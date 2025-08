Dù không phải là những mẫu xe Lexus bán chạy nhất, nhưng hai dòng sản phẩm là IS và RC luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng người yêu xe nhờ thiết kế thể thao, khả năng vận hành mạnh mẽ và cá tính riêng biệt. Đây là điểm nổi trội trong kỷ nguyên xe SUV thống trị cùng xu hướng chuyển dịch sang các mẫu xe điện và xe hybrid.

Lexus IS 500 đã âm thầm tạo dựng được lượng người hâm mộ trung thành. Ảnh: CarBuzz

IS 500 và RC F là hai trong số những mẫu xe cuối cùng của Lexus sử dụng động cơ V8 hút khí tự nhiên. Với động cơ V8 5.0L và ngoại hình đậm chất cơ bắp nhưng đầy tinh tế, Lexus IS 500 đã âm thầm tạo dựng được lượng người hâm mộ trung thành. Trong khi đó, Lexus RC F mang đến trải nghiệm thể thao mạnh mẽ hơn, gần với xe đua, nhờ thiết kế thân xe rộng hơn và khả năng vận hành ấn tượng.

Thế nhưng, giờ đây Lexus xác nhận gần như toàn bộ các biến thể IS và RC, bao gồm IS 350, IS 300, RC 350 và RC 300h, sẽ bị khai tử. Thậm chí, biến thể Lexus IS 300h AWD cũng không còn được bán tại một số thị trường.

Trước đó, thương hiệu hạng sang này cũng đã tung ra những phiên bản giới hạn, chẳng hạn như RC F Final Edition để đánh dấu sự chia tay nhưng số lượng quá ít ỏi, chỉ 200 xe và hiện đều đã “cháy hàng”.

Lexus RC F mang đến trải nghiệm thể thao mạnh mẽ hơn, gần với xe đua. Ảnh: Autocar

Việc ngừng sản xuất này không quá bất ngờ. Cả Lexus IS và RC đều đã “già cỗi” về thiết kế lẫn công nghệ và bị hãng không còn "ngó ngàng" trong nhiều năm qua. Mẫu Lexus IS thế hệ hiện tại đã ra mắt từ năm 2013 và chỉ được nâng cấp nhẹ vào năm 2017 và 2020.

Lexus RC cũng trong tình trạng tương tự, ra mắt vào năm 2014 và sau đó chỉ được làm mới duy nhất vào năm 2018. So với các đối thủ như BMW 3-Series, Genesis G70 hay Audi A5, hai mẫu xe này của Lexus ngày càng tụt lại phía sau.

Tại Nhật Bản, Lexus đã cập nhật trang web chính thức, thông báo rõ thời điểm kết thúc sản xuất vào tháng 11/2025, đồng thời khuyến khích khách hàng đặt mua trước khi số lượng xe còn lại sắp hết. Dẫu vậy, sự biến mất của hai mẫu xe này để lại một khoảng trống hiệu suất trong dòng sản phẩm Lexus.

Một thông báo của Lexus về việc ngừng sản xuất dòng xe IS và RC trên web chính hãng. Ảnh chụp màn hình

Có tin đồn cho rằng một mẫu xe mới thay thế hoàn toàn IS sẽ ra mắt vào năm 2026, có thể bao gồm cả phiên bản hybrid và điện. Ngoài ra, còn có tin đồn về một mẫu coupe có thể thay thế cả RC và LC, nhưng Lexus vẫn chưa xác nhận bất cứ điều gì.

Ra mắt tại triển lãm ô tô Quảng Châu 2019, UX 300e là mẫu xe điện thương mại đầu tiên của Lexus. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ đạt được kỳ vọng. Dựa trên nền tảng của mẫu Lexus UX chạy xăng và Toyota C-HR, UX 300e dù được nâng cấp phạm vi hoạt động lên 400km vào năm 2023 nhưng vẫn không thể cạnh tranh với các đối thủ như Volvo XC40 Recharge hay Mercedes-Benz EQA.

Lexus thông báo sẽ khai tử biến thể chạy điện UX 300e vào tháng 11/2025, còn biến thể hybrid UX 300h cũng dự kiến ngừng sản xuất vào tháng 3 năm sau. Điều này không có gì ngạc nhiên vì dòng UX chưa bao giờ là một phần trung tâm trong chiến lược điện khí hóa của Lexus, nó chủ yếu đóng vai trò là một mẫu xe phổ thông toàn cầu giá mềm, chia sẻ nền tảng TNGA-C với các mẫu xe như Toyota Corolla Cross.

Lexus UX 300e là mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu hạng sang này nhưng chưa thành công như kỳ vọng. Ảnh: Lexus

Tuy nhiên, phân khúc xe Crossover cỡ nhỏ vẫn rất quan trọng. Rất có thể Lexus sẽ phát triển một mẫu xe điện thế hệ tiếp theo thay thế UX và lần này sẽ được thiết kế từ đầu cho mục tiêu điện khí hóa, phù hợp hơn với xu hướng của thị trường toàn cầu.

