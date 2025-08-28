Đáng chú ý, công ty được ghi nhận ở tất cả các hạng mục giải thưởng của HR Asia Awards như “Quan tâm chăm sóc nhân viên” (3 năm liên tiếp), DEI - Chính sách Đa dạng, bình đẳng và hòa nhập (2 năm liên tiếp), Môi trường làm việc bền vững (2 năm liên tiếp) và Dẫn đầu công nghệ. Đây là giải thưởng uy tín được tổ chức thường niên, dựa trên khảo sát chuyên sâu về mức độ gắn kết và hài lòng của nhân viên tại nhiều quốc gia.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh giải thưởng danh giá “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Hơn ba thập kỷ tại Việt Nam, Suntory PepsiCo đã mở rộng hoạt động trên cả nước với năm nhà máy tại Cần Thơ, Đồng Nai, TP.HCM, Đà Nẵng và Bắc Ninh, cùng dự án nhà máy thứ 6 khởi công năm 2024 tại Tây Ninh - có quy mô lớn nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của tập đoàn.

Suntory PepsiCo đang tạo việc làm cho hơn 2.800 lao động trực tiếp, trong đó 99% lao động là người Việt Nam. Bên cạnh đó, Suntory PepsiCo triển khai chiến lược phát triển bền vững, tạo tác động tích cực cho môi trường và cộng đồng thông qua các chương trình hợp tác công - tư với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tại Suntory PepsiCo Việt Nam, môi trường làm việc được xây dựng hướng đến trao quyền, đem đến sự an toàn, hạnh phúc toàn diện về sức khỏe Tài chính, Tinh thần, Thể chất và Xã hội. Công ty thúc đẩy chiến lược Đa dạng - Công bằng - Hòa nhập (DEI) với niềm tin “Khi sự độc đáo phát triển, các đội nhóm sẽ vượt qua giới hạn để đổi mới”. Hội đồng DEI được thành lập nhằm lắng nghe, cải tiến môi trường làm việc, xây dựng văn hóa DEI. Các chương trình đào tạo về Lãnh đạo dung hợp, Thiên kiến vô thức nhằm thúc đẩy sự đa dạng từ thành phần lãnh đạo đến các đội nhóm. DEI không chỉ là chiến lược nhân sự mà còn là một trong sáu trụ cột phát triển bền vững của công ty.

Môi trường làm việc tại Suntory PepsiCo được xây dựng hướng đến trao quyền, đem đến hạnh phúc toàn diện cho nhân viên

Bên cạnh đó, công nghệ được xem là đòn bẩy quan trọng để nâng cao trải nghiệm làm việc và tối ưu hiệu suất. Công ty thúc đẩy tự động hóa và chuyển đổi số với mục tiêu giúp nhân viên được giải phóng khỏi các tác vụ lặp lại và tập trung vào sáng tạo, kết nối và tạo giá trị.

Cụ thể, hệ thống quản lý EHS (Môi trường - Sức khỏe - An toàn) giám sát và cải thiện điều kiện làm việc, các giải pháp tự động hóa trong sản xuất & vận hành nhằm đảm bảo chất lượng ổn định và an toàn, công cụ kiểm soát chất lượng số hóa để giảm sai sót, nền tảng đào tạo và quản lý tri thức trực tuyến cùng các ứng dụng AI hỗ trợ từ lập kế hoạch, phân tích dữ liệu đến tối ưu quy trình. Những giải pháp này giúp tiết kiệm thời gian làm việc, nâng cao tính bền vững, an toàn và hiệu quả trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hiếu Trường An, Phó Tổng Giám đốc cấp cao phụ trách Nhân sự tại Suntory PepsiCo Việt Nam, cho biết: “Chuỗi giải thưởng tại HR Asia năm nay không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của Suntory PepsiCo trong ngành nước giải khát Việt Nam, mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài và bền vững của chúng tôi trong việc kiến tạo môi trường làm việc xuất sắc, nuôi dưỡng nhân tài và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực không ngừng, hiện thực hóa các cam kết và mang đến những giá trị tốt đẹp hơn cho con người và xã hội”.

Ông Nguyễn Hiếu Trường An, Phó Tổng Giám đốc cấp cao phụ trách Nhân sự tại Suntory PepsiCo Việt Nam

Với những thành tựu nói trên, Suntory PepsiCo Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tiên phong trong ngành nước giải khát, hướng tới hành trình phát triển bền vững, đồng hành cùng Việt Nam.

Suntory PepsiCo Việt Nam cũng tiên phong thực hiện nhiều sáng kiến vì môi trường và cộng đồng, tiêu biểu là chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” được triển khai từ năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn nước cho học sinh tiểu học, được đưa vào giảng dạy chính khóa trên toàn quốc từ năm 2023.

Suntory PepsiCo cũng là đơn vị hợp tác công - tư với Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài nguyên & Môi trường triển khai “Water of Life: Bảo tồn nguồn nước - vì một Việt Nam xanh”, phủ xanh gần 260 ha rừng đầu nguồn từ 2021 đến nay.

Tháng 7 vừa qua, sáng kiến “Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku” ra mắt, mang đến cơ hội học tập và trải nghiệm thực tế tại các vườn quốc gia.

Bích Đào