tư kỹ lưỡng từ hộp giấy đến hộp thiếc cao cấp.

Có được những thành công bước đầu đó là kết quả của ba năm nghiên cứu miệt mài từ Fancy Foods - Nhất Hương Group. Sun Guzto không chỉ kết hợp phong vị Á - Âu mà còn mang theo câu chuyện sáng tạo của người Việt, khiến chiếc bánh trở thành niềm tự hào mà nhiều bạn trẻ Việt Nam ở nước ngoài muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế.

Bích Đào