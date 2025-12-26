Xem video:

Đoạn clip được chia sẻ bởi tài khoản Instagram Gopikrishna Techy. Theo nội dung video, tài xế chiếc Harrier EV đã cố gắng cho xe chạy trên bãi cát. Tuy nhiên, khi nhận ra tình huống nguy hiểm thì đã quá muộn. Đáng chú ý, chiếc xe trong clip không phải bản dẫn động bốn bánh (AWD) mà là phiên bản dẫn động cầu sau (RWD), khiến việc thoát lún cát càng trở nên khó khăn.

Khác với xe động cơ đốt trong, xe điện rất khó cứu hộ khi đã bị lún cát. Với cấu hình dẫn động cầu sau, trọng lượng mô-tơ và hệ truyền động tập trung ở phía sau, cộng thêm khối pin lớn đặt dưới sàn, chiếc xe gần như bị “neo chặt” xuống cát. Chính vì vậy, dù nhiều người cố gắng đẩy xe, Tata Harrier EV vẫn không nhúc nhích.

Trong video, có thể thấy mọi người đào cát quanh bánh xe, tạo rãnh cho lốp sau và đặt cả ván gỗ nhằm tăng độ bám. Tuy nhiên, tất cả đều không mang lại hiệu quả. Lốp xe không đủ độ bám, khiến chiếc SUV điện nằm bất động trên bãi biển suốt nhiều giờ liền. Khi trời bắt đầu tối, chủ xe buộc phải gọi trợ giúp.

Một người bạn đã xuất hiện cùng Toyota Fortuner Diesel 4x4, mang theo dây kéo. Chỉ trong thời gian ngắn, dây được móc vào đuôi Harrier EV và Fortuner nhanh chóng kéo chiếc xe điện ra khỏi bãi cát. Một số người dân xung quanh cũng hỗ trợ đẩy xe, giúp Harrier EV trở lại nền đất cứng an toàn.

Theo Cartoq