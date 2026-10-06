THÁI LAN - Một chiếc xe bán tải bất ngờ chết máy, khóa vô-lăng rồi lao vào cột bơm nhiên liệu tại một trạm xăng ở Thái Lan, khiến lửa bùng lên. Vụ việc được khống chế sau khoảng 15 phút và không có người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào sáng 1/10 tại một trạm xăng ở tỉnh Suphanburi, Thái Lan. Camera giám sát ghi lại cảnh chiếc xe bán tải bất ngờ lao vào khu vực cột bơm nhiên liệu, ngay sau đó ngọn lửa đã bùng lên dữ dội tại trạm xăng này.

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Theo lời tài xế Wanchai Khamsiangsai, 61 tuổi, ông đang lái xe vào trạm xăng thì động cơ đột ngột chết máy và vô-lăng bị khóa. Do hoảng loạn, ông không thể kiểm soát chiếc xe và đạp phanh kịp thời.

Chiếc bán tải sau đó đâm mạnh vào cột bơm, khiến thiết bị bị hất văng khoảng 3m. Phần đầu xe tiếp tục lao lên khu vực quầy thu ngân trong khi ngọn lửa bùng lên từ cột bơm bị hư hỏng.

Ngay sau đó, các nhân viên trạm xăng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa và ngăn đám cháy lan rộng. Lực lượng cứu hỏa từ các đô thị Ban Laem và Laem Phatthana cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đám cháy được dập tắt sau khoảng 15 phút. May mắn không có nhân viên trạm xăng hay người đi đường nào bị thương trong vụ việc.

Tài xế Wanchai cho biết ông ban đầu đến trạm xăng để mua một thẻ SIM mới, đồng thời tranh thủ dừng lại đổ nhiên liệu thì xảy ra sự cố.

"Tôi hoảng sợ và không thể đạp phanh nên đã đâm vào cột bơm xăng, làm đổ nó và gây ra hỏa hoạn", ông Wanchai nói.

Ông Jirawat Ketpathum, 57 tuổi, nhân viên trạm xăng cho biết, ông cùng một nhân viên khác chứng kiến vụ việc và lập tức chạy đến hỗ trợ. May mắn, khu vực mà chiếc xe lao vào không có nhân viên đang làm việc.

Chủ trạm xăng Wettawat Wetsaranasuthee cho biết cơ sở có bảo hiểm và xác định đây là một vụ tai nạn. Thiệt hại ban đầu được ước tính ít nhất 500.000 baht, tương đương khoảng 390 triệu đồng, song con số chính xác vẫn cần được cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá.

Hiện chưa có thông tin cho thấy nguyên nhân khiến động cơ xe chết máy và vô-lăng bị khóa. Các cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục kiểm tra hiện trường để xác định nguyên nhân vụ việc.

(Theo Newsflare)

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