Đây cũng là cách Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB) tiếp cận câu chuyện phát triển nguồn nhân lực trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam. Thay vì xem trải nghiệm nhân viên là tập hợp những chính sách riêng lẻ, SPVB xây dựng Bộ định vị giá trị nhân viên với tinh thần “Unleash Your Spirit. Grow with Purpose. Create Impact.”, kết nối các chính sách, chương trình và trải nghiệm của đội ngũ. Mục tiêu là tạo môi trường để mỗi nhân viên hòa nhập, phát huy tiềm năng, chủ động phát triển và đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.

Cam kết này được ghi nhận khi SPVB được Tạp chí HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” trong 4 năm liên tiếp. Năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục nhận 4 giải thưởng chuyên biệt gồm Chính sách đa dạng, bình đẳng và hòa nhập nổi bật; Chuyển đổi năng lực nhân sự; Môi trường làm việc bền vững và Dẫn đầu công nghệ. Đây cũng là 4 trọng tâm trong cách SPVB xây dựng trải nghiệm nhân viên: DEI, People Transformation, Tech Empowerment và ESG.

Tạo môi trường để mỗi người được tôn trọng và phát triển

Với trụ cột DEI, SPVB hướng tới môi trường nơi mọi cá nhân được tôn trọng, thấu hiểu và có cơ hội phát triển bình đẳng. Chính sách DEI được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động và chỉ số đo lường.

SPVB xây dựng môi trường làm việc nơi mọi cá nhân được tôn trọng, được thấu hiểu và có cơ hội phát triển bình đẳng

Hiện 52% vị trí lãnh đạo cấp cao và 41% vị trí quản lý tại SPVB là nữ giới; doanh nghiệp ghi nhận 0% khoảng cách thu nhập giữa nam và nữ và đạt 84 điểm Inclusion Index. Công ty cũng triển khai chính sách DEI, mở rộng bảo hiểm sức khỏe cho bạn đời đồng giới và chính sách hỗ trợ chăm sóc trẻ nhỏ cho nhân viên nam có con dưới 12 tháng tuổi.

Bên cạnh đó, các chương trình như Unconscious Bias, Emotional Intelligence, Pride Month, Mental Health Day, International Women’s Day, International Men’s Day và Engagement & Gratitude Month góp phần nâng cao nhận thức về tôn trọng khác biệt, sức khỏe tinh thần, gắn kết và hòa nhập. Chương trình Leader in #Her hỗ trợ phát triển thế hệ lãnh đạo nữ tương lai, trong khi Women Employee Impact Group hiện có hơn 260 thành viên.

SPVB thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp đội ngũ nhân viên nâng cao nhận thức về tôn trọng khác biệt, sức khỏe tinh thần, gắn kết và hòa nhập

Theo ông Nguyễn Hiếu Trường An, Phó Tổng Giám đốc cấp cao phụ trách Nhân sự, DEI chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành một phần trong cách tổ chức lãnh đạo, phát triển nhân tài và tạo ra trải nghiệm hằng ngày cho nhân viên. Từ nền tảng đó, SPVB tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ phát triển năng lực và chủ động làm chủ hành trình nghề nghiệp.

Học tập liên tục để thích ứng với thay đổi

Trong trụ cột People Transformation, SPVB thúc đẩy văn hóa học tập liên tục, kết hợp học tập số, đào tạo trực tiếp, mentoring, tham gia dự án và dịch chuyển nội bộ. Hệ sinh thái phát triển năng lực gồm Leadership Development, Functional Capability Building, Digital Upskill, DEI Capability Building và Agile Learning Culture.

Nền tảng MySU hỗ trợ hoạt động học tập số, trong khi MyCareer giúp nhân viên khám phá cơ hội nghề nghiệp nội bộ, kết nối mentor, tham gia các dự án liên phòng ban và tiếp cận cơ hội trong toàn hệ thống Suntory. SPVB cũng thúc đẩy dịch chuyển liên phòng ban theo năng lực, qua đó giúp nhân viên mở rộng trải nghiệm và chủ động tìm kiếm những hướng phát triển mới.

Cách tiếp cận này cho thấy học tập không còn được nhìn nhận đơn thuần như một chương trình đào tạo mà trở thành năng lực chiến lược của tổ chức, kết hợp giữa chuyên môn, năng lực số và những kỹ năng sẵn sàng cho tương lai.

Công nghệ trao quyền để con người tạo ra giá trị cao hơn

Với Tech Empowerment, SPVB xác định công nghệ là công cụ giúp con người làm việc thông minh và hiệu quả hơn. Số hóa, tự động hóa được ứng dụng vào những công việc lặp lại, qua đó tạo thêm thời gian để nhân viên tập trung vào sáng tạo, giải quyết vấn đề, kết nối và những công việc tạo giá trị cao hơn.

Theo ông Nguyễn Hiếu Trường An, đầu tư cho công nghệ cần đi cùng đầu tư cho con người. Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi nhân viên có năng lực, sự tự tin và tư duy phù hợp để sử dụng. Vì vậy, SPVB kết hợp chuyển đổi số với phát triển năng lực, giúp đội ngũ biến công nghệ thành công cụ hỗ trợ công việc và tạo giá trị.

SPVB xác định công nghệ được sinh ra để trao quyền cho con người, giúp nhân viên làm việc thông minh hơn

Kết nối sự phát triển của nhân viên với cộng đồng

Với SPVB, phát triển bền vững không chỉ là câu chuyện môi trường hay hoạt động cộng đồng mà còn gắn với con người và văn hóa tổ chức. Khi nhân viên được tham gia vào các sáng kiến xã hội, môi trường, họ có thể nhìn thấy rõ hơn ý nghĩa và tác động của công việc.

SPVB đã góp phần trồng gần 260 ha rừng đầu nguồn; 100% lò hơi tại 5 nhà máy chuyển sang sử dụng sinh khối; đồng thời giới thiệu sản phẩm sử dụng bao bì từ 100% nhựa tái chế rPET. Trong lĩnh vực giáo dục bảo tồn nguồn nước, hơn 1,5 triệu học sinh đã được tiếp cận chương trình Mizuiku; năm 2023, chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt là tài liệu.

(Nguồn: Suntory PepsiCo Việt Nam)