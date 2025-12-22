Xem video:

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc thót tim tại thị trấn Dalhousie (bang Himachal Pradesh, Ấn Độ). Một chiếc MPV Force Urbania bất ngờ trôi ngược xuống dốc do tài xế được cho là quên kéo phanh tay, khiến nhiều hành khách rơi vào tình huống nguy hiểm.

Theo hình ảnh trong clip do tài khoản Nikhil Saini đăng tải trên mạng xã hội, chiếc Force Urbania màu xám bắt đầu trôi lùi trên con dốc. Thời điểm xe vừa chuyển động, một nữ du khách bước xuống xe, khăn choàng bị mắc lại nhưng may mắn kịp giật ra.

Sau đó, một số cô gái khác hoảng loạn nhảy khỏi xe khi phương tiện tăng tốc trôi dốc, khiến cả ba ngã xuống mặt đường. Một người khác chưa kịp thoát ra thì chiếc xe đã lao xuống rãnh sâu bên đường. Rất may, một thân cây ven đường đã chặn lại, ngăn chiếc xe rơi xuống vực.

Trong lúc xe dừng đột ngột, nữ hành khách đứng gần cửa bị văng ra ngoài, song không bị thương nặng do rãnh không quá sâu. Một người khác cũng rơi xuống vị trí này, trong khi vẫn còn người mắc kẹt trong xe.

Ngay sau sự cố, nhiều người có mặt gần đó đã nhanh chóng chạy tới ứng cứu. Tất cả hành khách gặp nạn đều được đưa ra ngoài an toàn và không ghi nhận thương tích nghiêm trọng.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi dừng, đỗ xe trên đường đèo dốc, đặc biệt tại các khu du lịch miền núi đông du khách.

Quên không kéo phanh tay là lỗi mà rất nhiều tài xế mắc phải trước khi tắt máy dừng đỗ xe. Để đảm bảo an toàn, trước khi đỗ xe, tài xế nên đạp chân phanh cho xe dừng hẳn, sau đó kéo phanh tay và chuyển cần số từ D về P rồi tắt máy. Trước khi xuống xe, bác tài cũng nên cẩn thận kiểm tra xem đèn cảnh báo có bật sáng không để kéo hết phanh tay.

Khi đỗ xe trên đường dốc, các tài xế lưu ý không đỗ ở khúc cua, đoạn đường hẹp, chỗ bị khuất tầm nhìn… Cố gắng chọn những nơi đỗ càng xa đường chạy xe càng tốt.

Đáng chú ý, nếu thường xuyên phải dừng đậu xe trên đường dốc, tài xế nên chuẩn bị vật dụng để chèn bánh xe trước khi rời đi.

Theo Cartoq

