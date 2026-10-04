ANH - Một thanh niên 21 tuổi đã điều khiển xe tải cỡ lớn mà không có bằng lái, liên tục phóng nhanh, vượt ẩu để trốn cảnh sát trong cuộc truy đuổi kéo dài gần một giờ. Có lúc, chiếc xe chạy tới 122 km/h trong khu vực giới hạn tốc độ chỉ 80 km/h.

Cảnh sát hạt Cheshire (Anh) vừa công bố video ghi lại cuộc truy đuổi nguy hiểm kéo dài gần một giờ đồng hồ đối với Leuan Griffiths, 21 tuổi, người điều khiển một chiếc xe tải cỡ lớn dù không có giấy phép lái xe cũng như giấy tờ và bảo hiểm bắt buộc.

Theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc xảy ra ngày 10/8, bắt đầu tại Cuddington khi sĩ quan Michael Clark phát hiện và yêu cầu Griffiths dừng xe. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, nam tài xế này tăng tốc bỏ chạy, kéo theo cuộc truy đuổi qua nhiều khu vực.

Griffiths lái chiếc xe tải lần lượt đi qua Weaverham, Sandiway và Davenham, trước khi hướng về Whitchurch. Trong quá trình tháo chạy, chiếc xe tải cỡ lớn liên tục di chuyển với tốc độ cao trên những tuyến đường có giới hạn tốc độ thấp, đẩy những người tham gia giao thông khác vào tình huống nguy hiểm.

Đáng chú ý, theo cảnh sát, có thời điểm Griffiths điều khiển xe với tốc độ lên tới 76 dặm/giờ, tương đương khoảng 122 km/h, tại khu vực giới hạn 50 dặm/giờ (80 km/h). Nghiêm trọng hơn, chiếc xe cũng đạt tốc độ tới 56 dặm/giờ (90 km/h) trên đoạn đường chỉ cho phép chạy tối đa 20 dặm/giờ (32km/h).

Video do cảnh sát Cheshire công bố cho thấy chiếc xe tải lớn vượt các phương tiện khác ở khoảng cách hẹp, luồn lách trên những tuyến đường không phù hợp với kích thước của xe. Mỗi lần vượt ẩu hoặc chuyển hướng ở tốc độ cao đều tiềm ẩn nguy cơ va chạm nghiêm trọng.

Việc truy đuổi một chiếc xe tải cỡ lớn cũng đặt ra thách thức cho lực lượng chức năng, bởi phương tiện có kích thước và khối lượng lớn, khó kiểm soát khi di chuyển nhanh trên đường hẹp. Một tình huống va chạm ở tốc độ cao có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho cả người trên xe lẫn những người xung quanh.

Cuộc truy đuổi chỉ kết thúc khi Griffiths tới Whitchurch. Tại đây, nam thanh niên bỏ lại xe tải, nhảy xuống và tìm cách chạy bộ trốn thoát nhưng nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ.

Sĩ quan Michael Clark mô tả đây là một trong những trường hợp lái xe liều lĩnh nhất mà ông từng chứng kiến. Theo cảnh sát, việc không có ai bị thương nặng sau cuộc truy đuổi là điều may mắn, xét đến mức độ nguy hiểm của hành vi lái xe.

Với các hành vi vi phạm, Griffiths bị tuyên án 8 tháng tù nhưng được hoãn thi hành án trong 2 năm. Ngoài ra, người này bị cấm lái xe trong 2 năm, phải thực hiện 200 giờ lao động công ích và vượt qua bài kiểm tra lái xe nâng cao trước khi có thể được cấp lại giấy phép trong tương lai.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những rủi ro nghiêm trọng khi người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện lái xe, đặc biệt với các loại xe tải cỡ lớn. Việc cố tình chống lệnh dừng xe và bỏ chạy với tốc độ cao không chỉ khiến người vi phạm đối mặt với hậu quả pháp lý mà còn có thể đe dọa tính mạng của nhiều người tham gia giao thông.

(Theo Carscoops)

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