Lễ trao giải năm nay mang chủ đề “People First, Always”, nhấn mạnh vai trò của con người trong thành công và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Với Suntory PepsiCo Việt Nam, những ghi nhận này là minh chứng cho định hướng công ty theo đuổi: đặt con người vào trọng tâm của chiến lược, từ xây dựng môi trường làm việc, phát triển đội ngũ đến tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng nơi doanh nghiệp hiện diện.

Đặt yếu tố con người làm trọng tâm cho mọi hoạt động, chiến lược phát triển

Nhiều năm qua, Suntory PepsiCo Việt Nam kiên định xây dựng một môi trường làm việc nơi mỗi người được tôn trọng, được tạo điều kiện để phát triển và phát huy năng lực.

Đội ngũ lãnh đạo và nhân viên Suntory PepsiCo Việt Nam

Công bằng và Hòa nhập (DEI) không chỉ được thể hiện trong chính sách mà còn hiện diện trong cách lãnh đạo, phát triển nhân tài và trải nghiệm hằng ngày của mỗi nhân viên. Các nhóm hỗ trợ nhân viên, chương trình chăm sóc toàn diện và cộng đồng Women@SPVB với thông điệp “Cùng nàng tỏa sáng – Sống đời xứng đáng” tiếp tục nuôi dưỡng một văn hóa kết nối, nơi mỗi cá nhân đều cảm thấy mình thuộc về và có thể phát triển theo cách riêng của mình.

Sự hòa nhập cũng bắt nguồn từ cách người lãnh đạo nhìn nhận và phát triển đội ngũ. Các chương trình như “6 đặc điểm của lãnh đạo dung hợp” và “Đối thoại về DEI với chuyên gia” được triển khai nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo hòa nhập.

Suntory PepsiCo Việt Nam đưa DEI vào quá trình học tập và phát triển của nhân viên. Từ năm 2024 đến nay, 57 lớp học được tổ chức với hơn 1.400 lượt tham gia, giúp nhân viên nâng cao khả năng giao tiếp, hợp tác.

Cách Suntory PepsiCo Việt Nam nhìn nhận sự đa dạng cũng được thể hiện trong hành trình thu hút và phát triển nhân tài. Các nguyên tắc DEI được đưa vào quy trình tuyển dụng nhằm đảm bảo cơ hội nghề nghiệp công bằng; Suntory PepsiCo Việt Nam hợp tác với các cộng đồng sinh viên nữ ngành kỹ thuật và triển khai các chương trình Tài năng Trẻ như Management Trainee, Giám sát tài năng để tạo cơ hội học tập, trải nghiệm thực tế cho thế hệ nhân sự mới.

Ông Nguyễn Hiếu Trường An, Phó Tổng Giám đốc Cấp cao phụ trách Nhân Sự tại Suntory PepsiCo Việt Nam, cho biết: ” Chúng tôi tin rằng sự đa dạng trong góc nhìn, trải nghiệm và xuất thân không chỉ làm phong phú văn hóa doanh nghiệp, mà còn giúp chúng tôi thấu hiểu sâu sắc hơn những nhu cầu đang thay đổi của người tiêu dùng. Chính sự thấu hiểu đó là nền tảng để tạo ra những đổi mới có ý nghĩa, những sản phẩm phù hợp hơn và giá trị bền vững hơn cho xã hội”.

Suntory PepsiCo Việt Nam nhận 5 giải HR Asia Awards

Bên cạnh đó, Suntory PepsiCo Việt Nam tiếp tục kết hợp học tập liên tục với ứng dụng công nghệ và các công cụ kỹ thuật số, giúp nhân viên nâng cao năng suất, khả năng cộng tác và chuẩn bị cho môi trường làm việc tương lai.

Theo đại diện doanh nghiệp, đầu tư vào con người tại Suntory PepsiCo Việt Nam không chỉ là tạo ra một môi trường làm việc tốt, mà còn tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển và đóng góp theo cách riêng của mình. Đây là một phần trong định hướng “Phát triển vì những điều tốt đẹp” mà doanh nghiệp theo đuổi, nơi sự lớn mạnh của đội ngũ được đặt trong mối liên hệ với sự phát triển lâu dài của tổ chức.

Thúc đẩy nhân viên đóng góp cho cộng đồng, kinh tế địa phương

Từ môi trường làm việc, định hướng phát triển con người của Suntory PepsiCo Việt Nam được mở rộng đến cộng đồng nơi doanh nghiệp hiện diện. Với triết lý “Phát triển vì những điều tốt đẹp” và giá trị cốt lõi “Đóng góp lại cho xã hội”, doanh nghiệp hướng các hoạt động cộng đồng vào những nhu cầu thiết thực, từ giáo dục, nước sạch đến hỗ trợ sinh kế, hạ tầng và môi trường.

Một trong những chương trình tiêu biểu là “Mizuiku - Em yêu nước sạch”, góp phần nâng cao nhận thức về tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước và mở rộng cơ hội tiếp cận nước sạch tại trường học. Tính đến quý I/2026, chương trình đã tiếp cận hơn 1,4 triệu học sinh, hơn 21.000 giáo viên tại 34 tỉnh, thành và xây mới, cải tạo hơn 200 công trình nước sạch.

Ngoài ra, Suntory PepsiCo Việt Nam triển khai nhiều hoạt động đáp ứng nhu cầu cụ thể của cộng đồng, từ hỗ trợ 16.000 chai Aquafina 5L cho khoảng 4.000 hộ dân chịu ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn tại Long An (nay là Tây Ninh) năm 2024, đến đóng góp 1 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Tây Ninh năm 2026. Doanh nghiệp cũng đồng hành xây dựng cầu kênh liên xã Đức Hòa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, trồng 6.000 cây xanh đô thị và 20 hecta rừng đầu nguồn.

Đóng góp vì xã hội là một trong những hoạt động trọng tâm của doanh nghiệp.

Những hoạt động này thể hiện cách Suntory PepsiCo Việt Nam cụ thể hóa triết lý “Phát triển vì những điều tốt đẹp”, hướng đến tạo ra những giá trị lâu dài cho cộng đồng và địa phương nơi doanh nghiệp hiện diện.

(Nguồn: Suntory PepsiCo Việt Nam)