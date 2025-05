Lời tòa soạn Nga nổi tiếng là quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng phát triển mạnh mẽ với nhiều dòng vũ khí hiện đại và hiệu quả. Trong số đó, máy bay không người lái, bom mô đun, robot cảm tử và súng bắn tỉa thuộc Top 5 vũ khí mạnh nhất hiện nay của nước này.

Theo trang web Army Recognition, Rekord SV-98M là phiên bản cải tiến của súng bắn tỉa SV-98, lần đầu ra mắt trước công chúng vào năm 2016 tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế tổ chức ở Nga. Lời giới thiệu từ tập đoàn quốc phòng Kalashnikov cho biết, SV-98M được thiết kế như “một vũ khí chính xác dành cho các đơn vị bắn tỉa thuộc lực lượng thi hành pháp luật và quân đội Nga, có thể đối phó với nhân sự đối phương ở khoảng cách lên tới 1.000m”.

Súng bắn tỉa SV-98M. Ảnh: Army Recognition

Rekord SV-98M là súng bắn tỉa lên đạn bằng tay (bolt-action) với băng đạn chứa 10 viên. Súng được trang bị phần báng có thể tùy chỉnh độ dài. SV-98M khi gắn ống ngắm thường và ống ngắm nhìn đêm, có trọng lượng lần lượt là 7,9kg và 8,1kg (khi không lắp đạn); dài 1,2m, trong đó phần nòng dài 0,65m. Khi được lắp ống giảm thanh ở đầu nòng, súng sẽ có chiều dài là 1,375m.

Phần báng của SV-98M có thể tùy chỉnh độ dài. Ảnh: Army Recognition

SV-98M có nòng được mạ crom nhằm tăng thêm tuổi thọ cho bộ phận này. Theo thông tin do trang Maksimov.su đăng tải, tuổi thọ nòng súng của SV-98M có thể đạt gần 10.000 phát bắn. Sau khi vượt qua con số trên, nòng súng vẫn có thể hoạt động nhưng lúc này vũ khí sẽ có độ chính xác “vừa đủ”.

Binh sĩ Nga (giữa) cầm khẩu súng SV-98M lắp ống giảm thanh ở đầu nòng. Ảnh: Kalashnikov.ru

SV-98M được trang bị hệ thống ray Picatinny để có thể lắp nhiều loại ống ngắm khác nhau. Chẳng hạn, loại ống ngắm tiêu chuẩn dành cho mẫu súng này là 1P69, có thể quan sát và ngắm mục tiêu trong khoảng cách 1.000m. Khi tác chiến trong môi trường ban đêm, xạ thủ sẽ lắp cho súng kính ngắm nhìn đêm 1PN113.

Kính ngắm của SV-98M. Ảnh: Maksimov.su

Loại đạn được sử dụng cho Rekord SV-98M là 7,62x54mmR, tương tự với một số loại súng bắn tỉa trước đây của Liên Xô là Mosin-Nagant và Dragunov SVD. Đạn 7,62x54mmR cũng được chia ra thành nhiều loại khác nhau như đạn thường 57-N-323S, đạn xuyên giáp 7N13, đạn vạch đường 7T2, đạn cháy xuyên giáp 7BZ3 và đạn bắn tỉa 7N1. Với loại đạn 7,62x54mmR này, tầm bắn của SV-98M có thể đạt 1.000m.

Các loại đạn 7,62x54mmR

Thông số của SV-98M và một số loại súng tương tự của nước ngoài

Do SV-98M là súng bắn tỉa lên đạn bằng tay do Nga sản xuất nên các thông số kỹ thuật của vũ khí này có một số điểm khác biệt so với một số loại súng bắn tỉa tương tự có xuất xứ từ nước ngoài.

Súng bắn tỉa M2010 ESR. Ảnh: Military Factory/Youtube

Trước tiên là súng bắn tỉa M2010 ESR (Enhanced Sniper Rifle) của Mỹ. Mẫu súng này do công ty vũ khí Remington Arms đưa vào sản xuất từ năm 2011 cho các lính bắn tỉa của quân đội Mỹ. Súng sử dụng loại đạn .300 Winchester Magnum (7,62x67mm), với hộp tiếp đạn 5 viên.

Thông số của SV-98M và M2010 ESR

Dựa trên bảng so sánh trên, có thể thấy SV-98M khi không lắp kính ngắm và đạn nặng hơn M2010 ESR, chiều dài của súng và nòng súng cũng dài hơn. Tuy nhiên, do sử dụng kích cỡ đạn khác nhau, nên sơ tốc đầu nòng và tầm bắn hiệu quả của SV-98M kém hơn so với súng bắn tỉa lên đạn bằng tay của Mỹ.

Súng JS 7,62mm. Ảnh: Topwar.ru

Tiếp theo đến súng bắn tỉa JS 7,62mm của Trung Quốc. Đây là súng bắn tỉa lên đạn bằng tay do Tập đoàn trách nhiệm hữu hạn phương Bắc (Norinco) thiết kế trong hai năm 2003-2004 và chính thức được trang bị cho quân đội Trung Quốc từ năm 2005. Súng sử dụng đạn 7,62x54mmR, cùng loại đạn dùng cho SV-98M với hộp tiếp đạn chứa 5 viên.

Thông số của SV-98M và JS 7,62mm

Có thể thấy, phần nòng súng của SV-98M dài hơn súng bắn tỉa của Trung Quốc một chút. Ngoài ra, dù cùng dùng loại đạn nhưng sơ tốc đầu nòng của SV-98M nhỉnh hơn so với JS 7,62mm (820 m/s và 790 m/s).

Video: DefenseWebTV/Youtube