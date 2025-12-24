Chia sẻ trên TikTok, Steve Olah, một thợ sửa xe ô tô chuyên nghiệp và nổi tiếng tại thành phố Houston, thuộc Texas (Mỹ) cho biết, chiếc BMW X3 được đưa tới xưởng trong tình trạng động cơ không thể hoạt động. Ban đầu, ông nghi ngờ các lỗi quen thuộc như thổi gioăng quy-lát hoặc hỏng xéc-măng piston.

Tuy nhiên, khi tháo bugi kiểm tra, Olah phát hiện dầu động cơ đọng thành vũng trong xi-lanh số 3 và có tới 3/6 xi-lanh bị ngập dầu nghiêm trọng. Chiếc xe được xác định sử dụng động cơ 3.0L, 6 xi-lanh thẳng hàng, trang bị trên phiên bản BMW X3 xDrive35i.

“Dầu từ đâu ra nhiều đến vậy?” - Olah đặt câu hỏi khi chứng kiến các bugi phủ kín dầu.

Theo giải thích của thợ máy, khi lượng dầu trong động cơ quá lớn, trục khuỷu khuấy dầu tạo bọt, làm mực dầu dâng cao, vượt qua xéc-măng piston và tràn vào buồng đốt. Do dầu không thể bị nén, piston bị kẹt, gây ra hiện tượng thủy kích và có thể làm cong tay biên, hỏng piston hoặc phá hủy đầu xi-lanh.

Thay vì tiếp tục tháo rã động cơ, Olah quyết định quay lại bước cơ bản nhất: kiểm tra lượng dầu. Kết quả khiến ngay cả thợ máy dày dạn kinh nghiệm cũng sốc.

“Động cơ này tiêu chuẩn chỉ khoảng 7 lít dầu. Nhưng khi xả ra, chúng tôi đo được 15 lít, rồi 20 lít, thậm chí hơn 22 lít dầu,” Olah nói.

Trong khi đó, thông số kỹ thuật cho thấy động cơ BMW 3.0L I6 chỉ cần 6,5 -7 lít dầu. Điều này đồng nghĩa chiếc xe đã bị đổ hơn gấp ba lần lượng dầu cho phép, gần như chắc chắn gây tổn hại nghiêm trọng cho động cơ.

Điều khiến nhiều người thắc mắc là vì sao hệ thống iDrive của BMW không phát cảnh báo quá mức dầu. Nhiều người dùng bình luận rằng chỉ cần thừa 1 lít dầu, xe đã hiện cảnh báo trên màn hình.

Chi phí sửa chữa trong trường hợp này được ước tính từ 2.000-5.000 USD nếu còn khả năng khắc phục. Nếu phải thay động cơ, số tiền có thể lên tới 4.000-12.000 USD, tùy việc dùng máy cũ hay động cơ mới chính hãng.

Hiện, vẫn còn nhiều dấu hỏi xung quanh trường hợp của chiếc BMW trên nhưng lớn nhất vẫn là: làm thế nào mà ai đó có thể vô tình châm gấp ba lần lượng dầu, ngay cả trong một lần thay dầu nhanh? Mặc dù chưa có lời giải thích chính thức về sự cố trên nhưng vụ việc này có thể được xem là lời cảnh báo rõ ràng về rủi ro từ quy trình bảo dưỡng thiếu chuẩn mực, đặc biệt với các dòng xe sử dụng hệ thống điện tử và động cơ phức tạp.

Theo Motorbiscuit

