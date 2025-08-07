Touareg từng là mẫu xe SUV cỡ lớn cao cấp mang tính biểu tượng của Volkswagen, ra mắt lần đầu vào năm 2002. Sản phẩm là kết quả của sự hợp tác giữa Volkswagen, Porsche và Audi để đặt nền móng cho sự ra đời của Porsche Cayenne và Audi Q7 sau này. Cùng với mẫu sedan Phaeton, Touareg được định vị để đưa thương hiệu Volkswagen bước vào phân khúc xe hạng sang.

Volkswagen Touareg hiện tại được phát triển trên nền tảng nền tảng và khung gầm MLB Evo, chung với Audi Q8 , Bentley Bentayga và Lamborghini Urus. Ảnh: Volkswagen

Dù đã ngừng bán tại thị trường Mỹ từ năm 2017 và được thay thế bằng mẫu Atlas (tên gọi khác VW Teramont) phổ thông và có giá bán phải chăng hơn, Volkswagen Touareg vẫn tiếp tục được phân phối tại nhiều quốc gia khác.

Tuy nhiên, theo Autocar, Volkswagen sẽ không phát triển mẫu xe kế nhiệm trực tiếp cho Touareg. Thay vào đó, hãng sẽ tập trung vào việc xây dựng danh mục các mẫu xe giá cả phải chăng dành cho người tiêu dùng quan tâm đến chi phí.

Sự ra đi của Touareg sẽ đánh dấu hồi kết cho một chương đáng nhớ trong lịch sử Volkswagen. Chiếc SUV này từng được biết đến với nhiều tùy chọn động cơ mạnh mẽ, nổi bật là bản động cơ diesel V10 5.0L hay động cơ xăng W12 6.0L.

Tại châu Âu, Touareg đã được thay thế bằng mẫu xe mới - Volkswagen Tayron. Ảnh: Volkswagen

Dù vậy, hãng xe Đức không hoàn toàn bỏ rơi phân khúc xe SUV cỡ lớn tại châu Âu. Hãng đã giới thiệu Volkswagen Tayron – mẫu xe SUV mới có cấu hình hai hoặc ba hàng ghế – vào tháng 10 năm ngoái, và có mối liên quan chặt chẽ với chiếc Volkswagen Tiguan đang bán tại thị trường Mỹ.

Nếu tin đồn là sự thật, Touareg sẽ chính thức khép lại hành trình 24 năm, để lại sau lưng di sản của một mẫu SUV từng đại diện cho tham vọng chinh phục phân khúc cao cấp của Volkswagen.

Dù có tin đồn như vậy nhưng theo các đại lý, Volkswagen tới đây sẽ ra mắt bản nâng cấp của VW Touareg tại Việt Nam.

(Theo Motor1)

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!